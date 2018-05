Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb292a4c-05df-4d31-bd68-a2caf77c6cdb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Facebook vezérigazgatója elfogadta a meghívást, és hamarosan találkozni fog az EP több vezetőjével, hogy magyarázatot adjon a cég körül nemrégiben kirobbant botrányra.","shortLead":"A Facebook vezérigazgatója elfogadta a meghívást, és hamarosan találkozni fog az EP több vezetőjével, hogy magyarázatot...","id":"20180516_megizzasztja_mark_zuckerberget_az_europai_parlament_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb292a4c-05df-4d31-bd68-a2caf77c6cdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82201d21-85ac-490a-91f7-fb83c0478a4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180516_megizzasztja_mark_zuckerberget_az_europai_parlament_is","timestamp":"2018. május. 16. 18:49","title":"Megizzasztja Mark Zuckerberget az Európai Parlament is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65e55ea5-e911-49ae-992a-caf5f3a08cdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jordánia tiszteletbeli konzulja lassan hazajár a Házba.","shortLead":"Jordánia tiszteletbeli konzulja lassan hazajár a Házba.","id":"20180518_Most_is_ott_volt_a_Parlamentben_a_nemzetbiztonsagi_kockazat_Zaid_Naffa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65e55ea5-e911-49ae-992a-caf5f3a08cdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2324d60b-1d10-4fb0-8aed-729ee97f5442","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Most_is_ott_volt_a_Parlamentben_a_nemzetbiztonsagi_kockazat_Zaid_Naffa","timestamp":"2018. május. 18. 11:38","title":"Most is ott volt a Parlamentben a nemzetbiztonsági kockázat, Zaid Naffa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cd78030-462a-47d7-a489-ebc542593591","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csipszadót szidja a Figyelőben a fitneszguru, aki a napi testnevelésórát viszont olyan nagyon támogatja, hogy rögtön két órára emelné fel az idejét. ","shortLead":"A csipszadót szidja a Figyelőben a fitneszguru, aki a napi testnevelésórát viszont olyan nagyon támogatja, hogy rögtön...","id":"20180517_Schobert_Norbert_Kar_levetkozni_45_percert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cd78030-462a-47d7-a489-ebc542593591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f317eb-bd0b-48d7-9d82-fc2be256c015","keywords":null,"link":"/elet/20180517_Schobert_Norbert_Kar_levetkozni_45_percert","timestamp":"2018. május. 17. 09:03","title":"Schobert Norbert: Kár levetkőzni 45 percért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e6ecae-8f23-49d0-9f12-f19954fd91fd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Google munkatársainak többsége petícióban kérte a vállalatvezetéstől, hogy a továbbiakban ne működjön együtt az amerikai védelmi minisztériummal gyilkos drónok fejlesztésében.","shortLead":"A Google munkatársainak többsége petícióban kérte a vállalatvezetéstől, hogy a továbbiakban ne működjön együtt...","id":"20180517_google_pentagon_peticio_project_maven_alairas_felmondasok_eff_gyilkos_dron","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15e6ecae-8f23-49d0-9f12-f19954fd91fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6f5c6d-3309-4441-9258-51857e0f770d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180517_google_pentagon_peticio_project_maven_alairas_felmondasok_eff_gyilkos_dron","timestamp":"2018. május. 17. 06:03","title":"4000+ Google-munkatárs írt alá egy petíciót, többen már fel is mondtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc600111-54fb-499e-b077-dc7952be5e09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2010 óta először csökkent a külföldi uniós munkavállalók, köztük a magyar munkások száma is az Egyesült Királyságban, ezzel jelentős hiányt okozva a vendéglátásban és a feldolgozóiparban is.","shortLead":"2010 óta először csökkent a külföldi uniós munkavállalók, köztük a magyar munkások száma is az Egyesült Királyságban...","id":"20180516_Hiaba_az_elvandorlas_NagyBritanniaban_mar_hiany_van_magyar_munkasokbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc600111-54fb-499e-b077-dc7952be5e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a0af36-213b-4115-832c-65014483ce1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_Hiaba_az_elvandorlas_NagyBritanniaban_mar_hiany_van_magyar_munkasokbol","timestamp":"2018. május. 16. 21:25","title":"Hiába az elvándorlás, Nagy-Britanniában már hiány van magyar munkásokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4efe0668-cab4-4bc6-8673-04ccad9e1c79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc nappal Orbán Viktor negyedik miniszterelnöki esküje után miniszterei is fogadalmat tettek az ország alaptörvényére. A kormányfő beszédet mondott, az ellenzékre erre most sem reagálhatott. Pedig lett volna mire. A kormányfő programot ugyan nem hirdetett, de miniszterei bemutatásánál mondott néhány figyelemfelkeltőt. ","shortLead":"Nyolc nappal Orbán Viktor negyedik miniszterelnöki esküje után miniszterei is fogadalmat tettek az ország...","id":"20180518_Csapatot_hirdet_Orban_a_Hazban_bologatni_es_tapsolni_szabad","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4efe0668-cab4-4bc6-8673-04ccad9e1c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41130063-e84e-477a-ae34-a9d2231b4f48","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Csapatot_hirdet_Orban_a_Hazban_bologatni_es_tapsolni_szabad","timestamp":"2018. május. 18. 11:09","title":"Orbán csapatot hirdetett, Rogán feladata a demokrácia védelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df95c10c-0208-4dd3-b587-9f17e677b9b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A növekvő ingatlanpiaci igényeknek megfelelően egyre többen keresnek családi házat úszómedencével. A vele járó macera miatt azonban sokan lemondanának róla, és a ház értékét sem minden esetben növeli. ","shortLead":"A növekvő ingatlanpiaci igényeknek megfelelően egyre többen keresnek családi házat úszómedencével. A vele járó macera...","id":"20180517_Mindenki_alomhazaban_ott_van_de_akinek_mar_volt_nem_akar_tobbet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df95c10c-0208-4dd3-b587-9f17e677b9b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e08f45-283e-4d11-9bf3-c763b93aba6d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180517_Mindenki_alomhazaban_ott_van_de_akinek_mar_volt_nem_akar_tobbet","timestamp":"2018. május. 17. 13:18","title":"Mindenki álomházában ott lenne, de akinek már volt, nem akar többet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f92f59e8-ffe7-4534-a6b1-a09d0efd9ce4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A csempészek furcsa járásuk miatt tűntek fel a colombói repülőtér vámosainak.","shortLead":"A csempészek furcsa járásuk miatt tűntek fel a colombói repülőtér vámosainak.","id":"20180517_Arannyal_a_vegbelukben_buktak_le_csempeszek_Sri_Lankan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f92f59e8-ffe7-4534-a6b1-a09d0efd9ce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3ac9ea-5113-43f3-8cb9-adc9bcb75e08","keywords":null,"link":"/elet/20180517_Arannyal_a_vegbelukben_buktak_le_csempeszek_Sri_Lankan","timestamp":"2018. május. 17. 18:04","title":"Arannyal a végbelükben buktak le csempészek Srí Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]