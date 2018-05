Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiút előzetes letartóztatásba helyezték. ","shortLead":"A fiút előzetes letartóztatásba helyezték. ","id":"20180521_Reszletes_vallomast_tett_a_solyi_kislany_megolesevel_gyanusitott_16_eves_fiu","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c60c918-7986-48da-b057-fa44aec2f0ff","keywords":null,"link":"/itthon/20180521_Reszletes_vallomast_tett_a_solyi_kislany_megolesevel_gyanusitott_16_eves_fiu","timestamp":"2018. május. 21. 18:56","title":"Részletes vallomást tett a sólyi kislány megölésével gyanúsított 16 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ma éjfélig lehet nyilatkozni az 1+1 százalékról is. ","shortLead":"Ma éjfélig lehet nyilatkozni az 1+1 százalékról is. ","id":"20180522_Ne_felejtse_el_ma_van_az_adobevallas_hatarideje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de89a083-2b18-492e-808a-9f5f3de4ca93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180522_Ne_felejtse_el_ma_van_az_adobevallas_hatarideje","timestamp":"2018. május. 22. 08:50","title":"Ne felejtse el, ma van az adóbevallás határideje!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a4149e2-f16f-4617-a3bf-4b9fc25fa988","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyári táborok árai a tavalyi évhez képest valamelyest emelkedtek, a legdrágább táborok több mint negyedmillió forintba, a legolcsóbbak kevesebb mint tízezer forintba kerülnek.\r

\r

","shortLead":"A nyári táborok árai a tavalyi évhez képest valamelyest emelkedtek, a legdrágább táborok több mint negyedmillió...","id":"20180522_Egyre_nepszerubbek_a_katonai_gyerektaborok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a4149e2-f16f-4617-a3bf-4b9fc25fa988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91b53a6-102a-4fef-aba1-b99a040a3181","keywords":null,"link":"/elet/20180522_Egyre_nepszerubbek_a_katonai_gyerektaborok","timestamp":"2018. május. 22. 10:14","title":"Egyre népszerűbbek a katonai gyerektáborok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f54ed3-291b-4f51-b75a-71b0882ba9c3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az első rész sikerétől kicsit elmaradt végül.","shortLead":"Az első rész sikerétől kicsit elmaradt végül.","id":"20180520_Nagyot_ment_a_Deadpool_2_Amerikaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88f54ed3-291b-4f51-b75a-71b0882ba9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26c1e6a-1be5-4d02-9569-b035d5839dcb","keywords":null,"link":"/elet/20180520_Nagyot_ment_a_Deadpool_2_Amerikaban","timestamp":"2018. május. 20. 18:40","title":"Nagyot ment a Deadpool 2 Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7835253a-7475-49ac-bb31-b4b3423832b0","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Kamatversenybe kezdtek a bankok a személyi kölcsönök piacán, de a lazítás csak a magasabb jövedelműeknek szól. Minden harmadik hitelfelvevőnek van már adóssága.","shortLead":"Kamatversenybe kezdtek a bankok a személyi kölcsönök piacán, de a lazítás csak a magasabb jövedelműeknek szól. Minden...","id":"201820__szemelyi_kolcson__eladosodas__hibridek__penzhalmazat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7835253a-7475-49ac-bb31-b4b3423832b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06cd9421-81d0-4d85-81da-b1f8056bb788","keywords":null,"link":"/gazdasag/201820__szemelyi_kolcson__eladosodas__hibridek__penzhalmazat","timestamp":"2018. május. 21. 10:00","title":"Pénz a pénzhez húz: ki kap ma könnyen hitelt Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9f967bd-68e8-415b-9a1b-5f95f28f5d4c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A pekingi Új Kína hírügynökség elégedetten kommentálta a közös közleményt, melyet Liu Ho miniszterelnök-helyettes csaknem egyhetes washingtoni tárgyalásai után adtak ki. A kínaiak elégedettsége érthető: túlságosan sok konkrétum nincs a közös nyilatkozatban.","shortLead":"A pekingi Új Kína hírügynökség elégedetten kommentálta a közös közleményt, melyet Liu Ho miniszterelnök-helyettes...","id":"20180520_Ki_nyer_es_ki_veszit_azzal_hogy_Kina_es_az_Egyesult_Allamok_lemond_a_kereskedelmi_haborurol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9f967bd-68e8-415b-9a1b-5f95f28f5d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade5848a-0334-492e-a7f2-ded74b66da45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180520_Ki_nyer_es_ki_veszit_azzal_hogy_Kina_es_az_Egyesult_Allamok_lemond_a_kereskedelmi_haborurol","timestamp":"2018. május. 20. 16:03","title":"Ki nyer, és ki veszít azzal, hogy Kína és az Egyesült Államok lemond a kereskedelmi háborúról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyikük egy híres japán, másikuk egy macedón alpinista volt. ","shortLead":"Egyikük egy híres japán, másikuk egy macedón alpinista volt. ","id":"20180521_Ujabb_ket_hegymaszo_halt_meg_a_Mount_Everesten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193512e8-0e74-4c9b-955f-5d7006f10c97","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Ujabb_ket_hegymaszo_halt_meg_a_Mount_Everesten","timestamp":"2018. május. 21. 15:18","title":"Újabb két hegymászó halt meg a Mount Everesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1c4b1ea-543e-4ed4-9f84-4528c232b82d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem rakják be a kormányalakítást a közlönybe.","shortLead":"Nem rakják be a kormányalakítást a közlönybe.","id":"20180520_Tovabb_akadalyozza_a_spanyol_kormany_a_katalan_fuggetlenseget","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1c4b1ea-543e-4ed4-9f84-4528c232b82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d32b3e0-c3d0-4d5f-a5c1-fccc388548b5","keywords":null,"link":"/vilag/20180520_Tovabb_akadalyozza_a_spanyol_kormany_a_katalan_fuggetlenseget","timestamp":"2018. május. 20. 15:28","title":"Tovább akadályozza a spanyol kormány a katalán függetlenséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]