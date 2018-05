Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abf0dbac-b468-4373-909a-515f2427ac7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szokták mondani, hogy szerencsés kéz- és lábtörést, de nem ezért.","shortLead":"Szokták mondani, hogy szerencsés kéz- és lábtörést, de nem ezért.","id":"20180517_chevrolet_corvette_dinamo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abf0dbac-b468-4373-909a-515f2427ac7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97dfed6d-e220-4007-a7d9-8e8e5ffe243c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_chevrolet_corvette_dinamo","timestamp":"2018. május. 17. 19:19","title":"Videó: Eléggé Darwin-díjas egy fékpadon lévő autó alá nyúlkálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04bd3d5f-ef1a-4aed-bb0d-80b418421d38","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A Blaha Lujzáról maradt egyetlen filmfelvétel, Korda Sándor vagy Kertész Mihály némafilmjei, de idővel az Egri csillagok vagy Dargay Attila legendás rajzfilmjei is az enyészetté válnának, ha a filmrestaurátorok nem mentenék meg ezeket. Bebarangoltuk az élő és lélegző filmtörténet mentsvárát, műhelytitkokról, körömlakká olvasztott klasszikus filmekről, helyrepofozott korszakos alkotásokról beszélgettünk a Filmarchívum munkatársaival. ","shortLead":"A Blaha Lujzáról maradt egyetlen filmfelvétel, Korda Sándor vagy Kertész Mihály némafilmjei, de idővel az Egri...","id":"20180516_Ezekert_a_kincsekert_a_filmrajongok_sirva_konyorognenek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04bd3d5f-ef1a-4aed-bb0d-80b418421d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959fab3c-7b44-439a-814e-3f2cd9b3ed23","keywords":null,"link":"/kultura/20180516_Ezekert_a_kincsekert_a_filmrajongok_sirva_konyorognenek","timestamp":"2018. május. 16. 20:00","title":"Sírva könyörögnének ezekért a kincsekért a filmrajongók ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a85a03-068d-4e2b-8632-7b7fc0d74baf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem indul túl jól ez a pünkösdi hosszú hétvége.","shortLead":"Nem indul túl jól ez a pünkösdi hosszú hétvége.","id":"20180518_Huvos_esos_lesz_ez_a_pentek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73a85a03-068d-4e2b-8632-7b7fc0d74baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab9f32d-6ce8-47ec-bf9d-e6adc470d2d8","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Huvos_esos_lesz_ez_a_pentek","timestamp":"2018. május. 18. 06:57","title":"Hűvös, esős lesz ez a péntek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd4611f0-4459-4e37-a01d-c4f67cad8540","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Nekem édes mindegy, hogy egy magyar publicista meg akar félemlíteni – mondja Maria Noichl, az Európai Parlament képviselője a minapi Bayer Zsolt-cikkre reagálva. Szerinte az írás ugyanakkor alátámasztja azokat a súlyos problémákat, amelyeket a nőjogi és esélyegyenlőségi bizottság jelentéstevőjeként Magyarországon feltárt. Az SPD politikusa elmesélte, az Orbán-kormány részéről mi az, amit a konzervatív Bajorország képviselőjeként sem képes megérteni, és miért akadt el a szava is itteni látogatása során.","shortLead":"Nekem édes mindegy, hogy egy magyar publicista meg akar félemlíteni – mondja Maria Noichl, az Európai Parlament...","id":"20180518_Brusszeli_jelentestevo_Europa_neveben_szegyelltem_magam_Magyarorszagon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd4611f0-4459-4e37-a01d-c4f67cad8540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c23909-f888-4d03-8b9a-632b172d7cf6","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Brusszeli_jelentestevo_Europa_neveben_szegyelltem_magam_Magyarorszagon","timestamp":"2018. május. 18. 06:30","title":"Brüsszeli jelentéstevő: Európa nevében szégyelltem magam Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb643f0-1998-48c1-ae0f-3673d8b86438","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az AvtoVAZ a közeljövőben számos új modellel fog előrukkolni, és létszámbővítésre is készül. ","shortLead":"Az AvtoVAZ a közeljövőben számos új modellel fog előrukkolni, és létszámbővítésre is készül. ","id":"20180517_orosz_auto_avtovaz_lada_vesta_kalina_granta_niva_4x4_xray_largus_priora_suv_terepjaro","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aeb643f0-1998-48c1-ae0f-3673d8b86438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de8c7ef-aef4-4d9a-9ac7-d53d166c4bcc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_orosz_auto_avtovaz_lada_vesta_kalina_granta_niva_4x4_xray_largus_priora_suv_terepjaro","timestamp":"2018. május. 17. 13:21","title":"Lendületben az oroszok: egész pályás letámadásra készül a Lada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b1c69cc-b697-4917-8d33-5a6e87917da8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt már lehetett tudni, hogy nagykövet lesz, most az is kiderült, hol.","shortLead":"Azt már lehetett tudni, hogy nagykövet lesz, most az is kiderült, hol.","id":"20180516_Eleg_meno_helyen_folytatja_palyafutasat_Mikola_Istvan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b1c69cc-b697-4917-8d33-5a6e87917da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd4adbb-a2c9-429e-973a-0d3dcf034603","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Eleg_meno_helyen_folytatja_palyafutasat_Mikola_Istvan","timestamp":"2018. május. 16. 11:11","title":"Elég menő helyen folytatja pályafutását Mikola István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a79948-c2e2-4792-abc9-7823d91d066a","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201820_legyunk_tudatos_vasarlok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34a79948-c2e2-4792-abc9-7823d91d066a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc45629-5531-4472-9797-27cf6189d9f6","keywords":null,"link":"/itthon/201820_legyunk_tudatos_vasarlok","timestamp":"2018. május. 17. 10:00","title":"Kocsis Györgyi: Legyünk tudatos vásárlók!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6531fe-9200-412a-bf2e-7de5d4ebccf6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu szerint akkor nőhet a sofőrök bére, ha az elvégzett OKJ-s képzés után havonta minimum 12 órára beállnak ápolónak. ","shortLead":"A 24.hu szerint akkor nőhet a sofőrök bére, ha az elvégzett OKJ-s képzés után havonta minimum 12 órára beállnak...","id":"20180517_Mentos_soforok_is_beallhatnak_apolonak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb6531fe-9200-412a-bf2e-7de5d4ebccf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6d5a2a-9ebf-4518-93e2-1057686808d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Mentos_soforok_is_beallhatnak_apolonak","timestamp":"2018. május. 17. 17:28","title":"Ápolói munkára kényszerítene sofőröket az Országos Mentőszolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]