[{"available":true,"c_guid":"40a53c04-836f-4804-b858-9f1e8bf8db59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy éve bejött a focis videójátékokat is fejlesztő EA Sports jóslata, 2014-ben tényleg Németország nyerte az akkori labdarúgóvébét. A kiadó az idei összecsapások előtt is kalkulált, ha pedig bebizonyosodik, valóban izgalmas időszak elé néznek a focirajongók. ","shortLead":"Négy éve bejött a focis videójátékokat is fejlesztő EA Sports jóslata, 2014-ben tényleg Németország nyerte az akkori...","id":"20180530_foci_vebe_2018_ea_sports_fifa_2018_ki_nyeri_a_foci_vb_t_joslat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40a53c04-836f-4804-b858-9f1e8bf8db59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f045fa25-1005-4652-b673-45926f4f78fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20180530_foci_vebe_2018_ea_sports_fifa_2018_ki_nyeri_a_foci_vb_t_joslat","timestamp":"2018. május. 30. 12:03","title":"Hogy ki nyeri a focivébét? Bemondta a jóslatát a FIFA 2018 négy éve tökéletesen tippelő játékkiadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint a mexikóiak egyáltalán nem segítenek az Egyesült Államoknak az illegális bevándorlás megfékezésében, és a határvédő fal árát nekik kell megfizetniük. A mexikói elnök ismét megüzente, hogy nem fizetnek. ","shortLead":"Az amerikai elnök szerint a mexikóiak egyáltalán nem segítenek az Egyesült Államoknak az illegális bevándorlás...","id":"20180530_ujabb_szajkarateba_bonyolodott_a_hatarfal_miatt_trump_es_a_mexikoi_elnok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd5184a-eb3a-463c-b560-de1796c430ba","keywords":null,"link":"/vilag/20180530_ujabb_szajkarateba_bonyolodott_a_hatarfal_miatt_trump_es_a_mexikoi_elnok","timestamp":"2018. május. 30. 07:11","title":"Újabb szájkaratéba bonyolódott a határfal miatt Trump és a mexikói elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851b26aa-76c1-4278-860c-8d616bd282d0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Roseanne Barr tudja, milyen szitokszó üt igazán.","shortLead":"Roseanne Barr tudja, milyen szitokszó üt igazán.","id":"20180530_Kiados_sorosozassal_tarolta_le_a_Twittert_Trump_kedvenc_szinesznoje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=851b26aa-76c1-4278-860c-8d616bd282d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b47f9c04-3c8c-4e54-b862-9b342527930c","keywords":null,"link":"/kultura/20180530_Kiados_sorosozassal_tarolta_le_a_Twittert_Trump_kedvenc_szinesznoje","timestamp":"2018. május. 30. 09:21","title":"Kiadós sorosozással tarolta le a Twittert Trump kedvenc színésznője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513f6767-d00f-411a-ae62-6da309075150","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mert egykori osztálytársa, Bayer Zsolt szerint az.","shortLead":"Mert egykori osztálytársa, Bayer Zsolt szerint az.","id":"20180530_Megkerdeztek_Semjent_szerinte_is_migranse_Ferenc_papa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=513f6767-d00f-411a-ae62-6da309075150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c97bab8-56ee-4108-b307-1480d9a945a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Megkerdeztek_Semjent_szerinte_is_migranse_Ferenc_papa","timestamp":"2018. május. 30. 18:08","title":"Megkérdezték Semjént, szerinte is migráns-e Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc23da99-cce2-456f-92b5-789eaa470b02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párisi Nagy Áruházban június 1-jén nyíló Andrássy Élményközpont első kiállítása a világ legmodernebb tudományos játszótere, a Future Park lesz.","shortLead":"A Párisi Nagy Áruházban június 1-jén nyíló Andrássy Élményközpont első kiállítása a világ legmodernebb tudományos...","id":"20180531_A_vilag_legmodernebb_tudomanyos_jatszoterevel_nyit_az_Andrassy_Elmenykozpont","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc23da99-cce2-456f-92b5-789eaa470b02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f01457-da52-493c-a17b-839338aa7355","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_A_vilag_legmodernebb_tudomanyos_jatszoterevel_nyit_az_Andrassy_Elmenykozpont","timestamp":"2018. május. 31. 13:18","title":"Rajzolj egy állatot, és életre kel a falakon! – Nyit az Andrássy Élményközpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c6bbe3-964b-49ea-a27e-fedb49133e2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három éve küzd azért az Átlátszó, hogy a Klebelsberg Központ nyilvánosságra hozza végre a tanárfizetések csúszásával kapcsolatos adatokat, pedig jogerős ítélet is van már. A portál szerint a Klik ezzel közérdekű adattal való visszaélést követett el. ","shortLead":"Három éve küzd azért az Átlátszó, hogy a Klebelsberg Központ nyilvánosságra hozza végre a tanárfizetések csúszásával...","id":"20180531_Harom_eve_titkolja_a_Klebelsberg_Kozpont_hany_tanar_nem_kapott_idoben_fizetest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66c6bbe3-964b-49ea-a27e-fedb49133e2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ab641d-2df8-40f4-9ba7-22782c8a3ba6","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Harom_eve_titkolja_a_Klebelsberg_Kozpont_hany_tanar_nem_kapott_idoben_fizetest","timestamp":"2018. május. 31. 12:10","title":"Három éve titkolja a Klebelsberg Központ, hány tanár nem kapott időben fizetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d90e13-2286-47a5-b368-b1dcba72e16f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tayyip Erdogan török elnök egyetlen igazi ellenzéke a líra – viccelődnek a közgazdászok Törökországban. Mint minden viccben, ebben is ott lapul az igazság. ","shortLead":"Tayyip Erdogan török elnök egyetlen igazi ellenzéke a líra – viccelődnek a közgazdászok Törökországban. Mint minden...","id":"20180531_Varatlanul_kemeny_ellenfelet_kapott_Orban_nagyratoro_torok_baratja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0d90e13-2286-47a5-b368-b1dcba72e16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a24e253-6963-461a-895c-8dd85f0e7a0b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Varatlanul_kemeny_ellenfelet_kapott_Orban_nagyratoro_torok_baratja","timestamp":"2018. május. 31. 11:30","title":"Váratlanul kemény ellenfelet kapott Orbán nagyratörő török barátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233b22ad-98e1-4514-9c49-80f16c76ccd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közgazdász szerint a párt az orbáni úton indult el.\r

","shortLead":"A közgazdász szerint a párt az orbáni úton indult el.\r

","id":"20180530_rona_peter_otthagyja_az_lmp","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=233b22ad-98e1-4514-9c49-80f16c76ccd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9f460e-e2a7-4b2e-beca-2515f4279404","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_rona_peter_otthagyja_az_lmp","timestamp":"2018. május. 30. 06:13","title":"Róna Péter otthagyja az LMP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]