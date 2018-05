Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a927c868-a21b-4036-86da-7648951e6729","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kapus 17 év után távozik a torinói csapattól. ","shortLead":"A kapus 17 év után távozik a torinói csapattól. ","id":"20180517_gianluigi_buffon_elhagyja_a_juventust","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a927c868-a21b-4036-86da-7648951e6729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff384c1b-dc8a-44d7-a8a1-b07b325c7a0e","keywords":null,"link":"/sport/20180517_gianluigi_buffon_elhagyja_a_juventust","timestamp":"2018. május. 17. 11:54","title":"Gianluigi Buffon már csak egyetlen alkalommal játszik a Juventusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625c86f2-119d-4991-a4fe-ab06f254cf5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy látszik, hogy a Waze-t nemcsak az autósok, hanem a sebességmérő rendőrök is használják.","shortLead":"Úgy látszik, hogy a Waze-t nemcsak az autósok, hanem a sebességmérő rendőrök is használják.","id":"20180517_ocsai_traffipax_rendorok_sebessegmeres_waze_alkalmazas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=625c86f2-119d-4991-a4fe-ab06f254cf5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba758ff8-b7f4-4a6b-8fb2-5c4cc4bae2e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_ocsai_traffipax_rendorok_sebessegmeres_waze_alkalmazas","timestamp":"2018. május. 17. 08:21","title":"Jelezték az ócsai traffipaxot – és a rendőrök így reagálták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d82498f-d6f2-4b43-8008-d4e9b1027bcc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A diszkontlánc sem marad le a királyi esküvőről.","shortLead":"A diszkontlánc sem marad le a királyi esküvőről.","id":"20180516_Megtalalta_a_Lidl_mire_van_most_szuksege_minden_britnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d82498f-d6f2-4b43-8008-d4e9b1027bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afed238-8cd9-417c-ad92-5b33434bd39e","keywords":null,"link":"/kkv/20180516_Megtalalta_a_Lidl_mire_van_most_szuksege_minden_britnek","timestamp":"2018. május. 16. 11:20","title":"Megtalálta a Lidl, mire van most szüksége minden britnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Gmail felületének teljes megújításával megváltoztak a levelezőrendszerben felbukkanó figyelmeztetések is.","shortLead":"A Gmail felületének teljes megújításával megváltoztak a levelezőrendszerben felbukkanó figyelmeztetések is.","id":"20180516_gmail_figyelmeztetes_adathalasz_tamadas_gyanus_email","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81dcc1eb-7e98-470b-9153-034cd61a0f46","keywords":null,"link":"/tudomany/20180516_gmail_figyelmeztetes_adathalasz_tamadas_gyanus_email","timestamp":"2018. május. 16. 08:03","title":"Ha ezt a figyelmeztetést dobja fel a Gmail, tovább ne kattintson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681e0f89-a34a-49b6-9025-9f39ed936b4a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áramszolgáltató saját telekommunikációs infrastruktúrát épít ki, amelyet bérbe adna a mobilszolgáltatóknak.","shortLead":"Az áramszolgáltató saját telekommunikációs infrastruktúrát épít ki, amelyet bérbe adna a mobilszolgáltatóknak.","id":"20180516_a_tavkozlesbe_is_beszallna_az_elmu_emasz_de_mobilos_terveik_nincsenek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=681e0f89-a34a-49b6-9025-9f39ed936b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e1521e9-8032-433c-bb9a-74d42847565c","keywords":null,"link":"/kkv/20180516_a_tavkozlesbe_is_beszallna_az_elmu_emasz_de_mobilos_terveik_nincsenek","timestamp":"2018. május. 16. 08:20","title":"A távközlésbe is beszállna az ELMŰ-ÉMÁSZ, de mobilos tervei nincsenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b23255-3599-4da0-8349-a8b59f37ebd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Facebook-oldalára került fel egy kép, egy fontos tárgyalásról.","shortLead":"A Facebook-oldalára került fel egy kép, egy fontos tárgyalásról.","id":"20180517_Mit_uzen_Orban_ezzel_a_keppel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1b23255-3599-4da0-8349-a8b59f37ebd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3baae638-3f69-43fe-8dc1-fe36625aaff4","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Mit_uzen_Orban_ezzel_a_keppel","timestamp":"2018. május. 17. 11:09","title":"Gyűlölet vagy tisztelet sugárzik Orbán szeméből ezen a képen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14d6cf94-b2e7-4891-90bc-8af1542c1311","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem volt túl boldog az a sofőr, akinek az autóját épp telibe kapta a forgószél.","shortLead":"Nem volt túl boldog az a sofőr, akinek az autóját épp telibe kapta a forgószél.","id":"20180517_durva_tornado_csapott_le_nemetorszagban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14d6cf94-b2e7-4891-90bc-8af1542c1311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8943c08-6e7b-4744-9fb0-ea31da59a796","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_durva_tornado_csapott_le_nemetorszagban","timestamp":"2018. május. 17. 11:28","title":"Durva tornádó csapott le Németországban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d879d4ec-bc87-4d38-928e-107aeaa00882","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Idegen nyelveket, programozást, sőt akár horgolni is lehet tanulni egy alkalmazás és egy telefon segítségével – rengeteg ingyenes app közül lehet válogatni, amelyek egy része ráadásul a versenyszellemünkre épít. ","shortLead":"Idegen nyelveket, programozást, sőt akár horgolni is lehet tanulni egy alkalmazás és egy telefon segítségével –...","id":"20180517_eduline_online_tanulas_jatekos_modszer","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d879d4ec-bc87-4d38-928e-107aeaa00882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f3c57fa-5473-43f8-bcda-9813639ef762","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180517_eduline_online_tanulas_jatekos_modszer","timestamp":"2018. május. 17. 15:00","title":"Amikor a versenyszellem és a játék segít az angoltanulásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"}]