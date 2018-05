Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7207b0a4-e7c2-4181-9e03-b643c2df47bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfira hajnalban találtak rá a nővérek. ","shortLead":"A férfira hajnalban találtak rá a nővérek. ","id":"20180515_Sziven_szurta_magat_egy_beteg_a_Janos_Korhazban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7207b0a4-e7c2-4181-9e03-b643c2df47bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5944d7cd-2cc4-470a-b5c5-cd592f4b3cd4","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Sziven_szurta_magat_egy_beteg_a_Janos_Korhazban","timestamp":"2018. május. 15. 09:48","title":"Szíven szúrta magát egy beteg a János-kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1dd6d49-8fb7-491c-85e2-9d9c03b190dd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hétfőn elkezdték forgatni a filmet, amire több mint 350 milliót kapott a Filmalaptól. ","shortLead":"Hétfőn elkezdték forgatni a filmet, amire több mint 350 milliót kapott a Filmalaptól. ","id":"20180516_Romantikus_vigjatek_lesz_Dobo_Kata_elso_rendezese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1dd6d49-8fb7-491c-85e2-9d9c03b190dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57aca728-a8a7-4420-9bd4-fa81e8e6f67e","keywords":null,"link":"/kultura/20180516_Romantikus_vigjatek_lesz_Dobo_Kata_elso_rendezese","timestamp":"2018. május. 16. 08:42","title":"Romantikus vígjáték lesz Dobó Kata első rendezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642e81bb-440c-48d9-ac68-912e64258aef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezúttal a Parlament előtt, az Id. Antall József rakparton állították le a szárnyasok miatt a forgalmat.","shortLead":"Ezúttal a Parlament előtt, az Id. Antall József rakparton állították le a szárnyasok miatt a forgalmat.","id":"20180516_megint_kacsacsaladon_segitettek_a_rendorok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=642e81bb-440c-48d9-ac68-912e64258aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2676ad8-c406-40cd-87fe-d2eda1d39821","keywords":null,"link":"/elet/20180516_megint_kacsacsaladon_segitettek_a_rendorok","timestamp":"2018. május. 16. 17:51","title":"Megint kacsacsaládon segítettek a rendőrök – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1915534-63c4-4dc0-9f42-e29c0aafacdb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ember 75 évesen azt vesz fel, amit akar. Főleg, ha férfi.","shortLead":"Az ember 75 évesen azt vesz fel, amit akar. Főleg, ha férfi.","id":"20180516_Mikor_fogunk_tudni_ugy_odamondani_mint_Ernyey_Bela","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1915534-63c4-4dc0-9f42-e29c0aafacdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb4491b-9934-4d3e-b8cf-939a18b1bf94","keywords":null,"link":"/elet/20180516_Mikor_fogunk_tudni_ugy_odamondani_mint_Ernyey_Bela","timestamp":"2018. május. 16. 10:33","title":"Mikor fogunk tudni úgy odamondani, mint Ernyey Béla?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b8c07d8-8a2f-46ba-8904-83d641b2160d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb veszélyes Chrome-bővítmények települhetnek annak számítógépére, aki nem elég elővigyázatos a Facebookon.","shortLead":"Újabb veszélyes Chrome-bővítmények települhetnek annak számítógépére, aki nem elég elővigyázatos a Facebookon.","id":"20180515_nigelthorn_malware_terjed_a_facebookon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b8c07d8-8a2f-46ba-8904-83d641b2160d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea08facc-7262-4026-9120-f6e8ca0c5af5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_nigelthorn_malware_terjed_a_facebookon","timestamp":"2018. május. 15. 20:03","title":"Vigyázzon, ismét pórul járhat a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a5329e-ccad-40b1-b468-ae03c3a9e175","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180516_Nincsenek_erzesei_a_Telekom_vezernek_mikor_a_kicsinalt_Origot_olvassa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10a5329e-ccad-40b1-b468-ae03c3a9e175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c5c18c-2e15-4be6-b698-fbc38b276bbb","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Nincsenek_erzesei_a_Telekom_vezernek_mikor_a_kicsinalt_Origot_olvassa","timestamp":"2018. május. 16. 15:40","title":"Tesz rá a Telekom-vezér, hogy lakájmédiának adták el az Origót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd29ded-6890-44a2-856d-b1b150ddcfc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm viselhető eszközökbe is gyárt chipeket, és ezek akár azt is láthatják, merre néz a felhasználó.","shortLead":"A Qualcomm viselhető eszközökbe is gyárt chipeket, és ezek akár azt is láthatják, merre néz a felhasználó.","id":"20180515_qualcomm_snapdragon_wear3100_chip_viselheto_eszkozokbe_szemmozgas_kovetessel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcd29ded-6890-44a2-856d-b1b150ddcfc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07225d62-1f83-4ab1-aa87-d8566eee599f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_qualcomm_snapdragon_wear3100_chip_viselheto_eszkozokbe_szemmozgas_kovetessel","timestamp":"2018. május. 15. 13:00","title":"Ez lesz majd az igazi: azt is látja az okosórája, hogy merrefelé néz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83c65f06-1218-4bb1-93fb-18de38776f24","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Las Vegas melletti roncsra néhány napja bukkantak rá a rendőrök. Kiderült: a kocsi mindkét utasa életét megmentette.","shortLead":"A Las Vegas melletti roncsra néhány napja bukkantak rá a rendőrök. Kiderült: a kocsi mindkét utasa életét megmentette.","id":"20180516_mclaren_720s_baleset_las_vegas_sivatag_rendorseg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83c65f06-1218-4bb1-93fb-18de38776f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabc6e69-267a-486d-b74e-60b3485644f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_mclaren_720s_baleset_las_vegas_sivatag_rendorseg","timestamp":"2018. május. 16. 09:16","title":"Ilyen csak a filmekben van: totálkáros McLarent találtak a sivatagban a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]