Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2f21454-0c55-44b9-8851-4e2a919842f6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A szélsőjobbos szónok szerint a civilizációra az egyik legnagyobb fenyegetést az iszlám jelenti, mégpedig nem annak szélsőséges formája, nem a terrorizmus, hanem a mainstream muszlim társadalom. ","shortLead":"A szélsőjobbos szónok szerint a civilizációra az egyik legnagyobb fenyegetést az iszlám jelenti, mégpedig nem annak...","id":"20180526_Az_iszlammal_es_Sorossal_riogatott_Orbant_dicsoitette_Milo_Yiannopoulos","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2f21454-0c55-44b9-8851-4e2a919842f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8337f094-a77e-40fb-b8a3-dfcc6703ebe2","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Az_iszlammal_es_Sorossal_riogatott_Orbant_dicsoitette_Milo_Yiannopoulos","timestamp":"2018. május. 26. 18:07","title":"Az iszlámmal és Sorossal riogatott, Orbánt dicsőítette Milo Yiannopoulos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adc39a20-0802-458d-913e-83b8290d4aed","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyszerre 28 gép lépett be a magyar légtérbe.","shortLead":"Egyszerre 28 gép lépett be a magyar légtérbe.","id":"20180528_Riasztottak_a_honvedseg_Gripenjeit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adc39a20-0802-458d-913e-83b8290d4aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b702c02c-17aa-48f9-abac-aa53cb075251","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Riasztottak_a_honvedseg_Gripenjeit","timestamp":"2018. május. 28. 16:29","title":"28 gép miatt riasztották a honvédség Gripenjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d4e961-445e-495d-a487-aa8b8c0b0f98","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bíróság most sokkal többet ítélt meg az Apple számára, mint amennyit a Samsung fizetett volna a bizonyított szabadalomsértésért, de messze nem annyit, mint amennyit Cupertinóban szerettek volna.","shortLead":"A bíróság most sokkal többet ítélt meg az Apple számára, mint amennyit a Samsung fizetett volna a bizonyított...","id":"20180527_samsung_apple_szabadalmi_vita_dontes_osszeg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46d4e961-445e-495d-a487-aa8b8c0b0f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f9c5d32-1905-4198-86e8-4dcc7ad9929a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180527_samsung_apple_szabadalmi_vita_dontes_osszeg","timestamp":"2018. május. 27. 18:03","title":"Megszületett a döntés: ennyit fizessen a Samsung az Apple-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b45a0eaa-606a-4ef2-a801-44fd63bd9efb","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Hanghatás szinte semmi, az autók lomhák, de végre van test-test elleni küzdelem és amúgy remek családi program egy Formula E rendezvény. Berlinben ismerkedtünk meg közelebbről az elektromos Forma 1-gyel.","shortLead":"Hanghatás szinte semmi, az autók lomhák, de végre van test-test elleni küzdelem és amúgy remek családi program...","id":"20180527_formulae_formula1_f1_autoverseny_elektromos_auto_onvezetes_akkumulator_berlin_abb_bmw_mercedes_porsche","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b45a0eaa-606a-4ef2-a801-44fd63bd9efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ee4517-ee98-44a5-b962-c9d2f7d1bcdd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180527_formulae_formula1_f1_autoverseny_elektromos_auto_onvezetes_akkumulator_berlin_abb_bmw_mercedes_porsche","timestamp":"2018. május. 27. 15:00","title":"Sírjunk vagy nevessünk? Meglestük a jövőt, a hangtalan Formula E-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f33052c-cc1b-4da9-86d7-aa3f24a38a35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár egy templomban osztotta ki a kormányt. ","shortLead":"Lázár egy templomban osztotta ki a kormányt. ","id":"20180527_Lazar_Janos_hirtelen_oszinte_lett_az_oktataspolitikabol_hianyzott_a_profizmus","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f33052c-cc1b-4da9-86d7-aa3f24a38a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1cbf87d-d167-4fcc-95dd-ed6b8e5cfa78","keywords":null,"link":"/itthon/20180527_Lazar_Janos_hirtelen_oszinte_lett_az_oktataspolitikabol_hianyzott_a_profizmus","timestamp":"2018. május. 27. 16:25","title":"Lázár János hirtelen őszinte lett: az oktatáspolitikából hiányzott a profizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3","c_author":"Balavány György","category":"velemeny","description":"Ami kerek, felemeljük és visszük, ami pedig szögletes, gurítjuk.","shortLead":"Ami kerek, felemeljük és visszük, ami pedig szögletes, gurítjuk.","id":"20180528_balavany_magyarorszag_nem_mukodik_az_a_baj","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3f467a-47ed-4df1-8c2a-85960a1c3958","keywords":null,"link":"/velemeny/20180528_balavany_magyarorszag_nem_mukodik_az_a_baj","timestamp":"2018. május. 28. 11:45","title":"Balavány: Magyarország nem működik, az a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4fd102-b175-494c-9c19-761d35c45df3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nyíregyházi játékos előtt egyesben csak Taróczy Balázs ünnepelhetett, a 64 éves klasszis éppen 13 ATP-serleget gyűjtött, ráadásul párosban kétszeres Grand Slam-bajnok lett. Genfben mindketten diadalmaskodtak: Taróczy 1980-ban, Fucsovics pedig 38 évvel később, azaz most.","shortLead":"A nyíregyházi játékos előtt egyesben csak Taróczy Balázs ünnepelhetett, a 64 éves klasszis éppen 13 ATP-serleget...","id":"20180526_Egy_13as_szam_amely_nem_hozott_balszerencset_Fucsovics_Martonnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf4fd102-b175-494c-9c19-761d35c45df3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bee29bf-34ba-4739-937e-36e0e93eb2af","keywords":null,"link":"/sport/20180526_Egy_13as_szam_amely_nem_hozott_balszerencset_Fucsovics_Martonnak","timestamp":"2018. május. 26. 17:55","title":"Egy 13-as szám, amely nem hozott balszerencsét Fucsovics Mártonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93675b51-cd2c-430e-9443-fb8f25b9cf4c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Liverpool játékosa vállsérülés miatt a BL döntő 31. percében kényszerült feladni, edzője szerint komoly a baj. ","shortLead":"A Liverpool játékosa vállsérülés miatt a BL döntő 31. percében kényszerült feladni, edzője szerint komoly a baj. ","id":"20180527_Ramos_uzent_a_miatta_leserult_Szalahnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93675b51-cd2c-430e-9443-fb8f25b9cf4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d30b889c-a2d3-4150-b4f8-ef9bb2d1c163","keywords":null,"link":"/sport/20180527_Ramos_uzent_a_miatta_leserult_Szalahnak","timestamp":"2018. május. 27. 10:28","title":"Bocsánatkérésnek gyenge Ramos üzenete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]