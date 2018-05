Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b64ebb70-0cfb-4848-ab70-9ff497594ade","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jönnek a robotok, elveszik a munkát, a kormány és az iskolák pedig tehetetlenül nézik, mi történik.","shortLead":"Jönnek a robotok, elveszik a munkát, a kormány és az iskolák pedig tehetetlenül nézik, mi történik.","id":"20180523_A_magyar_munkahelyek_felet_veszelyeztetik_a_robotok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b64ebb70-0cfb-4848-ab70-9ff497594ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b26be4-0501-4c4f-b1b7-e54339608929","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_A_magyar_munkahelyek_felet_veszelyeztetik_a_robotok","timestamp":"2018. május. 23. 13:49","title":"A magyar munkahelyek felét veszélyeztetik a robotok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb2d6e8-6d0f-4174-8bf7-80094959e098","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy pár mindkét tagja is meghalt a tragédiában, hat gyerek maradt utánuk árván.","shortLead":"Egy pár mindkét tagja is meghalt a tragédiában, hat gyerek maradt utánuk árván.","id":"20180523_cegledberceli_tragedia_aldozatai","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bb2d6e8-6d0f-4174-8bf7-80094959e098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb98cfd4-484e-4429-ac56-c65a072234ee","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_cegledberceli_tragedia_aldozatai","timestamp":"2018. május. 23. 12:15","title":"Alkalmi munkákból élt a ceglédberceli baleset kilenc áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac69e7a-8c94-412e-addc-c5495b6a7447","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem maradhat Kijevben semmi, ami a Gazpromra utalna.","shortLead":"Nem maradhat Kijevben semmi, ami a Gazpromra utalna.","id":"20180522_Lecserelik_a_BLdonto_helyszini_plakatjait_mert_orosz_ceg_neve_is_rajtuk_volt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cac69e7a-8c94-412e-addc-c5495b6a7447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f68d1ee5-7adc-4f2d-b43d-42185b7f08ed","keywords":null,"link":"/kkv/20180522_Lecserelik_a_BLdonto_helyszini_plakatjait_mert_orosz_ceg_neve_is_rajtuk_volt","timestamp":"2018. május. 22. 17:25","title":"Lecserélik a BL-döntő helyszíni plakátjait, mert egy orosz cég neve is rajtuk volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Zsolt államtitkárról és feleségéről a kampányhajrában állította azt a Magyar Nemzet, hogy egy olyan offshore cég igazgatói, amelynek számláján 1,2 milliárd forintnyi pénz van. Nyomoznak.","shortLead":"Szabó Zsolt államtitkárról és feleségéről a kampányhajrában állította azt a Magyar Nemzet, hogy egy olyan offshore cég...","id":"20180523_Nyomoznak_a_fideszes_kepviselo_offshore_szamlajanak_ugyeben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"753f0055-7aff-4c05-95b5-987d46796121","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Nyomoznak_a_fideszes_kepviselo_offshore_szamlajanak_ugyeben","timestamp":"2018. május. 23. 17:52","title":"Nyomoznak a fideszes képviselő offshore számlájának ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d805406-d702-4897-88d5-90328d8a37c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szakad vagy nem szakad? Ez volt a nagy kérdés Toroczkai László keddi bejelentése előtt. Az ásotthalmi polgármester azonban döntés helyett azt jelentette be: taktikázik és időt húz. A Jobbik frissen megválasztott vezetése igyekszik rövidre zárni a történetet, és a legerősebb érve Toroczkai ellen a Fidesz ármánykodása.","shortLead":"Szakad vagy nem szakad? Ez volt a nagy kérdés Toroczkai László keddi bejelentése előtt. Az ásotthalmi polgármester...","id":"20180522_Toroczkai_tutira_akart_menni_ezzel_bukta_elonyet_Sneiderrel_szemben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d805406-d702-4897-88d5-90328d8a37c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f7f4c97-459e-4074-b8fe-f0ac7e5a007d","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Toroczkai_tutira_akart_menni_ezzel_bukta_elonyet_Sneiderrel_szemben","timestamp":"2018. május. 22. 15:21","title":"Toroczkai nem mert bátrat húzni, így előnybe hozta a Jobbik vezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db137c31-9a28-47eb-9bef-528516e3f9b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy mi a rendőrség hivatalos álláspontja az elmúlt napokban nagy port kavart civil elfogóautós projektről.","shortLead":"Vázoljuk, hogy mi a rendőrség hivatalos álláspontja az elmúlt napokban nagy port kavart civil elfogóautós projektről.","id":"20180523_rendorseg_civil_elfogo_auto_rendorauto_audi_skoda_opel_mercedes_traffipax_gyorshajtas_radio","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db137c31-9a28-47eb-9bef-528516e3f9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634a266c-cded-46da-add3-6b07e43f9d99","keywords":null,"link":"/cegauto/20180523_rendorseg_civil_elfogo_auto_rendorauto_audi_skoda_opel_mercedes_traffipax_gyorshajtas_radio","timestamp":"2018. május. 23. 09:32","title":"Megszólalt a rendőrség: cserélni fogják a civil elfogó autókat és bankkártyával is lehet fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7cb91b5-e0de-453a-bf05-33ac54925d00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla azokra is gondol, akik a lehető legolcsóbban szeretnének maguknak Model 3-at vásárolni.

","shortLead":"A Tesla azokra is gondol, akik a lehető legolcsóbban szeretnének maguknak Model 3-at vásárolni.

","id":"20180522_tesla_model_3_villanyauto_olcso_elektromos_akkumulator_model_s","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7cb91b5-e0de-453a-bf05-33ac54925d00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaed1c28-d457-49a0-833b-5726fb3d4896","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_tesla_model_3_villanyauto_olcso_elektromos_akkumulator_model_s","timestamp":"2018. május. 22. 13:21","title":"Nép-villanyautó: hamarosan jön a legolcsóbb Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a34c1f-c68f-490c-aa73-f0648c321c73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Autós-beszélgetős műsort fog vezetni, ahogy eddig a YouTube-csatornáján tette. A tévés öt éve nem volt képernyőn.","shortLead":"Autós-beszélgetős műsort fog vezetni, ahogy eddig a YouTube-csatornáján tette. A tévés öt éve nem volt képernyőn.","id":"20180523_D_Toth_Kriszta_visszater_a_tevekepernyore","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1a34c1f-c68f-490c-aa73-f0648c321c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1337d095-013f-4513-a514-2cada6e0c141","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_D_Toth_Kriszta_visszater_a_tevekepernyore","timestamp":"2018. május. 23. 17:27","title":"D. Tóth Kriszta visszatér a tévéképernyőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]