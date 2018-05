Weinstein feladta magát a rendőrségen, ez után érkezett meg a New York-i kerületi bíróságra a többszörös szexuális bűncselekményekkel vádolt 66 éves amerikai filmproducer, magyar idő szerint pénteken délután.

Weinstein érkezik a New York-i bíróságra © AFP / Don Emmert

A The Weinstein Company nevű filmes cég társalapítójáról a The New York Times tavaly ősszel közölt oknyomozó riportot, melyben azt állították, a producer az elmúlt évtizedekben színésznőket zaklatott szexuálisan, többeket megerőszakolt és korábban nyolc esetben is pénzügyi kárpótlásban állapodott meg áldozataival. A cikk megjelenését követően mostanáig Weinsteint a hollywoodi sztárok közül már több mint százan vádolták meg szexuális zaklatással és nemi erőszakkal, köztük olyan ismert színésznők is, mint Uma Thurman és Anne Heche. A producer állítólag Budapesten is követett el hasonló szexuális visszaéléseket. A Weinstein-botrány kirobbanása óta egyre többen tárták a nyilvánosság elé zaklatásos ügyeiket, ezután vádolták meg Marton László és Kerényi Miklós Gábor rendezőket is itthon is hasonló szexuális bűncselekményekkel.