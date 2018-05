Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15171cf8-d36f-46a4-be2f-1977468961b7","c_author":"","category":"kultura","description":"Mintegy 20 programhelyszínnel, közel 200 nemzetközi sztárral jelentkezik a Balaton Sound július 4-8 között.","shortLead":"Mintegy 20 programhelyszínnel, közel 200 nemzetközi sztárral jelentkezik a Balaton Sound július 4-8 között.","id":"20180515_The_Chainsmokers_David_Guetta_Martin_Garrix__eros_program_a_Soundon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15171cf8-d36f-46a4-be2f-1977468961b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e23214-5def-458e-a414-e16547f961ee","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_The_Chainsmokers_David_Guetta_Martin_Garrix__eros_program_a_Soundon","timestamp":"2018. május. 15. 16:21","title":"The Chainsmokers, David Guetta, Martin Garrix – erős program a Soundon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48282dff-b78f-4f04-8503-809aa2d3652e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Olvasásnépszerűsítő kampányba kezdett a Bookline. És mi volna jobb erre, mint Örkény néhány egypercese?\r

\r

","shortLead":"Olvasásnépszerűsítő kampányba kezdett a Bookline. És mi volna jobb erre, mint Örkény néhány egypercese?\r

\r

","id":"20180516_Ket_megallo_kozott_igy_harom_novellat_is_elolvashat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48282dff-b78f-4f04-8503-809aa2d3652e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9af917-49de-46d3-9ab7-219f987fcd91","keywords":null,"link":"/kultura/20180516_Ket_megallo_kozott_igy_harom_novellat_is_elolvashat","timestamp":"2018. május. 16. 11:48","title":"Két megálló között így három novellát is elolvashat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ffe1ac-7935-4732-bab2-045437db0a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy csapat ír bűnöző forgatta fel a minap alaposan Dublin életét. A bandatagok fényes nappal rendeztek roncsderbit egy utcában.","shortLead":"Egy csapat ír bűnöző forgatta fel a minap alaposan Dublin életét. A bandatagok fényes nappal rendeztek roncsderbit...","id":"20180516_autos_video_dublin_bunozok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6ffe1ac-7935-4732-bab2-045437db0a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"706c92eb-a137-49fd-92fe-8bfe2e1e467f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_autos_video_dublin_bunozok","timestamp":"2018. május. 17. 04:01","title":"Roncsderbi lopott autókkal, nyílt utcákon? Szokatlanul gyászolta vezérét egy csapat bűnöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"951c4b9a-6860-4056-848b-99a2c1afc731","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkal realisztikusabb módon, testközelből lesznek megtapasztalhatók akár a szélsőséges időjárási körülmények is a The Weather Channel műsoraiban, hála egy nemrég köttetett együttműködésnek, és a videojátékiparban már bevált Unreal Engine grafikus motornak. ","shortLead":"Sokkal realisztikusabb módon, testközelből lesznek megtapasztalhatók akár a szélsőséges időjárási körülmények is a The...","id":"20180517_the_weather_channel_idojaras_jelentes_unreal_engine_the_future_group","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=951c4b9a-6860-4056-848b-99a2c1afc731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea266574-82a3-4d45-943a-48732294e226","keywords":null,"link":"/tudomany/20180517_the_weather_channel_idojaras_jelentes_unreal_engine_the_future_group","timestamp":"2018. május. 17. 09:03","title":"Elképed majd, ha meglátja, milyen lesz az időjárás-jelentés egy amerikai csatornánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf713211-5ff9-4ff4-aa0d-2ac4f7df8a9f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha meglesznek az engedélyek és sikerül tartani a menetrendet, akkor 2026-2027-re adhatják át a paksi atomerőmű két új blokkját – erről beszélt parlamenti meghallgatásán Süli János.","shortLead":"Ha meglesznek az engedélyek és sikerül tartani a menetrendet, akkor 2026-2027-re adhatják át a paksi atomerőmű két új...","id":"20180515_Suli_Janos_meg_ma_sem_biztos_hogy_megepul_Paks_II","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf713211-5ff9-4ff4-aa0d-2ac4f7df8a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96874ea1-c50f-4a3c-befa-378b0e911a5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_Suli_Janos_meg_ma_sem_biztos_hogy_megepul_Paks_II","timestamp":"2018. május. 15. 13:48","title":"Süli János: Még ma sem biztos, hogy megépül Paks II.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c015861e-a163-4906-9352-72ac35c84e3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valamint a határon átnyúló fejlesztések és az Információs hivatal is hozzá kerül. A KKM nem válik ketté, marad egyben a külgazdaság és a külügy. A Gazdasági bizottságban járt a külügyminiszter-jelölt.\r

\r

","shortLead":"Valamint a határon átnyúló fejlesztések és az Információs hivatal is hozzá kerül. A KKM nem válik ketté, marad egyben...","id":"20180515_Szijjarto_targyal_ezutan_a_nemzetkozi_energiaugyekben_is","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c015861e-a163-4906-9352-72ac35c84e3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dabb292-faeb-4f06-be4a-613af1e4bf0e","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Szijjarto_targyal_ezutan_a_nemzetkozi_energiaugyekben_is","timestamp":"2018. május. 15. 15:18","title":"Szijjártó tárgyal ezután a nemzetközi energiaügyekben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f50f006-85ab-4d14-8dc6-6beb3387d404","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Wowster néven új, magyar nyelven működő streaming csatorna indul. ","shortLead":"Wowster néven új, magyar nyelven működő streaming csatorna indul. ","id":"20180515_Jon_a_magyar_Netflix_egy_mozijegy_araert_lehet_filmeket_es_sorozatokat_nezni_a_neten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f50f006-85ab-4d14-8dc6-6beb3387d404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5afa567-227f-4a61-b65b-9ed87963bc15","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Jon_a_magyar_Netflix_egy_mozijegy_araert_lehet_filmeket_es_sorozatokat_nezni_a_neten","timestamp":"2018. május. 15. 19:41","title":"Jön a magyar Netflix: egy mozijegy áráért lehet filmeket és sorozatokat nézni a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint duplájára növelte a MagNet Bank a lakossági jelzáloghitel-állományát.","shortLead":"Több mint duplájára növelte a MagNet Bank a lakossági jelzáloghitel-állományát.","id":"20180515_A_MagNet_Banknak_torleszthet_ez_utan_tobb_ezer_ingatlanhiteles","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ad845cb-7275-4bf6-853b-eb8951367703","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_A_MagNet_Banknak_torleszthet_ez_utan_tobb_ezer_ingatlanhiteles","timestamp":"2018. május. 15. 17:37","title":"A MagNet Banknak törleszthet ezután több ezer ingatlanhiteles","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]