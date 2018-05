Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07f1e4b5-a1e4-4131-b027-8c898ef7c553","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A kozákok hagyományos szőrmekucsmáját viselő korbácsos rendfenntartók segítették május elején a rendőröket a Vlagyimir Putyin ellen tüntető ellenzékiek szétverésében. A kozákok lesznek azok is, akik a júniusban kezdődő oroszországi foci vb-n részt vesznek a renitens szurkolók megfékezésében. A kozákság egyedi nemzet, három hívószavuk talán a bátorság, becsület és a vodka lehet.","shortLead":"A kozákok hagyományos szőrmekucsmáját viselő korbácsos rendfenntartók segítették május elején a rendőröket a Vlagyimir...","id":"20180521_Putyin_berelheto_veroemberei_orzik_majd_a_focivebet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07f1e4b5-a1e4-4131-b027-8c898ef7c553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46c52fe-a70f-4ab3-816b-77a7bdbadc5a","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Putyin_berelheto_veroemberei_orzik_majd_a_focivebet","timestamp":"2018. május. 21. 15:00","title":"Putyin bérelhető álkozák verőemberei is őrzik majd a focivébét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7643c6d9-2a2f-4c63-8c61-cc7a0e53977b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Normafán található a fiatalon elhunyt énekesnő kedvenc padja, amin most már a neve is szerepel.","shortLead":"A Normafán található a fiatalon elhunyt énekesnő kedvenc padja, amin most már a neve is szerepel.","id":"20180521_Emlekpadot_avattak_a_Normafan_a_fiatalon_elhunyt_Fabian_Julinak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7643c6d9-2a2f-4c63-8c61-cc7a0e53977b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e66c17f-c29f-4833-a6a7-62fdcaf14701","keywords":null,"link":"/kultura/20180521_Emlekpadot_avattak_a_Normafan_a_fiatalon_elhunyt_Fabian_Julinak","timestamp":"2018. május. 21. 14:20","title":"Emlékpadot avattak a Normafánál a fiatalon elhunyt Fábián Julinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09038ffc-d1c3-4f3f-8deb-f74f4c2c7df8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Adolf Hitler valóban meghalt 1945-ben Berlinben, halálát kétségkívül cián és egy pisztolygolyó okozta - állapították meg francia tudósok a náci diktátor Moszkvában őrzött fogdarabjai és a neki tulajdonított koponyacsont vizsgálata révén.","shortLead":"Adolf Hitler valóban meghalt 1945-ben Berlinben, halálát kétségkívül cián és egy pisztolygolyó okozta - állapították...","id":"20180521_hitler_halala_1945_cian_puskagolyo_hitler_argentinaba_menekult_tengeralattjaro","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09038ffc-d1c3-4f3f-8deb-f74f4c2c7df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b677fc68-592e-4a1b-b8eb-251d61923830","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_hitler_halala_1945_cian_puskagolyo_hitler_argentinaba_menekult_tengeralattjaro","timestamp":"2018. május. 21. 19:03","title":"Vége az összeesküvés-elméleteknek, a tudósok most kimondták: Hitler valóban meghalt 1945-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fd5e1d1-c64d-4abd-92d0-281dc847db26","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tét egy igazi kalandfilmbe illő zsákmány a Karib-tengeren.","shortLead":"A tét egy igazi kalandfilmbe illő zsákmány a Karib-tengeren.","id":"20180522_Mesebeli_kinccsel_megrakott_spanyol_galyat_talaltak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fd5e1d1-c64d-4abd-92d0-281dc847db26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b25374f2-0503-4ea5-80e6-63aa97297351","keywords":null,"link":"/kultura/20180522_Mesebeli_kinccsel_megrakott_spanyol_galyat_talaltak","timestamp":"2018. május. 22. 16:34","title":"Mesebeli kinccsel megrakott spanyol gályán marakodnak országok és cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165d90d0-fae6-41b9-8e2b-5c0f59b8be94","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A MOL-Pick Szeged nyerte a férfi kézilabda NB I-t azt követően, hogy vasárnap a döntő visszavágóján 29-26-ra kikapott a címvédő Telekom Veszprém otthonában, de összesítésben egyetlen góllal, 58-57-re jobbnak bizonyult riválisánál.","shortLead":"A MOL-Pick Szeged nyerte a férfi kézilabda NB I-t azt követően, hogy vasárnap a döntő visszavágóján 29-26-ra kikapott...","id":"20180520_Tronfosztas_a_Szeged_a_bajnok_ferfi_kezilabdaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=165d90d0-fae6-41b9-8e2b-5c0f59b8be94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b995b5e4-2804-4b0c-a285-544d7d027478","keywords":null,"link":"/sport/20180520_Tronfosztas_a_Szeged_a_bajnok_ferfi_kezilabdaban","timestamp":"2018. május. 20. 17:12","title":"Trónfosztás egyetlen góllal, a Szeged a bajnok férfi kézilabdában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ec1ac3-6eb5-4bd6-bde9-19bc48472545","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Közel a 320 forintos euróárfolyam. ","shortLead":"Közel a 320 forintos euróárfolyam. ","id":"20180521_Ket_eve_nem_volt_ilyen_rossz_a_forint","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69ec1ac3-6eb5-4bd6-bde9-19bc48472545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc5fbab5-64a8-40ca-98ed-f3d1000a41ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180521_Ket_eve_nem_volt_ilyen_rossz_a_forint","timestamp":"2018. május. 21. 17:47","title":"Két éve nem volt ilyen rossz a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2834a4ee-7992-4b08-bf9d-0157c79c9654","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem brit tudósok mutatták ki, hanem bostoniak, ráadásul egy neves szaklapban publikálták az eredményeket.\r

\r

","shortLead":"Nem brit tudósok mutatták ki, hanem bostoniak, ráadásul egy neves szaklapban publikálták az eredményeket.\r

\r

","id":"20180522_Tudomanyos_vizsgalat_az_ulo_eletmod_zsugoritja_az_agyat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2834a4ee-7992-4b08-bf9d-0157c79c9654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25cf4e72-6960-41c4-8423-a587dc204b83","keywords":null,"link":"/elet/20180522_Tudomanyos_vizsgalat_az_ulo_eletmod_zsugoritja_az_agyat","timestamp":"2018. május. 22. 14:16","title":"Tudományos vizsgálat: az ülő életmód zsugorítja az agyat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f56598-ee6c-4669-95df-5d5c5048a20b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gond csak az volt, hogy a hajómotort a német hatóságok körözték. ","shortLead":"A gond csak az volt, hogy a hajómotort a német hatóságok körözték. ","id":"20180522_Egy_komplett_hajomotor_volt_eldugva_egy_mikrobuszban_Zahonynal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42f56598-ee6c-4669-95df-5d5c5048a20b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a805402-916b-45bb-aa75-c45f558172e2","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Egy_komplett_hajomotor_volt_eldugva_egy_mikrobuszban_Zahonynal","timestamp":"2018. május. 22. 10:14","title":"Egy komplett hajómotor volt eldugva egy mikrobuszban Záhonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]