Hajnóczy Soma jóslata Bochkor Gáborék reggeli műsorában, a Music Fm Önindítójában élő adásban igazolódott be. Az eredményt tartalmazó plexi dobozba zárt adattárolót Soma péntek reggel adta át az Önindító műsorvezetőinek, amit a hétfő reggeli műsorban közösen néztek meg. A műsorvezetők legnagyobb csodálatára Soma valóban megjósolta a hétvégi meccs végeredményét.

A Music FM-ben leadott jóslaton kívül Soma az Instagram-oldalára is feltöltötte a meccs előtti héten az eredménnyel kapcsolatos megérzését. (És az bizony 3-1 volt a Real javára.)

Hogyan született Somának ennek a mutatványnak az ötlete, fogadott-e a meccs eredményére, milyen élményeket szerzett Kijevben és hogyan reagált a beteljesült jóslatra Bochkor Gábor és István Dániel? Itt egy videó minderről:

Ahogy a videóban is látható, Soma megjátszotta a megérzését egy fogadóirodában, ami szerencsére be is jött. A fogadásból befolyt teljes összeget felajánlotta a Bátor Tábor javára.