A milánói szülők 18 hónapja különleges nevet választottak, és kislányukat a (sötét)kék olasz megfelelőjéről nevezték el: Blu. Ez áll a születési anyakönyvi kivonatában és az útlevelében is - írja a thelocal.it.

Kaptak viszont egy idézést, hogy a héten jelenjenek meg a bíróságon, ahol másik nevet kell választaniuk a gyereküknek, ha pedig ezt nem teszik, a bíró választ helyettük. A bíróság nem önkényesen döntött így, hanem egy 2000-ben kiadott elnöki rendelet alapján járt el, ami előírja, hogy “a keresztnévnek utalnia kell a gyermek nemére”. (Az olasz nyelvben a főnév, így a személynevek végződése is utal az adott szó nemére. Szinte az összes -o végződésű hímnemű, míg az -a végződés nőnemre utal. A személyneveknél az -e végződés is többnyire férfi nevet jelent.)

A bíróság most arra hivatkozik, hogy ez egy modern név, ami az angol ‘blue’ szóból jön, és nem lehet rájönni, hogy nőnemű ember viseli, ezért a születési anyakönyvi kivonatban meg kell változtatni arra a női névre, amit a szülők a bíróságnak javasolnak.

Blu szülei meg akarják támadni a végzést arra hivatkozva, hogy ezt a nevet már nemcsak a Tengerentúlon, hanem Olaszországban is használják. Az Istat nevű állami statisztikai hivatal szerint 2016-ban hat, 2015-ben öt olasz nő viselte. Ráadásul csak Milánóban két olyan lány él, akinek a neve Verde, azaz ‘zöld’. A thelocal.it ugyanakkor ír arról is, hogy más szülőket is berendelt ugyanez a bíróság, ugyanezzel az indokkal.

Egy 41 éves, Rómában élő Blu nevű nő az ügy kapcsán együttérzését fejezte ki a szülőknek, és a Republica nevű napilapnak azt nyilatkozta, hogy az ő anyja annak idején azzal győzte meg a hivatalokat, hogy az idővel a nevek is változnak. A Celeste eredetileg például férfi név volt, mostanra viszont már szinte kizárólag csak nők kapják.

Az olasz névadási szokások egyébként meglehetősen konzervatívak, a férfi nevek között 2016-ban még mindig ugyanazok a legnépszerűbbek, mint száz éve: Francesco, Alessandro, Leonardo és Lorenzo. A női nevekkel viszont kicsit lazábbak, itt megjelentek már olyan külföldi nevek, mint az Emma vagy az Alice. A Wikipedia csupán két uniszex olasz nevet ismer: Andrea és Carmen.