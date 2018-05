Példátlan kijelentéssel védte meg a chilei egyház pedofil papjai által több alkalommal zaklatott és megerőszakolt Juan Carlos Cruzt Ferenc pápa, amikor a férfi látogatóba érkezett hozzá.

Cruz szerint a pápa ugyanis azt mondta neki privát beszélgetésükkor az El País című spanyol lap írása alapján, hogy

Carlos, nem számít, hogy meleg vagy, Isten tett téged azzá, ő és a pápa is így szeret téged. Boldognak kell lenned

Ferenc pápa kijelentései részéről (és így voltaképp a Vatikán részéről is) rendhagyónak számítanak, korábban ugyanis egyetlen katolikus vezető sem beszélt ennyire nyíltan és ilyen elfogadóan a homoszexualitásról. Greg Burke, a Vatikán szóvivője egyelőre nem erősítette meg Cruz szavait, és a Vatikán sem közölt semmit.

Cruz a The Guardian beszámolója szerint két héttel ezelőtt találkozott a pápával, a beszélgetés során pedig szóba került a férfi némi irányultsága, majd szexuális bántalmazása is, amit a most 87 éves Fernando Karadima követett el. Karadimát 2011-ben bűnösnek is találta emiatt a Vatikán.

Cruzt a chilei papok a bántalmazások mellett nem egy alkalommal megpróbálták lejáratni, amiért a férfi nyilvánosságra hozta a vele és több másik áldozattal szemben elkövetett szexuális visszaéléseket.

Ferenc pápa egy korábbi felszólalásakor. © AFP / NurPhoto / Massimo Valicchia

Austen Ivereigh, a pápa életrajzírója szerint a katolikus egyházfő, akárcsak elődei, ugyan korábban is tett hasonló kijelentést a melegekkel szemben privát találkozók alkalmával, a mostani azonban a korábbiaknál is sokkal jelentősebbnek mondható.