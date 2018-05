Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint 12 százalékkal nőttek az átlagkeresetek egy év alatt.","shortLead":"Több mint 12 százalékkal nőttek az átlagkeresetek egy év alatt.","id":"20180523_331_ezres_atlagfizetest_mert_a_KSH","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54f1aff-8251-48dd-bc31-53afbba280ea","keywords":null,"link":"/kkv/20180523_331_ezres_atlagfizetest_mert_a_KSH","timestamp":"2018. május. 23. 09:41","title":"331 ezres átlagfizetést mért a KSH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b507f4c3-dc5f-4185-b8e4-7add6860c2fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A buszból mindenki időben kimenekült, de a járműből alig maradt valami. ","shortLead":"A buszból mindenki időben kimenekült, de a járműből alig maradt valami. ","id":"20180521_Fotok_Teljesen_kiegett_a_gyerekeket_szallito_busz_az_M0son","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b507f4c3-dc5f-4185-b8e4-7add6860c2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19792e66-f080-447f-9f90-f18231b287b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180521_Fotok_Teljesen_kiegett_a_gyerekeket_szallito_busz_az_M0son","timestamp":"2018. május. 21. 21:31","title":"Fotók: Teljesen kiégett a gyerekeket szállító busz az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c0868a-2587-417d-87be-bc778f60d8b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung majdnem fél évet várt rá, hogy elsüssön egy poént az Apple kárára, most azoban megtették. Jöhet a visszavágó?","shortLead":"A Samsung majdnem fél évet várt rá, hogy elsüssön egy poént az Apple kárára, most azoban megtették. Jöhet a visszavágó?","id":"20180521_samsung_galaxy_s9_reklam_apple_iphone_lassitasa_iphone_6","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16c0868a-2587-417d-87be-bc778f60d8b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea29cfca-a591-4bac-bde5-d1a8b6c64f00","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_samsung_galaxy_s9_reklam_apple_iphone_lassitasa_iphone_6","timestamp":"2018. május. 21. 20:03","title":"Vicces videóval szúrt oda a Samsung az Apple-nek – de nem túl késő ez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b78700-7ab1-49db-bd62-a3acd738f8d7","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Nyomozás indult a gyereknek, szakembereknek szánt lovasközpont miatt, ahol a hvg.hu csak Czerván György államtitkár vejét találta. A gyanú szerint jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalásról lehet szó, a NAV vizsgálja az ügyet. Ahogy megírtuk, az uniós pénzből tető alá hozott központban például olyan lószolárium volt, amit csak az ünnepélyes átadásra kértek kölcsön, aztán visszavitték a tulajdonosának - de azért leszámláztak egy ilyen berendezést.","shortLead":"Nyomozás indult a gyereknek, szakembereknek szánt lovasközpont miatt, ahol a hvg.hu csak Czerván György államtitkár...","id":"20180522_Loszolariumgate_nyomoznak_a_lovarda_miatt_amit_csak_az_allamtitkar_veje_hasznalt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9b78700-7ab1-49db-bd62-a3acd738f8d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc470a2-eee3-46ef-8f5e-3baabf66bbea","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Loszolariumgate_nyomoznak_a_lovarda_miatt_amit_csak_az_allamtitkar_veje_hasznalt","timestamp":"2018. május. 22. 14:50","title":"Nyomoznak a lovarda miatt, ahol gyerekek helyett csak az államtitkár vejét találtuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b192a12-bb2b-47b7-baba-b05ea067ec8f","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az izraeli sztártörténész azzal érvel új könyvében, hogy a globális kihívások korában egyre inkább egymástól fognak függeni a világ népei.","shortLead":"Az izraeli sztártörténész azzal érvel új könyvében, hogy a globális kihívások korában egyre inkább egymástól fognak...","id":"20180523_Orban_kedvenc_szerzoje_Orban_eszmejenek_bukasat_josolja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b192a12-bb2b-47b7-baba-b05ea067ec8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d00cd66-fdcf-495d-8f58-695e3b0895cf","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Orban_kedvenc_szerzoje_Orban_eszmejenek_bukasat_josolja","timestamp":"2018. május. 23. 14:48","title":"Orbán kedvenc szerzője Orbán eszméjének bukását jósolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95f1b969-fef7-4fd7-8f95-ade3bda7ac32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sára Botond, a kormánypárt józsefvárosi polgármesterjelöltje nagyon gyorsan összeszedte az ajánlásokat. ","shortLead":"Sára Botond, a kormánypárt józsefvárosi polgármesterjelöltje nagyon gyorsan összeszedte az ajánlásokat. ","id":"20180523_par_ora_kellett_hogy_hetszeresen_tulteljesitsen_a_fideszes_jelolt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95f1b969-fef7-4fd7-8f95-ade3bda7ac32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7246e340-efc2-4a71-8fd6-d58e54406324","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_par_ora_kellett_hogy_hetszeresen_tulteljesitsen_a_fideszes_jelolt","timestamp":"2018. május. 23. 11:07","title":"Pár óra kellett, hogy hétszeresen túlteljesítsen a fideszes jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Mit jelent a korkedvezményes nyugdíj és ki szerezhetett jogosultságot rá? Mennyi korkedvezményre jogosító munkavégzés alapján lehetett korkedvezményt szerezni? Ennek a részleteit gyűjtötte össze az Adózóna.","shortLead":"Mit jelent a korkedvezményes nyugdíj és ki szerezhetett jogosultságot rá? Mennyi korkedvezményre jogosító munkavégzés...","id":"20180523_Igy_szamolhat_aki_szeretne_korhatar_elott_nyugdijba_menni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1844470d-ccff-4f3e-861f-88d424944648","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180523_Igy_szamolhat_aki_szeretne_korhatar_elott_nyugdijba_menni","timestamp":"2018. május. 23. 12:45","title":"Így számolhat, aki szeretne korhatár előtt nyugdíjba menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb9c500-d06a-411b-adf4-fdcd957cec08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha a választás előtti pénzosztás versenyszám lenne, Varga Mihály most nagyon örülne, nála ugyanis senki nem jutalmazta bőkezűbben az alkalmazottait. ","shortLead":"Ha a választás előtti pénzosztás versenyszám lenne, Varga Mihály most nagyon örülne, nála ugyanis senki nem jutalmazta...","id":"20180523_Csucsot_dontott_Varga_Mihaly_78_milliardos_jutalmat_osztott_ki_az_emberei_kozott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bb9c500-d06a-411b-adf4-fdcd957cec08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1e4f23-db78-434e-a423-fb39f0dce15b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_Csucsot_dontott_Varga_Mihaly_78_milliardos_jutalmat_osztott_ki_az_emberei_kozott","timestamp":"2018. május. 23. 14:42","title":"Csúcsot döntött Varga Mihály: 7,8 milliárdos jutalmat osztott ki az emberei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]