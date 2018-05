Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d186daed-80cf-4950-8aad-d218da5d45c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három fotót tettek közzé a hivatalos csoportképekből. ","shortLead":"Három fotót tettek közzé a hivatalos csoportképekből. ","id":"20180521_Ime_a_hivatalos_fotok_Harry_es_Meghan_eskuvojerol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d186daed-80cf-4950-8aad-d218da5d45c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c5df0e-d65a-401e-9078-312ab91e8886","keywords":null,"link":"/elet/20180521_Ime_a_hivatalos_fotok_Harry_es_Meghan_eskuvojerol","timestamp":"2018. május. 21. 16:19","title":"Íme a hivatalos fotók Harry és Meghan esküvőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497d292b-74c1-44c1-8422-4002277c62bb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarországon a 65 évnél idősebbek összjövedelmének 89 százaléka állami juttatásokból származik, ezzel a magyar idősek függnek leginkább az államtól a legfejlettebb ipari országokat tömörítő szervezet, az OECD tagjai között.","shortLead":"Magyarországon a 65 évnél idősebbek összjövedelmének 89 százaléka állami juttatásokból származik, ezzel a magyar idősek...","id":"20180520_Rosszul_jottek_ki_a_magyar_nyugdijasok_ebbol_a_nemzetkozi_osszehasonlitasbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=497d292b-74c1-44c1-8422-4002277c62bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92185407-dc9c-43b6-85dd-eb9544971a70","keywords":null,"link":"/kkv/20180520_Rosszul_jottek_ki_a_magyar_nyugdijasok_ebbol_a_nemzetkozi_osszehasonlitasbol","timestamp":"2018. május. 20. 11:47","title":"Rosszul jöttek ki a magyar nyugdíjasok ebből a nemzetközi összehasonlításból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e4bd54-d621-4d33-90be-5e4f4119042b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nőkre viszont épp az ellenkezője igaz. Még Magyarországon is tapasztalható, hogy a nők bérhátrányba kerülnek, ha gyerek mellett kezdenek dolgozni.","shortLead":"A nőkre viszont épp az ellenkezője igaz. Még Magyarországon is tapasztalható, hogy a nők bérhátrányba kerülnek, ha...","id":"20180521_Ehhez_mit_szol_Az_apak_mindenhol_tobbet_keresnek_mint_a_gyermektelen_ferfiak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7e4bd54-d621-4d33-90be-5e4f4119042b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d311d92-69a1-4922-9ba3-fa3c98183ce1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180521_Ehhez_mit_szol_Az_apak_mindenhol_tobbet_keresnek_mint_a_gyermektelen_ferfiak","timestamp":"2018. május. 21. 10:23","title":"Ehhez mit szól? Az apák mindenhol többet keresnek, mint a gyermektelen férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Semmi sem igazolja, hogy baj lenne, ha kevesebben leszünk.","shortLead":"Semmi sem igazolja, hogy baj lenne, ha kevesebben leszünk.","id":"201820_ne_szulj_robotot_te_szuz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df853fd-fe4f-4cb8-83aa-700a0ed795e8","keywords":null,"link":"/itthon/201820_ne_szulj_robotot_te_szuz","timestamp":"2018. május. 21. 13:45","title":"Tóta W.: Ne szülj robotot, te szűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf0ccf87-24dc-4b66-beda-2680c65121b2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Harry Potter-szerepjáték tábortól a robotépítő kurzusokon át egészen a gourmand főzőtáborokig terjed a nyári gyerekprogramok skálája. A hosszú szünidőt nyilvánvalóan sok szülő csak efféle táborokat beiktatva tudja megoldani – ha bírja anyagilag.","shortLead":"A Harry Potter-szerepjáték tábortól a robotépítő kurzusokon át egészen a gourmand főzőtáborokig terjed a nyári...","id":"20180520_Gyerektaborral_huzna_ki_a_nyari_vakaciot_Aligha_ussza_meg_heti_40_ezer_forint_alatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf0ccf87-24dc-4b66-beda-2680c65121b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06626fb8-c696-4fa2-a105-29ab1b239ba5","keywords":null,"link":"/kkv/20180520_Gyerektaborral_huzna_ki_a_nyari_vakaciot_Aligha_ussza_meg_heti_40_ezer_forint_alatt","timestamp":"2018. május. 20. 12:42","title":"Gyerektáborral húzná ki a nyári vakációt? Aligha ússza meg heti 40 ezer forint alatt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f55ea35-01c0-4aac-8570-aa2048ac1ef3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Hawaii Nagy Szigetén kitört vulkán lávafolyama elérte a Csendes-óceánt, szakemberek veszélyes sósav kialakulására figyelmeztetnek.","shortLead":"A Hawaii Nagy Szigetén kitört vulkán lávafolyama elérte a Csendes-óceánt, szakemberek veszélyes sósav kialakulására...","id":"20180521_A_lava_utan_most_klorsav_okoz_veszelyt_Hawaii_szigeten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f55ea35-01c0-4aac-8570-aa2048ac1ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2845e778-0ca2-4ee2-bc7f-a6531505f69c","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_A_lava_utan_most_klorsav_okoz_veszelyt_Hawaii_szigeten","timestamp":"2018. május. 21. 07:45","title":"A láva után most sósav okoz veszélyt Hawaii szigetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4129d979-3344-417a-98cd-e99864f08619","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ugyanis, hogy kik utálják leginkább, tulajdonképpen érthető is.","shortLead":"Az ugyanis, hogy kik utálják leginkább, tulajdonképpen érthető is.","id":"20180521_Kitalalna_kik_szeretik_leginkabb_a_brit_kiralyi_csaladot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4129d979-3344-417a-98cd-e99864f08619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143dd1a9-3aa0-483a-9c98-f9b9601bd2d7","keywords":null,"link":"/elet/20180521_Kitalalna_kik_szeretik_leginkabb_a_brit_kiralyi_csaladot","timestamp":"2018. május. 21. 08:51","title":"Kitalálná, kik szeretik leginkább a brit királyi családot a világon? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36140749-491c-45f1-a07c-69666d81e16c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Szinte nem telik el nap, hogy ne ejtenénk ki a szánkon azt a szót, hogy stressz. „Ne stresszelj ezen!”, „Micsoda stresszes nap!”, még ha olykor pozitív értelemben használjuk is: „Ezen most nem stresszelem magam”. ","shortLead":"Szinte nem telik el nap, hogy ne ejtenénk ki a szánkon azt a szót, hogy stressz. „Ne stresszelj ezen!”, „Micsoda...","id":"20180520_Aprocsepro_gondok__az_egyik_legartalmasabb_az_egeszsegre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36140749-491c-45f1-a07c-69666d81e16c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"549525a6-11cd-49e4-b5e0-9aa6407fd311","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180520_Aprocsepro_gondok__az_egyik_legartalmasabb_az_egeszsegre","timestamp":"2018. május. 20. 20:15","title":"Apró-cseprő gondok – az egyik legártalmasabb az egészségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]