[{"available":true,"c_guid":"6e17b629-393f-4393-9f4e-27187589b50d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb fél évvel halasztották el a döntést az atomerőmű-építésről.","shortLead":"Újabb fél évvel halasztották el a döntést az atomerőmű-építésről.","id":"20180523_A_csehek_meg_varnak_az_atomeromuepitessel_oket_erdekli_az_Europai_Bizottsag_velemenye","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e17b629-393f-4393-9f4e-27187589b50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83818a1a-6f98-4085-acde-fcc0bfbe3fed","keywords":null,"link":"/kkv/20180523_A_csehek_meg_varnak_az_atomeromuepitessel_oket_erdekli_az_Europai_Bizottsag_velemenye","timestamp":"2018. május. 23. 15:33","title":"A csehek még várnak az atomerőmű-építéssel, őket érdekli az Európai Bizottság véleménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d801d52-d874-4b2e-9a2e-6d80ee0e11de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legnagyobb teljesítményű e-autó-töltőkkel elsősorban autópályák mentén és nagyforgalmú helyszíneken találkozhatunk majd.","shortLead":"A legnagyobb teljesítményű e-autó-töltőkkel elsősorban autópályák mentén és nagyforgalmú helyszíneken találkozhatunk...","id":"20180525_hipertoltok_villanyauto_akkumulator_villamtolto_abb_terra_hp_jaguar_porsche","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d801d52-d874-4b2e-9a2e-6d80ee0e11de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c04add-d19c-4000-aafd-134b35f5f77b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180525_hipertoltok_villanyauto_akkumulator_villamtolto_abb_terra_hp_jaguar_porsche","timestamp":"2018. május. 25. 08:21","title":"A villámnál 5x gyorsabb hipertöltők jönnek a villanyautókhoz, de otthon marad a csigalassúság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38eeed92-70e1-4e22-8099-375546a36e51","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pesti bukás után a Liliom világhódító útra indult, a You'll Never Walk Alone pedig a darab musicalfeldolgozásához íródott.","shortLead":"A pesti bukás után a Liliom világhódító útra indult, a You'll Never Walk Alone pedig a darab musicalfeldolgozásához...","id":"20180525_Molnar_Ferenc_Youll_Never_Walk_Alone","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38eeed92-70e1-4e22-8099-375546a36e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7726406f-5f4a-4cc5-87f6-ae0929cc4142","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Molnar_Ferenc_Youll_Never_Walk_Alone","timestamp":"2018. május. 25. 10:35","title":"Molnár Ferenc nélkül nem lenne Liverpool-himnusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd7ada9-bd74-48e2-ab98-774e6477feb5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Informatikai fejlesztéseire koncentrál a CO-OP Hungary Zrt., ennek finanszírozására tőkeemelésről döntöttek a szerdai közgyűlésén. ","shortLead":"Informatikai fejlesztéseire koncentrál a CO-OP Hungary Zrt., ennek finanszírozására tőkeemelésről döntöttek a szerdai...","id":"20180524_Toket_emel_a_COOP_de_ezzel_nem_tudja_megmenteni_a_kis_uzleteket_a_bezarastol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdd7ada9-bd74-48e2-ab98-774e6477feb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf234423-e7f9-4b5a-a925-e6c257f28cce","keywords":null,"link":"/kkv/20180524_Toket_emel_a_COOP_de_ezzel_nem_tudja_megmenteni_a_kis_uzleteket_a_bezarastol","timestamp":"2018. május. 24. 11:56","title":"Tőkét emel a CO-OP, de ezzel nem tudja megmenteni a kis üzleteket a bezárástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35e36a5-7d85-4f40-9975-7e0e328b79b1","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Rosszul kezdődik Steve Bannon és Milo Yiannopoulos pesti vendégszereplése. Kitiltották a komolyan vehető sajtót.","shortLead":"Rosszul kezdődik Steve Bannon és Milo Yiannopoulos pesti vendégszereplése. Kitiltották a komolyan vehető sajtót.","id":"20180524_tgm_altright_budapesten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e35e36a5-7d85-4f40-9975-7e0e328b79b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f102248-cdf0-49ee-bab8-173a573606c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_tgm_altright_budapesten","timestamp":"2018. május. 24. 11:40","title":"TGM: Az „alt-right” Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ferenc pápa hamarosan találkozik is a papok által elkövetett szexuális visszaélések áldozataival. ","shortLead":"Ferenc pápa hamarosan találkozik is a papok által elkövetett szexuális visszaélések áldozataival. ","id":"20180523_Szexualis_visszaeles_gyanuja_miatt_felfuggesztettek_14_chilei_katolikus_papot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f2641a-5778-470b-af3f-5a60d3563d44","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_Szexualis_visszaeles_gyanuja_miatt_felfuggesztettek_14_chilei_katolikus_papot","timestamp":"2018. május. 23. 18:46","title":"Szexuális visszaélés gyanúja miatt felfüggesztettek 14 chilei katolikus papot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7300e33f-1d51-4f95-8a4d-61027a00b3e6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Az emlősök egyensúlyra törekednek a környezetükkel, az ember nem. A kutatók szerint ez a viselkedés rákot okozhat a vadon élő állatokban - is.","shortLead":"Az emlősök egyensúlyra törekednek a környezetükkel, az ember nem. A kutatók szerint ez a viselkedés rákot okozhat...","id":"20180523_Itt_a_bizonyitek_hogy_Smith_ugynoknek_igaza_volt__virus_vagyunk_a_Foldon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7300e33f-1d51-4f95-8a4d-61027a00b3e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c04184-b913-42d1-b93f-b79be7cc9d67","keywords":null,"link":"/elet/20180523_Itt_a_bizonyitek_hogy_Smith_ugynoknek_igaza_volt__virus_vagyunk_a_Foldon","timestamp":"2018. május. 23. 16:18","title":"Itt a bizonyíték, hogy Smith ügynöknek igaza volt: vírus vagyunk a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0886e51f-dee8-4fe4-a878-0ed20157e5e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180524_Seggnyalas_csucsot_dontott_a_Nemzeti_Sport_Orban_a_legenda","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0886e51f-dee8-4fe4-a878-0ed20157e5e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0f4438-d658-40dd-aa49-8a178553829e","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Seggnyalas_csucsot_dontott_a_Nemzeti_Sport_Orban_a_legenda","timestamp":"2018. május. 24. 10:31","title":"Seggnyaláscsúcsot döntött a Nemzeti Sport: Orbán, a legenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]