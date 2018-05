Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98b8fc4e-2efa-4b53-aeb6-ecd5ae765dea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ittas nőnek engedte át autója volánját egy harkányi férfi.","shortLead":"Ittas nőnek engedte át autója volánját egy harkányi férfi.","id":"20180521_harkany_kocsma_ittas_vezetes_igazoltatas_vademeles","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98b8fc4e-2efa-4b53-aeb6-ecd5ae765dea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a85d13-9fba-4632-a909-a66c6d45f8b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180521_harkany_kocsma_ittas_vezetes_igazoltatas_vademeles","timestamp":"2018. május. 21. 10:41","title":"Együtt ittak a harkányi kocsmában, mégis hagyta, hogy a nő vezessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982be704-b399-48b0-a924-37dfaa6ef961","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az intézménynek okozott károk miatt pert indított a szexuális zaklatások miatt két hónapja elbocsátott sztárkarmestere ellen a New York-i Metropolitan Opera, a periratok szerint 5,86 millió dollárt követel James Levine-től.","shortLead":"Az intézménynek okozott károk miatt pert indított a szexuális zaklatások miatt két hónapja elbocsátott sztárkarmestere...","id":"20180519_Milliokra_perli_karmesteret_a_Metropolitan_Opera","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=982be704-b399-48b0-a924-37dfaa6ef961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5599eda5-6dd5-43ad-b6a6-edec8630e4bd","keywords":null,"link":"/kultura/20180519_Milliokra_perli_karmesteret_a_Metropolitan_Opera","timestamp":"2018. május. 19. 17:18","title":"Milliókra perli karmesterét a Metropolitan Opera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34800174-d3e3-41ac-811d-81fc67e1be97","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kunáért pénteken már több mint 43 forintot kellett fizetni, éppen a nyári nyaralószezon küszöbén. Mit lehet tenni, hogy ne dráguljon a tervezett horvátországi nyaralás?","shortLead":"Egy kunáért pénteken már több mint 43 forintot kellett fizetni, éppen a nyári nyaralószezon küszöbén. Mit lehet tenni...","id":"20180519_Szivhatjak_a_fogukat_a_Horvatorszagba_keszulo_magyarok_a_bivalyeros_kuna_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34800174-d3e3-41ac-811d-81fc67e1be97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5e9a83-4b5b-4efe-b5d2-9d97cf92db70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180519_Szivhatjak_a_fogukat_a_Horvatorszagba_keszulo_magyarok_a_bivalyeros_kuna_miatt","timestamp":"2018. május. 19. 17:17","title":"Szívhatják a fogukat a Horvátországba készülő magyarok a bivalyerős kuna miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pont úgy, ahogy azt a miniszterelnök egy éve már kérte.","shortLead":"Pont úgy, ahogy azt a miniszterelnök egy éve már kérte.","id":"20180521_Dzsudzsak_lelep_az_Emiratusokbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e288037-3b7c-4254-9c7a-f34f84f66868","keywords":null,"link":"/sport/20180521_Dzsudzsak_lelep_az_Emiratusokbol","timestamp":"2018. május. 21. 13:04","title":"Beérett az Orbán-álom, Dzsudzsák lelép az Emirátusokból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e4bd54-d621-4d33-90be-5e4f4119042b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nőkre viszont épp az ellenkezője igaz. Még Magyarországon is tapasztalható, hogy a nők bérhátrányba kerülnek, ha gyerek mellett kezdenek dolgozni.","shortLead":"A nőkre viszont épp az ellenkezője igaz. Még Magyarországon is tapasztalható, hogy a nők bérhátrányba kerülnek, ha...","id":"20180521_Ehhez_mit_szol_Az_apak_mindenhol_tobbet_keresnek_mint_a_gyermektelen_ferfiak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7e4bd54-d621-4d33-90be-5e4f4119042b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d311d92-69a1-4922-9ba3-fa3c98183ce1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180521_Ehhez_mit_szol_Az_apak_mindenhol_tobbet_keresnek_mint_a_gyermektelen_ferfiak","timestamp":"2018. május. 21. 10:23","title":"Ehhez mit szól? Az apák mindenhol többet keresnek, mint a gyermektelen férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ee05da-cbe3-42ef-827b-e76067565bce","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180520_gmail_figyelmeztetes_google_street_view_friss_kepek_national_geographic_cimlap_jo_laptopok_olcso_iphone","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08ee05da-cbe3-42ef-827b-e76067565bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d74e6ad-7026-4410-99cb-302eb10e9bef","keywords":null,"link":"/tudomany/20180520_gmail_figyelmeztetes_google_street_view_friss_kepek_national_geographic_cimlap_jo_laptopok_olcso_iphone","timestamp":"2018. május. 20. 12:00","title":"Ez történt: elárulta a Google, melyik magyar városokban frissítik a Street View képeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dceff4b-7ed1-435b-b76a-7be80d650cf7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A hatvan éve született, tizennégy éve elhunyt Bubik István Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész tiszteletére nyílik kiállítás a Bajor Gizi Színészmúzeumban szombaton.","shortLead":"A hatvan éve született, tizennégy éve elhunyt Bubik István Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész tiszteletére...","id":"20180519_A_60_eve_szuletett_Bubik_Istvan_tiszteletere_nyilik_kiallitas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dceff4b-7ed1-435b-b76a-7be80d650cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74267675-d784-4046-9ba5-9a0e41632b0b","keywords":null,"link":"/kultura/20180519_A_60_eve_szuletett_Bubik_Istvan_tiszteletere_nyilik_kiallitas","timestamp":"2018. május. 19. 18:00","title":"A 60 éve született Bubik István tiszteletére nyílik kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb1fbdb-2b4e-491b-bd4e-ca76afa13381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.bunugy","description":"Szóváltással kezdődött, aztán a 23 éves férfi a nyomozás adatai szerint a nála lévő bajonettel leszúrta vitapartnerét. ","shortLead":"Szóváltással kezdődött, aztán a 23 éves férfi a nyomozás adatai szerint a nála lévő bajonettel leszúrta vitapartnerét. ","id":"20180521_Elkaptak_a_ferfit_aki_szuronnyal_olt_meg_egy_masikat_Nograd_megyeben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0eb1fbdb-2b4e-491b-bd4e-ca76afa13381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f4bd41-8f80-4262-9aed-7ff4a48f8c8d","keywords":null,"link":"/itthon.bunugy/20180521_Elkaptak_a_ferfit_aki_szuronnyal_olt_meg_egy_masikat_Nograd_megyeben","timestamp":"2018. május. 21. 11:16","title":"Elkapták a férfit, aki szuronnyal ölt meg egy másikat Nógrád megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]