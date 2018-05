Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eafac16e-e3e3-4115-ad95-268574417031","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Önműködő beszállító- és csomagfeladó pultok, majd arcfelismerő rendszerrel ellátott biztonsági kapuk – így működik a szingapúri Csangi repülőtér legújabb, négyes terminálja. Az utasok imádják a sorok nélküli légikikötőt, s meg is jutalmazzák az osztályon felüli kiszolgálást: az átlagosnál többet költenek a reptéri boltokban. A már inkább bevásárlóközpontra emlékeztető repülőterek kénytelenek folyamatosan fejlődni, ha nem akarnak alul maradni az e-kereskedőkkel folytatott versenyben.","shortLead":"Önműködő beszállító- és csomagfeladó pultok, majd arcfelismerő rendszerrel ellátott biztonsági kapuk – így működik...","id":"20180528_Igy_tunnek_el_a_repuloteri_sorok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eafac16e-e3e3-4115-ad95-268574417031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3eb2ca-8cb8-4669-bfa2-56fbbc59f927","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Igy_tunnek_el_a_repuloteri_sorok","timestamp":"2018. május. 28. 14:00","title":"Mindenki nagyot kaszálna az elplázásodó repterek több százmillió utasán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb6f485-cb75-4533-902f-f614b5304f03","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jó évet zárt a Magyar Hírlap, sokkal több pénz jött be újságok eladásából, mint egy évvel korábban, de nem csak emiatt nőtt a profit.","shortLead":"Jó évet zárt a Magyar Hírlap, sokkal több pénz jött be újságok eladásából, mint egy évvel korábban, de nem csak emiatt...","id":"20180529_Kilencszeresere_nott_egy_ev_alatt_a_Magyar_Hirlap_nyeresege","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bb6f485-cb75-4533-902f-f614b5304f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ef2925-8f95-4f3c-ade9-2d3d1cf3f548","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Kilencszeresere_nott_egy_ev_alatt_a_Magyar_Hirlap_nyeresege","timestamp":"2018. május. 29. 13:03","title":"Kilencszeresére nőtt egy év alatt a Magyar Hírlap nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"131bd9f5-3f87-43b0-802b-2be0c2163d9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy volt, hogy igen. Aztán kiderült, hogy nem is. De most mégis! Elmagyarázzuk. ","shortLead":"Úgy volt, hogy igen. Aztán kiderült, hogy nem is. De most mégis! Elmagyarázzuk. ","id":"20180528_Hosszu_Katinka_apja_megis_nyilatkozott_a_Lokalnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=131bd9f5-3f87-43b0-802b-2be0c2163d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27048495-d59c-4e9a-9c6e-f8c77e25d2c5","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Hosszu_Katinka_apja_megis_nyilatkozott_a_Lokalnak","timestamp":"2018. május. 28. 19:20","title":"Hosszú Katinka apja mégis nyilatkozott a Lokálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0db85b8-5621-4018-bd75-de64d16108b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Paradigmaváltás zajlik a digitális gazdaságra történő átállásban, a folyamatot a mesterséges intelligencia (MI) alkalmazása hajtja – derült ki a Huawei Global Connenctivity Index (GCI) legújabb kutatásából. A digitális transzformáció szempontjából legfejlettebb országok listáját az Egyesült Államok vezeti, Magyarország a 30. helyen áll a rangsorban.","shortLead":"Paradigmaváltás zajlik a digitális gazdaságra történő átállásban, a folyamatot a mesterséges intelligencia (MI...","id":"20180530_huawei_gci_kutatas_2018_digitalis_transzformacio_mesterseges_intelligencia","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0db85b8-5621-4018-bd75-de64d16108b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7af3c76-4122-4221-864d-58d8bba5d395","keywords":null,"link":"/tudomany/20180530_huawei_gci_kutatas_2018_digitalis_transzformacio_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. május. 30. 10:03","title":"Gyorsan járj, tovább érsz: Magyarország a 30. a gazdaságot pörgetö digitális átalakulás világranglistáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87576bf-d181-4b78-9b14-343b1e1f6ef1","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A demokrácia ünnepe lesz, ha felköltözik a budai Várba a kormány, mondta Kövér László, és erre Gulyás Gergely szerint hamarosan sor is kerül. Megnéztük, hol tartanak ma a fejlesztések: Orbán Miniszterelnöksége el tud készülni 2018-ban, de a többinél még egy kapavágás sem történt. Tanulság? Több is van. Például aki túlságosan kíváncsi Orbán új irodájára, rendőrök között találja magát. ","shortLead":"A demokrácia ünnepe lesz, ha felköltözik a budai Várba a kormány, mondta Kövér László, és erre Gulyás Gergely szerint...","id":"20180529_budai_var_miniszteriumok_kormany_koltozese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b87576bf-d181-4b78-9b14-343b1e1f6ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4244b5da-2268-4452-9858-07debc751e0c","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_budai_var_miniszteriumok_kormany_koltozese","timestamp":"2018. május. 29. 06:30","title":"Megnéztük, hogy áll a kormány Várba költözése, ránk szálltak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c0d48c-4629-4894-8f8a-cde3d14f5157","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kerékpáros és személygépkocsi ütközött össze.","shortLead":"Kerékpáros és személygépkocsi ütközött össze.","id":"20180528_Halalos_baleset_tortent_Simontornyan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44c0d48c-4629-4894-8f8a-cde3d14f5157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0dba87e-5e95-4f4c-93a8-3cc00aedd8b0","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Halalos_baleset_tortent_Simontornyan","timestamp":"2018. május. 28. 19:51","title":"Halálos baleset történt Simontornyán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1421e6c-3bea-494f-a0a8-7203c1a65ce6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kortárs élethelyzetekben hangzanak el a 20. század nagy művészeti manifesztumai.","shortLead":"Kortárs élethelyzetekben hangzanak el a 20. század nagy művészeti manifesztumai.","id":"20180528_Cate_Blanchett_tizenharom_arca","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1421e6c-3bea-494f-a0a8-7203c1a65ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3e3f34a-bf99-47cc-9ca1-1b5e8c77e510","keywords":null,"link":"/kultura/20180528_Cate_Blanchett_tizenharom_arca","timestamp":"2018. május. 28. 14:50","title":"Cate Blanchett tizenhárom arca a Nemzeti Galériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90eaa8cd-ddb4-4f9c-80e0-ab9016f2a1f5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 83 éves Mahmúd Abbász lélegeztetőgépen is volt tüdőgyulladása miatt. Kedden már dolgozni akar, és továbbra sem hajlandó megnevezni senkit helyettesének, sem utódjának.","shortLead":"A 83 éves Mahmúd Abbász lélegeztetőgépen is volt tüdőgyulladása miatt. Kedden már dolgozni akar, és továbbra sem...","id":"20180528_kiengedtek_a_korhazbol_a_palesztin_elnokot_es_allitja_hogy_jol_van_mar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90eaa8cd-ddb4-4f9c-80e0-ab9016f2a1f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba5c9ee3-a221-48ab-935e-43a7e8531069","keywords":null,"link":"/vilag/20180528_kiengedtek_a_korhazbol_a_palesztin_elnokot_es_allitja_hogy_jol_van_mar","timestamp":"2018. május. 28. 13:02","title":"Kiengedték a kórházból a palesztin elnököt, és állítja, hogy jól van már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]