[{"available":true,"c_guid":"90eaa8cd-ddb4-4f9c-80e0-ab9016f2a1f5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 83 éves Mahmúd Abbász lélegeztetőgépen is volt tüdőgyulladása miatt. Kedden már dolgozni akar, és továbbra sem hajlandó megnevezni senkit helyettesének, sem utódjának.","shortLead":"A 83 éves Mahmúd Abbász lélegeztetőgépen is volt tüdőgyulladása miatt. Kedden már dolgozni akar, és továbbra sem...","id":"20180528_kiengedtek_a_korhazbol_a_palesztin_elnokot_es_allitja_hogy_jol_van_mar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90eaa8cd-ddb4-4f9c-80e0-ab9016f2a1f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba5c9ee3-a221-48ab-935e-43a7e8531069","keywords":null,"link":"/vilag/20180528_kiengedtek_a_korhazbol_a_palesztin_elnokot_es_allitja_hogy_jol_van_mar","timestamp":"2018. május. 28. 13:02","title":"Kiengedték a kórházból a palesztin elnököt, és állítja, hogy jól van már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Pintér Sándor belügyminiszter beterjesztette az Országgyűlésnek a Stop Soros-törvénycsomagot, amiről minden fideszes politikus azt mondta, szigorú, szigorúbb, mint a választások előtt. Nem hazudtak.","shortLead":"Pintér Sándor belügyminiszter beterjesztette az Országgyűlésnek a Stop Soros-törvénycsomagot, amiről minden fideszes...","id":"20180529_Beterjesztettek_a_szigoritott_Stop_Sorost","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2079206d-0f6e-4121-ba2b-ec614f979799","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Beterjesztettek_a_szigoritott_Stop_Sorost","timestamp":"2018. május. 29. 17:01","title":"Beterjesztették a szigorított Stop Sorost, jöhet a kitiltás a határövezetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1eae61-09ae-4787-860a-14c606075654","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy egyiptomi ügyvéd perelte be a spanyol védőt több mint 300 milliárd forintnak megfelelő összegre. Emellett már 470 ezren aláírtak egy Ramos megbüntetését kérő online petíciót is.","shortLead":"Egy egyiptomi ügyvéd perelte be a spanyol védőt több mint 300 milliárd forintnak megfelelő összegre. Emellett már 470...","id":"20180529_Ramos_buntetes_uefa_Szalah","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb1eae61-09ae-4787-860a-14c606075654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6ab7de-eac1-4b5e-b0ae-1678ee9e3f01","keywords":null,"link":"/sport/20180529_Ramos_buntetes_uefa_Szalah","timestamp":"2018. május. 29. 14:44","title":"Egymilliárd euróra perelik Ramost a Szalah sérülését okozó szabálytalanság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2202df-480e-4555-b968-81cfca47174c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Homlokzatfelújítás és belsőépítészeti átalakítás is zajlott. Ön szerint megérte a beruházónak?","shortLead":"Homlokzatfelújítás és belsőépítészeti átalakítás is zajlott. Ön szerint megérte a beruházónak?","id":"20180529_Egymilliard_forintot_koltottek_erre_a_budapesti_plazara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec2202df-480e-4555-b968-81cfca47174c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8827855a-5b33-4e39-a6cf-bd51dca25a33","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180529_Egymilliard_forintot_koltottek_erre_a_budapesti_plazara","timestamp":"2018. május. 29. 13:35","title":"Egymilliárd forintot költöttek erre a budapesti plázára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ff878a-3f96-47e1-b3d7-7fb38cda2a9b","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"A kraftoké egy külön sörgalaxis, ahova ha egyszer elkerült a sörszomjas utazó, mindig visszavágyik. A bolygóállás május utolsó teljes hetében Budapestnek kedvezett.\r

","shortLead":"A kraftoké egy külön sörgalaxis, ahova ha egyszer elkerült a sörszomjas utazó, mindig visszavágyik. A bolygóállás május...","id":"20180529_Sorkockak_hete__jegyzet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8ff878a-3f96-47e1-b3d7-7fb38cda2a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d26957-421f-4c4d-90a6-b29b60a27527","keywords":null,"link":"/elet/20180529_Sorkockak_hete__jegyzet","timestamp":"2018. május. 29. 17:05","title":"Kraftok hete – jegyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0897e52-f030-44b1-8c09-7e9289e1e523","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Jelentősen bővítik a fizetős övezetet a XI. és a XIV. kerületben is. Az V. kerületben jön az 525 forintos parkolási díj.","shortLead":"Jelentősen bővítik a fizetős övezetet a XI. és a XIV. kerületben is. Az V. kerületben jön az 525 forintos parkolási díj.","id":"20180530_meg_tobben_helyen_kell_majd_fizetni_a_parkolasert_zugloban_es_ujbudan_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0897e52-f030-44b1-8c09-7e9289e1e523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268d6efb-ba40-45e5-8a40-5cca92ad13eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_meg_tobben_helyen_kell_majd_fizetni_a_parkolasert_zugloban_es_ujbudan_is","timestamp":"2018. május. 30. 11:15","title":"Még többen helyen kell majd fizetni a parkolásért Zuglóban és Újbudán is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c33510-4f5e-4fc5-b281-5a2f9a31b165","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Rajongók, akik tényleg a figurák bőrébe bújnak – egy cosplaytalálkozó képekben.","shortLead":"Rajongók, akik tényleg a figurák bőrébe bújnak – egy cosplaytalálkozó képekben.","id":"20180528_Van_aki_attol_boldog_ha_Farkasnak_oltozhet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9c33510-4f5e-4fc5-b281-5a2f9a31b165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c2068d8-d1db-4139-a069-0ae6f41fda0a","keywords":null,"link":"/elet/20180528_Van_aki_attol_boldog_ha_Farkasnak_oltozhet","timestamp":"2018. május. 28. 12:10","title":"Van, aki attól boldog, ha Farkasnak öltözhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c859b7b2-df57-4780-a69e-afdb2e313c1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kedden este lesz az utolsó Alinda című műsor a Hír Tv-n, ahol Alföldi Róbert lesz a műsorvezető vendége. Belenéztünk a rendhagyó beszélgetésbe.\r

","shortLead":"Kedden este lesz az utolsó Alinda című műsor a Hír Tv-n, ahol Alföldi Róbert lesz a műsorvezető vendége. Belenéztünk...","id":"20180528_Alfoldi_Vane_annak_egyaltalan_ertelme_amit_csinalunk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c859b7b2-df57-4780-a69e-afdb2e313c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2474006e-c4e6-47a7-ac82-bfd57817d948","keywords":null,"link":"/kultura/20180528_Alfoldi_Vane_annak_egyaltalan_ertelme_amit_csinalunk","timestamp":"2018. május. 28. 13:14","title":"Alföldi: „Van-e annak egyáltalán értelme, amit csinálunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]