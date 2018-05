Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f024c18-8784-45c1-8e8e-1b2d579091bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nokia 3310 nyomában feltámadó nosztalgia érzését több telefontokot gyártó cég is meglovagolta.","shortLead":"A Nokia 3310 nyomában feltámadó nosztalgia érzését több telefontokot gyártó cég is meglovagolta.","id":"20180529_nokia_3310_tok_iphone_samsung_galaxy_lg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f024c18-8784-45c1-8e8e-1b2d579091bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243c25fe-36d3-43bb-9bd8-4d2fb3ab18dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180529_nokia_3310_tok_iphone_samsung_galaxy_lg","timestamp":"2018. május. 29. 17:03","title":"Nem mondana le menő telefonjáról, de nosztalgiázna a Nokia 3310-essel? Itt egy megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a4329fc-4812-472e-a36e-b2ea75935522","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem egyedül érkezett.","shortLead":"Nem egyedül érkezett.","id":"20180529_Orban_Viktor_volt_a_meglepetesvendeg_Tarlos_bulijan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a4329fc-4812-472e-a36e-b2ea75935522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf66a2e-9aaf-4731-aef5-a2f57c359cd2","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Orban_Viktor_volt_a_meglepetesvendeg_Tarlos_bulijan","timestamp":"2018. május. 29. 14:23","title":"Orbán Viktor volt a meglepetésvendég Tarlós szülinapi buliján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Okafogyottá vált a Velencei Bizottság vizsgálata Stop Soros-ügyben, miután a két, ordítóan aggályos rész kikerült a javaslatból – mondja Tordai Csaba ügyvéd, alkotmányjogász, korábbi államtitkár. Aggályos pontok így is maradtak a tervezetben, de azok Orbán belpolitikai keménykedéséhez kellenek inkább.","shortLead":"Okafogyottá vált a Velencei Bizottság vizsgálata Stop Soros-ügyben, miután a két, ordítóan aggályos rész kikerült...","id":"20180530_orban_meghatralt_stop_soros","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e65607da-58b2-483b-bc0c-a0bd539959fd","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_orban_meghatralt_stop_soros","timestamp":"2018. május. 30. 14:50","title":"Orbán valójában meghátrált a Stop Sorossal, de leplezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0071e4be-a959-414b-94ec-3d9e36874f6c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A félkész és a fagyasztott termékek logisztikájával akadt gond.","shortLead":"A félkész és a fagyasztott termékek logisztikájával akadt gond.","id":"20180529_akadozik_a_tescok_aruellatasa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0071e4be-a959-414b-94ec-3d9e36874f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e618c5-76bb-47d0-a805-f05f1a43181a","keywords":null,"link":"/kkv/20180529_akadozik_a_tescok_aruellatasa","timestamp":"2018. május. 29. 21:51","title":"Akadozik a Tescók áruellátása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9457be78-9389-4a39-9aef-431514aa5c1c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Liverpool fizioterapeutája szerint három-négy hetet kell kihagynia Mohamed Szalahnak, akinek a Bajnokok Ligája döntőjében sérült meg a válla. Az egyiptomi játékos mindent elkövet a világbajnoki részvétel érdekében.","shortLead":"A Liverpool fizioterapeutája szerint három-négy hetet kell kihagynia Mohamed Szalahnak, akinek a Bajnokok Ligája...","id":"20180530_Szalah_nem_haragszik_Ramosra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9457be78-9389-4a39-9aef-431514aa5c1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a1155f-f59a-4868-ab2b-c6704ff92763","keywords":null,"link":"/sport/20180530_Szalah_nem_haragszik_Ramosra","timestamp":"2018. május. 30. 14:25","title":"Szalah nem haragszik Ramosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c9b7f3-0ae7-4f35-bc01-17b461850079","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az innsbrucki egyetem statisztikusai szerint visszavághatna a brazilok a 7-1-ért az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon.","shortLead":"Az innsbrucki egyetem statisztikusai szerint visszavághatna a brazilok a 7-1-ért az oroszországi...","id":"20180530_kiszamoltak_megint_nemetbrazil_donto_lesz_a_vbn","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05c9b7f3-0ae7-4f35-bc01-17b461850079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38211ec-f468-4323-b9a1-934b863e006e","keywords":null,"link":"/sport/20180530_kiszamoltak_megint_nemetbrazil_donto_lesz_a_vbn","timestamp":"2018. május. 30. 14:02","title":"Kiszámolták: megint német-brazil döntő lesz a vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74318b72-3c83-411a-83e6-cffddba57dff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eric Greitens, Missouri kormányzója kedden este jelentette be, hogy pénteki hatállyal lemond a posztjáról, elkerülendő az eltávolítását célzó alkotmányos eljárás (impeachment) megindítását.\r

\r

","shortLead":"Eric Greitens, Missouri kormányzója kedden este jelentette be, hogy pénteki hatállyal lemond a posztjáról, elkerülendő...","id":"20180530_lemondott_a_kormanyzo_a_szex_es_kampanyfinanszirozasi_botrany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74318b72-3c83-411a-83e6-cffddba57dff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d71ef75-bd80-4760-a7c5-bc8fe083c2f7","keywords":null,"link":"/vilag/20180530_lemondott_a_kormanyzo_a_szex_es_kampanyfinanszirozasi_botrany","timestamp":"2018. május. 30. 05:53","title":"Belebukott a kormányzó a szex- és kampányfinanszírozási botrányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3a574ef-d5f1-450a-8473-db0135e7a5bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy friss kutatás szerint az agyi aktivitás már egészen fiatal kortól a vágyott nemére hasonlít.","shortLead":"Egy friss kutatás szerint az agyi aktivitás már egészen fiatal kortól a vágyott nemére hasonlít.","id":"20180530_A_transznemu_emberek_agya_tenyleg_mashogy_mukodik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3a574ef-d5f1-450a-8473-db0135e7a5bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f945e8-08ab-46e5-a221-ac78262e3cb7","keywords":null,"link":"/elet/20180530_A_transznemu_emberek_agya_tenyleg_mashogy_mukodik","timestamp":"2018. május. 30. 15:38","title":"A transznemű emberek agya tényleg máshogy működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]