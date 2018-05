Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af103e4b-0d96-436c-a8b9-8f29c3e407c2","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Pályafelújítás miatt korlátozzák majd a nyári iskolai szünetben a 4-es és 6-os villamos forgalmát a Nagykörúton – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfőn az MTI-vel.","shortLead":"Pályafelújítás miatt korlátozzák majd a nyári iskolai szünetben a 4-es és 6-os villamos forgalmát a Nagykörúton –...","id":"20180528_4_6_villamos_palyafelujitas_Oktogon_Harminckettesek_tere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af103e4b-0d96-436c-a8b9-8f29c3e407c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61faf2a7-3436-4d25-8bbc-44378deb8281","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180528_4_6_villamos_palyafelujitas_Oktogon_Harminckettesek_tere","timestamp":"2018. május. 28. 16:09","title":"Egész nyáron pótlóbusz jár majd az Oktogon és a Corvin-negyed között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce602314-cd76-4cd2-836b-e64226599205","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Budapesten először rendezik meg a volt szocialista országok ellenkultúrájáról szóló dokumentumfilmek fesztiválját. A Courage Parevón láthatunk filmeket a hanglemezek csempészetéről, a VHS-ek elterjedéséről a szocializmusban, a tiltott irodalom terjesztéséről és Chuck Norris román szinkronjáról is. ","shortLead":"Budapesten először rendezik meg a volt szocialista országok ellenkultúrájáról szóló dokumentumfilmek fesztiválját...","id":"20180530_Itt_egy_remek_program_azoknak_akiknek_nem_tetszik_a_rendszer","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce602314-cd76-4cd2-836b-e64226599205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af80998e-4f3c-467e-b8b1-1f257989e404","keywords":null,"link":"/kultura/20180530_Itt_egy_remek_program_azoknak_akiknek_nem_tetszik_a_rendszer","timestamp":"2018. május. 30. 10:51","title":"Itt egy remek program azoknak, akiknek nem tetszik a rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d664d28-1aea-42f3-a32e-996a798260db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik-frakcióból kizárt képviselő azt írta a Facebookon: felkészül arra, hogy visszatérjen a civil életbe. Kizárását tudomásul veszi, de megdöbbentette a \"konkrétumok nélküli, koncepciós döntés\".","shortLead":"A Jobbik-frakcióból kizárt képviselő azt írta a Facebookon: felkészül arra, hogy visszatérjen a civil életbe. Kizárását...","id":"20180530_duro_dora_kesz_vagyok_visszaadni_a_mandatumomat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d664d28-1aea-42f3-a32e-996a798260db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd0aeb1-930f-4083-97c7-953f36f92c01","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_duro_dora_kesz_vagyok_visszaadni_a_mandatumomat","timestamp":"2018. május. 30. 08:25","title":"Dúró Dóra: Kész vagyok visszaadni a mandátumomat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c859b7b2-df57-4780-a69e-afdb2e313c1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kedden este lesz az utolsó Alinda című műsor a Hír Tv-n, ahol Alföldi Róbert lesz a műsorvezető vendége. Belenéztünk a rendhagyó beszélgetésbe.\r

","shortLead":"Kedden este lesz az utolsó Alinda című műsor a Hír Tv-n, ahol Alföldi Róbert lesz a műsorvezető vendége. Belenéztünk...","id":"20180528_Alfoldi_Vane_annak_egyaltalan_ertelme_amit_csinalunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c859b7b2-df57-4780-a69e-afdb2e313c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2474006e-c4e6-47a7-ac82-bfd57817d948","keywords":null,"link":"/kultura/20180528_Alfoldi_Vane_annak_egyaltalan_ertelme_amit_csinalunk","timestamp":"2018. május. 28. 13:14","title":"Alföldi: „Van-e annak egyáltalán értelme, amit csinálunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33f0da57-d6ce-43b9-9e95-1ecea58098d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így négy év után ismét esedékessé vált az edelényi barokk kastély külső felújítása. A falak nedvesek és penészednek, a vakolat hullik, a vaskaput eszi a rozsda. Közben a korábbi kivitelező már repülőgépet fejleszt Leisztinger Tamással.","shortLead":"Így négy év után ismét esedékessé vált az edelényi barokk kastély külső felújítása. A falak nedvesek és penészednek...","id":"20180528_3_milliardbol_ujitottak_fel_az_edelenyi_kastelyt_most_vizesedik_rozsdasodik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33f0da57-d6ce-43b9-9e95-1ecea58098d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94e22a9b-5470-41d4-8a53-e438d1bb96a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_3_milliardbol_ujitottak_fel_az_edelenyi_kastelyt_most_vizesedik_rozsdasodik","timestamp":"2018. május. 28. 17:43","title":"3 milliárdból újították fel az edelényi kastélyt, most vizesedik, rozsdásodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b4f37c-3e33-46cc-aca6-75bfc4190319","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán Washingtonban kerül sor a találkozóra. ","shortLead":"Szerdán Washingtonban kerül sor a találkozóra. ","id":"20180529_Szijjarto_most_eloszor_vegre_talalkozni_fog_az_amerikai_kulugyminiszterrel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87b4f37c-3e33-46cc-aca6-75bfc4190319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a60778-8316-4e23-86ae-760de87261ba","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Szijjarto_most_eloszor_vegre_talalkozni_fog_az_amerikai_kulugyminiszterrel","timestamp":"2018. május. 29. 09:59","title":"Szijjártó most először végre találkozni fog az amerikai külügyminiszterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f9f706-9640-43c6-9675-976f9a460c5c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A halak megfulladhattak. ","shortLead":"A halak megfulladhattak. ","id":"20180528_Negyszaz_kilo_haltetemet_szedtek_ki_a_HoltMarosbol_Szegednel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32f9f706-9640-43c6-9675-976f9a460c5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4afab5e5-4007-4d96-a9a7-0688fc6c6886","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Negyszaz_kilo_haltetemet_szedtek_ki_a_HoltMarosbol_Szegednel","timestamp":"2018. május. 28. 20:10","title":"Négyszáz kiló haltetemet szedtek ki a Holt-Marosból Szegednél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem éppen a legolvasottabb időszakot választották a helyreigazítás megjelentetésére.","shortLead":"Nem éppen a legolvasottabb időszakot választották a helyreigazítás megjelentetésére.","id":"20180530_mti_magyar_helsinki_bizottsag_os","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8395813-6ed2-4d25-8bde-77d320fd6ab2","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_mti_magyar_helsinki_bizottsag_os","timestamp":"2018. május. 30. 05:26","title":"Elismerte az MTI, hogy hazugságokat tett közzé a Magyar Helsinki Bizottságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]