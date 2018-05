Vannak, akik időt, pénzt, energiát nem kímélve törekednek arra, hogy minél tökéletesebben reprodukáljanak egy szeretett képregény-, film- vagy videojáték-figurát, ahogy például a fenti úriember Farkast, azt X-men filmekből vagy képregényekből. Na, ők a cosplayesek.

A cosplay a costume (kosztüm) és a play (játék) angol szavak összevonásából született japán szubkulturális szórakozási forma, ami már az egész világot meghódította, itthon is találunk ilyen csoportokat. Bár egy-egy különösen bonyolult, aprólékosan kivitelezett vagy drága anyagokat igénylő kosztüm/páncél akár (több) százezer forintot is felemészthet, a cosplay szubkultúrához az is hozzátartozik, hogy ezeket a jelmezeket általában a viselő maga készít el, ami elképesztő türelmet és adott esetben kreativitást, kézügyességet is igényel.

A hétvégén a Georgia állambeli Atlantában tartottak világraszóló cosplaytalálkozót, a MomoCont. Galériánkban és a Facebook-oldalukon nézelődhet, ki minek öltözött.

A képre kattintva galéria nyílik: