[{"available":true,"c_guid":"bfc1440e-f037-4de4-a4d1-12d7b37fb132","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ford bepillantást nyújt legújabb kompakt modelljének gyártási folyamatába, virtuálisan megnyílnak a német üzem kapui.","shortLead":"A Ford bepillantást nyújt legújabb kompakt modelljének gyártási folyamatába, virtuálisan megnyílnak a német üzem kapui.","id":"20180525_uj_ford_focus_kompakt_auto_saarlouis_autogyartas_cmax_tesla_model_3","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfc1440e-f037-4de4-a4d1-12d7b37fb132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e08e3e98-aa4f-4a2e-9b3e-0a390988f8cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180525_uj_ford_focus_kompakt_auto_saarlouis_autogyartas_cmax_tesla_model_3","timestamp":"2018. május. 25. 11:23","title":"Ha van 8 perce, ezen a videón megnézheti, hogyan készül az új Ford Focus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181370e6-b262-43fb-808f-efd581325407","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Frissítette riasztását az Országos Meteorológia Szolgálat, nagy területen valószínűek viharok.","shortLead":"Frissítette riasztását az Országos Meteorológia Szolgálat, nagy területen valószínűek viharok.","id":"20180524_sarga_a_fel_orszag_barmikor_lecsaphat_egy_zivatar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=181370e6-b262-43fb-808f-efd581325407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d852d464-3c18-40fd-90ed-bf4278334618","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_sarga_a_fel_orszag_barmikor_lecsaphat_egy_zivatar","timestamp":"2018. május. 24. 12:18","title":"Sárga a fél ország: bármikor lecsaphat egy zivatar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a1219ec-2310-48d3-9695-87c5fabff7fa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első modell, amely a háború után a német sportautó márka nevén megjelent, a 356 „No. 1” Roadster volt, 1948 június 8-i dátummal.","shortLead":"Az első modell, amely a háború után a német sportautó márka nevén megjelent, a 356 „No. 1” Roadster volt, 1948 június...","id":"20180525_Porsche_eredeti_356","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a1219ec-2310-48d3-9695-87c5fabff7fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d15add16-03ff-420a-8d5b-4948da47b468","keywords":null,"link":"/cegauto/20180525_Porsche_eredeti_356","timestamp":"2018. május. 25. 12:21","title":"Legyártották újra a legelső Porschét - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1fa88f9-de9f-44f3-b9dd-21060c85685d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A döntést előző nap hozta meg a litván főváros önkormányzata. Remigijus Simasius vilniusi polgármester eredetileg az javasolta, hogy az orosz demokratákról nevezzék el a teret, de orosz ellenzékiekkel, valamint a Litvániában politikai menedékjogot kapott orosz állampolgárokkal találkozva megváltoztatta a véleményét.","shortLead":"A döntést előző nap hozta meg a litván főváros önkormányzata. Remigijus Simasius vilniusi polgármester eredetileg...","id":"20180524_Nyemcovrol_neveztek_el_Vilniusban_az_orosz_kovetseg_elotti_teret","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1fa88f9-de9f-44f3-b9dd-21060c85685d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835cd6fb-60e6-44ff-848f-9e3ad2a13849","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_Nyemcovrol_neveztek_el_Vilniusban_az_orosz_kovetseg_elotti_teret","timestamp":"2018. május. 24. 12:21","title":"Nyemcovról nevezték el Vilniusban az orosz követség előtti teret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fecddce-a0ca-4afc-a1a0-d7dde6857e53","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem vitte túlzásba a válaszolgatást, mert \"a jövő héten is le szeretne ülni a kispadra\".","shortLead":"Nem vitte túlzásba a válaszolgatást, mert \"a jövő héten is le szeretne ülni a kispadra\".","id":"20180524_rejtelyesen_nyilatkozott_a_kupabukta_utan_a_puskas_akademia_edzoje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fecddce-a0ca-4afc-a1a0-d7dde6857e53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0448acf4-2749-4c0a-a19d-4dcb1b472df8","keywords":null,"link":"/sport/20180524_rejtelyesen_nyilatkozott_a_kupabukta_utan_a_puskas_akademia_edzoje","timestamp":"2018. május. 24. 10:05","title":"Rejtélyesen nyilatkozott a kupabukta után a Puskás Akadémia edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea26750-7cbb-431f-8c92-b61e545de85c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ő hibájából kedden kilencen haltak meg a 4-es úton.","shortLead":"Az ő hibájából kedden kilencen haltak meg a 4-es úton.","id":"20180524_cegledberceli_tragedia_korabban_is_okozott_mar_sulyos_balesetet_a_sofor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ea26750-7cbb-431f-8c92-b61e545de85c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf710281-39ee-4cd6-bdcb-ac5572d36cad","keywords":null,"link":"/cegauto/20180524_cegledberceli_tragedia_korabban_is_okozott_mar_sulyos_balesetet_a_sofor","timestamp":"2018. május. 24. 06:56","title":"Ceglédberceli tragédia: korábban is okozott már súlyos balesetet a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7680652-db4d-412d-82ba-c2f7c03ad767","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Különleges szenvedélyt választott magának Kunt Gergely társadalomkutató, a Miskolci Egyetem adjunktusa: a viharos huszadik századból gyűjt naplókat. A negyvenes években élő tinédzserek naplóbejegyzéseiből már egy könyvet is írt Kamasztükrök címmel. Horthy-kultuszról, aranykormítoszokról, nyilas szimpatizánsból hithű kommunistává lett cselédlányról és a naplók keresésére indított expedíciójáról is beszélgettünk a szerzővel.","shortLead":"Különleges szenvedélyt választott magának Kunt Gergely társadalomkutató, a Miskolci Egyetem adjunktusa: a viharos...","id":"20180524_Ennel_intimebb_nem_is_lehetne_a_tortenelem","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7680652-db4d-412d-82ba-c2f7c03ad767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98be4e16-5603-42d5-a8f3-79c3715ef1f7","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_Ennel_intimebb_nem_is_lehetne_a_tortenelem","timestamp":"2018. május. 24. 06:30","title":"Ennél intimebb nem is lehetne a történelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea4229b6-96e2-4232-8301-a5346602b91f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bánki Erik: a társadalmi és szociális szempontokat, valamint az innovációt is jobban figyelembe kellene venni a közbeszerzések elbírálásánál.","shortLead":"Bánki Erik: a társadalmi és szociális szempontokat, valamint az innovációt is jobban figyelembe kellene venni...","id":"20180524_Jonnek_a_fenntarthato_kozbeszerzesek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea4229b6-96e2-4232-8301-a5346602b91f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86da8712-701b-48aa-a8eb-b3260aed821a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180524_Jonnek_a_fenntarthato_kozbeszerzesek","timestamp":"2018. május. 24. 11:35","title":"Jönnek a fenntartható közbeszerzések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]