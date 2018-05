Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy újabb operáció azonban vár még rá. Egyelőre nem tudni, szenvedett-e maradandó károsodást.","shortLead":"Egy újabb operáció azonban vár még rá. Egyelőre nem tudni, szenvedett-e maradandó károsodást.","id":"20180528_Megmutottek_a_kisfiut_akinek_hanggranat_robbant_fel_a_kezeben_egy_Fradimeccsen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de9fd887-a139-4675-9a9f-3cd42410e57b","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Megmutottek_a_kisfiut_akinek_hanggranat_robbant_fel_a_kezeben_egy_Fradimeccsen","timestamp":"2018. május. 28. 21:29","title":"Megműtötték a kisfiút, akinek hanggránát robbant fel a kezében egy Fradi-meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6325be-0afc-469f-b36f-a1e3dbd2b003","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezúttal a kaliforniai Laguna Beach-en történt baleset, ahol egy parkoló rendőrautót kapott oldalba a Tesla.","shortLead":"Ezúttal a kaliforniai Laguna Beach-en történt baleset, ahol egy parkoló rendőrautót kapott oldalba a Tesla.","id":"20180530_tesla_model_s_onvezeto_auto_rendorauto_baleset","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd6325be-0afc-469f-b36f-a1e3dbd2b003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a78dd11-ca30-4cbc-931d-ce4007abfa46","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_tesla_model_s_onvezeto_auto_rendorauto_baleset","timestamp":"2018. május. 30. 10:26","title":"Rendőrautónak vezette a kocsit az önvezető módba kapcsolt Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f906303-7dcc-40fc-b3f7-525c18940536","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És már a többi szurikáta is vidámabb.","shortLead":"És már a többi szurikáta is vidámabb.","id":"20180530_A_drama_utan_uj_szurikata_erkezett_a_kecskemeti_Vadaskertbe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f906303-7dcc-40fc-b3f7-525c18940536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b92ba1-9c09-46d0-9994-f2490af417f8","keywords":null,"link":"/elet/20180530_A_drama_utan_uj_szurikata_erkezett_a_kecskemeti_Vadaskertbe","timestamp":"2018. május. 30. 07:40","title":"A dráma után új szurikáta érkezett a kecskeméti Vadaskertbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad58c1c1-236e-4592-b1ea-cd3c26dce5fd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A BL-döntőt az arab és az észak-afrikai országokban a nézők jelentős része az Arabsat szaúdi műholdas csatorna és a „beoutQ” médiacég olcsón kínált dekódereinek használatával láthatta. Holott eredetileg ennek a meccsnek az egyedi közvetítési jogával a katari „beIN Media” csoport rendelkezett, amely ezért komoly pénzt fizetett. ","shortLead":"A BL-döntőt az arab és az észak-afrikai országokban a nézők jelentős része az Arabsat szaúdi műholdas csatorna és...","id":"20180529_Dobbenetes_teves_lopas_kiserte_a_BLdontot_vilagpolitikai_kovetkezmenyei_lehetnek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad58c1c1-236e-4592-b1ea-cd3c26dce5fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a05089a-b0ff-40ab-98f9-e21d1000006d","keywords":null,"link":"/kkv/20180529_Dobbenetes_teves_lopas_kiserte_a_BLdontot_vilagpolitikai_kovetkezmenyei_lehetnek","timestamp":"2018. május. 29. 10:21","title":"Példátlan tévés lopás kísérte a BL-döntőt, világpolitikai következményei lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea362d47-07f4-4682-bd10-9cb8b4b42a36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gépek miatt riasztották a Magyar Honvédség Gripenjeit.","shortLead":"A gépek miatt riasztották a Magyar Honvédség Gripenjeit.","id":"20180529_Eljaras_indult_27_francia_pilota_ellen_akik_csak_ugy_berepultek_Magyarorszagra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea362d47-07f4-4682-bd10-9cb8b4b42a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf91199b-5893-4875-bb08-b6a3bb89bb53","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Eljaras_indult_27_francia_pilota_ellen_akik_csak_ugy_berepultek_Magyarorszagra","timestamp":"2018. május. 29. 10:38","title":"Eljárás indult 27 francia pilóta ellen, akik csak úgy berepültek Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"450c339d-2d75-4d2a-9105-f67e4c9809eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jacek Czaputowicz lengyel külügyminiszter szerint az észak-atlanti szövetség főtitkárának megvannak az eszközei arra, hogy véget vessen Magyarország és Ukrajna „családi vitájának”. Czaputowicz arra utalt, hogy Magyarország hónapok óta akadályozza a NATO és Ukrajna közeledését, és azt követeli, hogy Kijev vonja vissza a magyar kisebbséget is sújtó oktatási törvényét, vagy 2023-ig halassza el annak bevezetését. ","shortLead":"Jacek Czaputowicz lengyel külügyminiszter szerint az észak-atlanti szövetség főtitkárának megvannak az eszközei arra...","id":"20180528_A_lengyelek_a_NATOfotitkar_segitseget_kerik_a_magyarukran_vita_megoldasahoz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=450c339d-2d75-4d2a-9105-f67e4c9809eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ac7be2-d47b-411f-bb2d-6b6a3c942546","keywords":null,"link":"/vilag/20180528_A_lengyelek_a_NATOfotitkar_segitseget_kerik_a_magyarukran_vita_megoldasahoz","timestamp":"2018. május. 28. 14:05","title":"A lengyelek a NATO-főtitkár segítségét kérik a magyar-ukrán vita megoldásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59eaa830-4f28-4469-9672-d6763453de5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kézenfekvő volna, hogy a népharag arra zúdul rá, aki pirotechnikai eszközt ad a gyereke kezébe, ebből még sincs akkora felháborodás.","shortLead":"Kézenfekvő volna, hogy a népharag arra zúdul rá, aki pirotechnikai eszközt ad a gyereke kezébe, ebből még sincs akkora...","id":"20180529_Miert_siratjuk_jobban_a_szurikatat_mint_egy_gyereket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59eaa830-4f28-4469-9672-d6763453de5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a149f114-8001-4896-b8a0-1350729f1b8e","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Miert_siratjuk_jobban_a_szurikatat_mint_egy_gyereket","timestamp":"2018. május. 29. 17:55","title":"Miért vált ki nagyobb felháborodást egy halott szurikáta, mint egy sérült kisgyerek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2a8147-a437-4256-9b22-2ddbfe4a2e35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baloldali ellenzéki szavazók többségét minden kerületben a „régi” baloldali pártok, tehát az MSZP–Párbeszéd, a DK és az Együtt szavazói adják, az „új” baloldali ellenzék (LMP, Momentum) a budai polgári és a belvárosi kerületekben komoly erőt képvisel.","shortLead":"A baloldali ellenzéki szavazók többségét minden kerületben a „régi” baloldali pártok, tehát az MSZP–Párbeszéd, a DK és...","id":"20180529_Ott_lephet_elore_az_LMP_es_a_Momentum_ahol_a_Fidesz_volt_eros","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd2a8147-a437-4256-9b22-2ddbfe4a2e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7df8476-0484-4bfc-a96e-4bce57d614f2","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Ott_lephet_elore_az_LMP_es_a_Momentum_ahol_a_Fidesz_volt_eros","timestamp":"2018. május. 29. 13:01","title":"Ott léphet előre az LMP és a Momentum, ahol a Fidesz volt erős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]