[{"available":true,"c_guid":"6b50d6d8-0b37-4421-a1d8-aeb9feb89632","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW boszorkánykonyhájában ismét valami nagyon izgalmas új recepten dolgoznak. Némi kínai segítséggel.","shortLead":"A BMW boszorkánykonyhájában ismét valami nagyon izgalmas új recepten dolgoznak. Némi kínai segítséggel.","id":"20180528_mini_kisauto_villanyauto_elektromos_kompakt_bmw_kina_great_wall_brilliance_akkumulator","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b50d6d8-0b37-4421-a1d8-aeb9feb89632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e77cd128-2f96-4a1b-8830-0c4465da1d4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180528_mini_kisauto_villanyauto_elektromos_kompakt_bmw_kina_great_wall_brilliance_akkumulator","timestamp":"2018. május. 28. 11:22","title":"Hihetetlen, de újból mini lesz a Mini: 40 centivel megvágják, és villanymotor kerül bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b82ca1f-d8e0-492e-8526-bb130e7e6887","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A fenyegetések hamisnak bizonyultak, így már újra megnyitották a forgalom előtt az öt lezárt kijevi metróállomást - közölte a kijevi rendőrség. \r

","shortLead":"A fenyegetések hamisnak bizonyultak, így már újra megnyitották a forgalom előtt az öt lezárt kijevi metróállomást...","id":"20180526_Bombariado_es_mas_incidensek_Kijevben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b82ca1f-d8e0-492e-8526-bb130e7e6887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e9f9e0-03ec-43b3-b5fe-46553c7646b0","keywords":null,"link":"/sport/20180526_Bombariado_es_mas_incidensek_Kijevben","timestamp":"2018. május. 26. 16:07","title":"Bombariadó és más incidensek Kijevben a BL-döntő előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e2f1515-1fbe-4cc1-9cd2-61aaaad60f9f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A budapesti Tág Világ Iskola 3. osztályos tanulói azt a feladatot kapták, hogy rajzolják le legboldogabb napjukat. Az alkotások elkészültek, lapunk pedig kapott egy válogatást, amelyet az alábbi galériában a kedves olvasó is végiglapozhat. ","shortLead":"A budapesti Tág Világ Iskola 3. osztályos tanulói azt a feladatot kapták, hogy rajzolják le legboldogabb napjukat...","id":"20180527_Kepzelje_vannak_gyerekek_akik_kutyuk_nelkul_is_boldogok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e2f1515-1fbe-4cc1-9cd2-61aaaad60f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b89e2c-7ecd-4ac5-8709-5dc010412e4d","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Kepzelje_vannak_gyerekek_akik_kutyuk_nelkul_is_boldogok","timestamp":"2018. május. 27. 07:30","title":"Képzelje, vannak gyerekek, akik kütyük nélkül is boldogok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d9c1de-2390-4a9e-85d0-1e21cdbda812","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő alkoholista, az idős szüleit az élettársával ölette meg, majd ő maga gyújtotta be a gázpalackot. ","shortLead":"A nő alkoholista, az idős szüleit az élettársával ölette meg, majd ő maga gyújtotta be a gázpalackot. ","id":"20180528_Csaladi_konfliktus_miatt_olethette_meg_szuleit_es_gyujthatta_fel_a_hazukat_a_hodmezovasarhelyi_no","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61d9c1de-2390-4a9e-85d0-1e21cdbda812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7048354-55c6-4dc1-916b-e2ba24c7de18","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Csaladi_konfliktus_miatt_olethette_meg_szuleit_es_gyujthatta_fel_a_hazukat_a_hodmezovasarhelyi_no","timestamp":"2018. május. 28. 06:20","title":"Családi konfliktus miatt ölethette meg szüleit és gyújthatta fel a házukat a hódmezővásárhelyi nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7c3c9d-7a3e-4218-81a6-4dc98afda687","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Maliból érkezett fiatalember találkozott Macronnal, aki felajánlotta neki az állampolgárságot, valamint egy állást a tűzoltóknál. ","shortLead":"A Maliból érkezett fiatalember találkozott Macronnal, aki felajánlotta neki az állampolgárságot, valamint egy állást...","id":"20180528_Francia_allampolgarsagot_kaphat_a_bevandorlo_aki_megmentett_egy_gyereket_Parizsban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d7c3c9d-7a3e-4218-81a6-4dc98afda687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba6cd577-892f-4acd-97ba-1c123bf762e6","keywords":null,"link":"/vilag/20180528_Francia_allampolgarsagot_kaphat_a_bevandorlo_aki_megmentett_egy_gyereket_Parizsban","timestamp":"2018. május. 28. 11:31","title":"Francia állampolgárságot kaphat a bevándorló, aki megmentett egy gyereket Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae8cfa2-b33a-4fdc-8697-809bf90a71e4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1980. május 26-án Valerij Kubaszov mellett Farkas Bertalan is ott ült - első és eddig egyetlen – magyar űrhajósként a Szojuz–36 fedélzetén, amikor az elindult a világűrbe.



","shortLead":"1980. május 26-án Valerij Kubaszov mellett Farkas Bertalan is ott ült - első és eddig egyetlen – magyar űrhajósként...","id":"20180526_Oriasi_koszonobeszedet_tartott_az_elso_magyar_urhajos_a_fellovese_elott__38_eve_e_napon_lottek_ki_Farkas_Bertalanekat_az_urbe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bae8cfa2-b33a-4fdc-8697-809bf90a71e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bddbe806-ab6e-42a2-9081-06cd0bc2c11e","keywords":null,"link":"/kultura/20180526_Oriasi_koszonobeszedet_tartott_az_elso_magyar_urhajos_a_fellovese_elott__38_eve_e_napon_lottek_ki_Farkas_Bertalanekat_az_urbe","timestamp":"2018. május. 26. 19:32","title":"Óriási köszönőbeszédet tartott az első magyar űrhajós a fellövése előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e519873-f934-4e0c-9dbe-3098f4f02658","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nap sem kellett hozzá, az új uniós adatvédelmi rendelet életbe lépését követő néhány órán belül beleszaladhatott az első, igazán fájdalmasnak ígérkező pofonba a Facebook és a tulajdonában álló két másik szolgáltatás, az Instagram és a WhatsApp. Más területen ugyan, de a Google is hibázhatott. ","shortLead":"Egy nap sem kellett hozzá, az új uniós adatvédelmi rendelet életbe lépését követő néhány órán belül beleszaladhatott...","id":"20180526_gdpr_europai_unio_adatvedelmi_rendelet_facebook_instagram_whatsapp_celzott_hirdetes_adatgyujtes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e519873-f934-4e0c-9dbe-3098f4f02658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3e15f4-f319-454d-8359-ed13afe3db95","keywords":null,"link":"/tudomany/20180526_gdpr_europai_unio_adatvedelmi_rendelet_facebook_instagram_whatsapp_celzott_hirdetes_adatgyujtes","timestamp":"2018. május. 26. 13:03","title":"Máris nekimentek a Facebooknak és a Google-nek: megsérthették a GDPR-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdffbca7-2b14-4afd-80c2-06e532212898","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Azt mondja, nem a megfelelő időben beszélt, de őszinte volt.","shortLead":"Azt mondja, nem a megfelelő időben beszélt, de őszinte volt.","id":"20180527_Ronaldo_Rosszkor_lebegtettem_meg_tavozasom","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdffbca7-2b14-4afd-80c2-06e532212898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f0a5aa-d4e8-469b-aedf-74cc1c8402e1","keywords":null,"link":"/sport/20180527_Ronaldo_Rosszkor_lebegtettem_meg_tavozasom","timestamp":"2018. május. 27. 14:44","title":"Ronaldo: \"Rosszkor lebegtettem meg távozásom\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]