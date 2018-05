Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cf271e2-70ab-4a72-96c5-7ecfc818fd1d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az esküvő után a WIndsor kastályban készült a fogadásra Harry herceg és Meghan Markle, ahonnan egy különleges autóval távoztak.","shortLead":"Az esküvő után a WIndsor kastályban készült a fogadásra Harry herceg és Meghan Markle, ahonnan egy különleges autóval...","id":"20180520_harry_herceg_meghan_markle_eskuvo_royalwedding_video_fogadas_auto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cf271e2-70ab-4a72-96c5-7ecfc818fd1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961ad2d3-d957-43e3-b6e2-98623e6f902d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180520_harry_herceg_meghan_markle_eskuvo_royalwedding_video_fogadas_auto","timestamp":"2018. május. 20. 06:21","title":"Videó: Különleges autóval ment a fogadásra Harry herceg és Meghan Markle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abad557a-2a49-4901-bbd3-e674d92002c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök őrizetbe vettek egy személyt, aki megalapozottan gyanúsítható a 8 éves sólyi kislány megölésével.","shortLead":"A rendőrök őrizetbe vettek egy személyt, aki megalapozottan gyanúsítható a 8 éves sólyi kislány megölésével.","id":"20180519_Orizetben_a_nyolceves_kislany_feltetelezett_gyilkosa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abad557a-2a49-4901-bbd3-e674d92002c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263ae226-a159-4098-9d32-ecea1db9768c","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Orizetben_a_nyolceves_kislany_feltetelezett_gyilkosa","timestamp":"2018. május. 19. 17:49","title":"Őrizetben a nyolcéves kislány feltételezett gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"595c2459-69f3-4712-a24d-5c07281daa14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olvasóink szavaztak arról, a minisztereket bemutató parlamenti beszéd alapján kit becsül leginkább Orbán Vikor, illetve kit tart potyautasnak. 