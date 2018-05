A Lonely Planet kávéházkalauzába a budapesti Madal Cafe, a Kontakt és a My Little Melbourne került be.

A Lonely Planet május 31-én érkező legújabb, csak kávéházakkal foglalkozó kalauzának listájára három magyar kávézó is felkerült, írja az Index. A Global Coffee Tour összesen 37 ország 150 kávézóját listázta, és a legjobbak közé három fővárosi kávézó is bekerült: a Hollán Ernő utca elején található Madal Cafe, a Károly körúton levő Kontakt és a Madách tér melletti My Little Melbourne.

A kalauz ír a magyar kávézás történetéről is, a török megszállástól az első kávéház megnyitisán át a szocializmus funkcionális kávéfogyasztásáin át egészen a XXI. század újhullámos kávétrendjéig több mindenre kitér, szerepel benne a híres Bambi is. Ugyan a kalauzba legjobbjai közé csak budapesti helyek kerültek be, külön kitérnek arra is, hogy Pécsen, Szegeden, Debrecenben és Egerben is találhatók hasonlóan jó kávézók.