[{"available":true,"c_guid":"3c7f5003-4a03-48e7-8f40-7dc561d1b6b7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gödöllői egység koszos volt, a pizzát készítőknek és szállítóknak nem volt egészségügyi igazolásuk, és az üzlet engedéllyel és adószámmal sem rendelkezett.","shortLead":"A gödöllői egység koszos volt, a pizzát készítőknek és szállítóknak nem volt egészségügyi igazolásuk, és az üzlet...","id":"20180523_illegalis_pizzeriat_zaratott_be_a_nebih","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c7f5003-4a03-48e7-8f40-7dc561d1b6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6acd628-f909-4f28-8447-a0aef8595bd8","keywords":null,"link":"/kkv/20180523_illegalis_pizzeriat_zaratott_be_a_nebih","timestamp":"2018. május. 23. 08:35","title":"Koszos pizzériát záratott be a Nébih Gödöllőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a3f75c-9cd6-4a93-b025-ebc5abc44bc3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Meghosszabbított nyitva tartással várja a posta azokat, akik az utolsó órára hagyják az adóbevallás elküldését, és nem neten akarják megoldani.","shortLead":"Meghosszabbított nyitva tartással várja a posta azokat, akik az utolsó órára hagyják az adóbevallás elküldését, és nem...","id":"20180522_Budapesten_ot_oraval_tovabb_lehet_postazni_az_adobevallast_mint_videken","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35a3f75c-9cd6-4a93-b025-ebc5abc44bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9f17ab-0055-4842-a1fe-335e797ee306","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180522_Budapesten_ot_oraval_tovabb_lehet_postazni_az_adobevallast_mint_videken","timestamp":"2018. május. 22. 14:47","title":"Budapesten öt órával tovább lehet postázni az adóbevallást, mint vidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95f1b969-fef7-4fd7-8f95-ade3bda7ac32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sára Botond, a kormánypárt józsefvárosi polgármesterjelöltje nagyon gyorsan összeszedte az ajánlásokat. ","shortLead":"Sára Botond, a kormánypárt józsefvárosi polgármesterjelöltje nagyon gyorsan összeszedte az ajánlásokat. ","id":"20180523_par_ora_kellett_hogy_hetszeresen_tulteljesitsen_a_fideszes_jelolt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95f1b969-fef7-4fd7-8f95-ade3bda7ac32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7246e340-efc2-4a71-8fd6-d58e54406324","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_par_ora_kellett_hogy_hetszeresen_tulteljesitsen_a_fideszes_jelolt","timestamp":"2018. május. 23. 11:07","title":"Pár óra kellett, hogy hétszeresen túlteljesítsen a fideszes jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7cb91b5-e0de-453a-bf05-33ac54925d00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla azokra is gondol, akik a lehető legolcsóbban szeretnének maguknak Model 3-at vásárolni.

","shortLead":"A Tesla azokra is gondol, akik a lehető legolcsóbban szeretnének maguknak Model 3-at vásárolni.

","id":"20180522_tesla_model_3_villanyauto_olcso_elektromos_akkumulator_model_s","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7cb91b5-e0de-453a-bf05-33ac54925d00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaed1c28-d457-49a0-833b-5726fb3d4896","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_tesla_model_3_villanyauto_olcso_elektromos_akkumulator_model_s","timestamp":"2018. május. 22. 13:21","title":"Nép-villanyautó: hamarosan jön a legolcsóbb Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1286e3f3-ce38-45d4-8bb2-c67f45f9533f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annyira népszerű a felhasználók körében a Facebook Stories nevű funkciója, hogy Zuckerbergék úgy döntöttek, ott is bekapcsolják a reklámokat, hogy újabb eszközt fordítsanak bevételgyarapításra. ","shortLead":"Annyira népszerű a felhasználók körében a Facebook Stories nevű funkciója, hogy Zuckerbergék úgy döntöttek, ott is...","id":"20180521_facebook_stories_reklamok_facebook_tortenetek_hirdetes_instagram_sztorik_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1286e3f3-ce38-45d4-8bb2-c67f45f9533f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa875227-2dae-4c50-935c-f276ff3dde48","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_facebook_stories_reklamok_facebook_tortenetek_hirdetes_instagram_sztorik_video","timestamp":"2018. május. 21. 12:03","title":"Változtat a Facebook: 5-15 mp-es reklámok jönnek az utolsó olyan felületre, ahol eddig nem voltak hirdetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8f821d-a705-4169-afed-3e5a0a08ff21","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Letették hivatali esküjüket az új Orbán-kormány államtitkárai. ","shortLead":"Letették hivatali esküjüket az új Orbán-kormány államtitkárai. ","id":"20180522_kinevezte_ader_az_uj_allamtitkarokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a8f821d-a705-4169-afed-3e5a0a08ff21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc58285-4aee-4f0f-88ad-7ac858a7caf9","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_kinevezte_ader_az_uj_allamtitkarokat","timestamp":"2018. május. 22. 20:39","title":"Kinevezte Áder az új államtitkárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c38643-7856-405f-a190-f349dfdac86b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meg persze segélyt is küldenek, csak ennek már Szöulban nem örülnek annyira.","shortLead":"Meg persze segélyt is küldenek, csak ennek már Szöulban nem örülnek annyira.","id":"20180521_Palackpostaval_dontenek_meg_Kim_Dzsong_Un_hatalmat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2c38643-7856-405f-a190-f349dfdac86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6642f75-ca10-43ef-9494-874d8cf96193","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Palackpostaval_dontenek_meg_Kim_Dzsong_Un_hatalmat","timestamp":"2018. május. 21. 12:05","title":"Palackpostával döntenék meg Kim Dzsong Un hatalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e518eb8-310c-4e64-acfc-abf6d3943747","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A felső kategóriákba tartozó hordozható számítógépekért nagyon sok pénzt kérnek el, így joggal merül fel a kérdés, mit kapunk cserébe. Megnéztük, kipróbáltuk.","shortLead":"A felső kategóriákba tartozó hordozható számítógépekért nagyon sok pénzt kérnek el, így joggal merül fel a kérdés, mit...","id":"20180521_lenovo_thinkpad_t480s_laptop_teszt_uzleti_laptop_t_sorozat_2018","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e518eb8-310c-4e64-acfc-abf6d3943747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d063e5-5520-4dce-abf7-372b611d0185","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_lenovo_thinkpad_t480s_laptop_teszt_uzleti_laptop_t_sorozat_2018","timestamp":"2018. május. 21. 17:30","title":"Teszten a laptop, amely nagyon gyors és 9-10 órán át bírja – de azt nem állítjuk, hogy olcsó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]