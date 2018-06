Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0966d85-ef93-4f61-adab-6085c3c9acc5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor márka továbbra sem hagy fel a dízelmotorok fejlesztésével és forgalmazásával, íme az újabb bizonyíték.","shortLead":"A bajor márka továbbra sem hagy fel a dízelmotorok fejlesztésével és forgalmazásával, íme az újabb bizonyíték.","id":"20180530_dizel_nem_halott_bmw_x3_x4_dizelmotor_divatterepjaro_suv_gazolaj_hibrid_villanyauto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0966d85-ef93-4f61-adab-6085c3c9acc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d0a480-3278-47ad-ac36-bc510b2b025b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_dizel_nem_halott_bmw_x3_x4_dizelmotor_divatterepjaro_suv_gazolaj_hibrid_villanyauto","timestamp":"2018. május. 30. 15:23","title":"A dízel nem halott, legalábbis a BMW szerint biztosan nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be2b8a6d-1f4a-4abc-a23c-0e66d573ba8b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Chipset reklámoz az argentin labdarúgó, többek között egy magyar férfival együtt.","shortLead":"Chipset reklámoz az argentin labdarúgó, többek között egy magyar férfival együtt.","id":"20180531_Messivel_forgatott_egy_magyar_modell","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be2b8a6d-1f4a-4abc-a23c-0e66d573ba8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8cffdb-60b0-42ba-a5ed-9586f94e6a37","keywords":null,"link":"/sport/20180531_Messivel_forgatott_egy_magyar_modell","timestamp":"2018. május. 31. 09:53","title":"Messivel forgatott egy magyar modell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a86fab9-d982-4c55-9bd1-dc93cb532fd9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A feminista szerző újraértelmezné a nemi erőszakot és az érte járó büntetést.","shortLead":"A feminista szerző újraértelmezné a nemi erőszakot és az érte járó büntetést.","id":"20180531_Germaine_Greer_Egy_ferfi_nem_tud_olni_a_nemi_szervevel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a86fab9-d982-4c55-9bd1-dc93cb532fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce7eb3ab-a986-4254-a013-18b1dc3cb0be","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Germaine_Greer_Egy_ferfi_nem_tud_olni_a_nemi_szervevel","timestamp":"2018. május. 31. 11:57","title":"Germaine Greer: Egy férfi nem tud ölni a nemi szervével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323673e2-c970-4452-8fc8-52679531a3ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gartner piackutató cég adatai szerint elmúlt az okostelefon-piacot egy hónapig \"sújtó\" \"válság\", és ismét növekedésnek indult a piac.","shortLead":"A Gartner piackutató cég adatai szerint elmúlt az okostelefon-piacot egy hónapig \"sújtó\" \"válság\", és ismét...","id":"20180601_okostelefon_eladasok_gartner_2018q1","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=323673e2-c970-4452-8fc8-52679531a3ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795fb087-fb35-44d6-abb6-82bafd840dde","keywords":null,"link":"/tudomany/20180601_okostelefon_eladasok_gartner_2018q1","timestamp":"2018. június. 01. 09:03","title":"Tudja, milyen okostelefonokat vesznek most a legtöbben? Itt a lista, mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a23cab80-1a82-4434-baa5-c6741ce3e729","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Nemzetközi Űrállomás (ISS) következő hónapban útnak induló új legénysége egy sor olyan kísérletet végez majd el munkája során, amelyek közül több a Holdra és a Marsra vezető jövőbeli hosszú távú missziókat készíti elő. \r

\r

","shortLead":"A Nemzetközi Űrállomás (ISS) következő hónapban útnak induló új legénysége egy sor olyan kísérletet végez majd el...","id":"20180531_nemzetkozi_urallomas_kiserletek_hold_mars_misszio_valos_ideju_3d_mikroszkop","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a23cab80-1a82-4434-baa5-c6741ce3e729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a727ed81-af87-4c90-ba1d-0b44ab4baa39","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_nemzetkozi_urallomas_kiserletek_hold_mars_misszio_valos_ideju_3d_mikroszkop","timestamp":"2018. május. 31. 13:03","title":"300 kísérletet végeznek el a fejünk fölött keringő űrállomáson, most először felküldik a 3D-s mikroszkópot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"287b80f6-1ff7-4895-8b86-ee060294e306","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Auróra hercegnőt alakító Elle Fanning posztolt közös fotókat Instagram-oldalára.","shortLead":"Az Auróra hercegnőt alakító Elle Fanning posztolt közös fotókat Instagram-oldalára.","id":"20180530_Ujra_szarvas_tundert_jatszik_Angelina_Jolie","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=287b80f6-1ff7-4895-8b86-ee060294e306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2c1d41-6455-435d-8d28-329b85938b80","keywords":null,"link":"/kultura/20180530_Ujra_szarvas_tundert_jatszik_Angelina_Jolie","timestamp":"2018. május. 30. 12:29","title":"Újra szarvas tündért játszik Angelina Jolie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9948dae-01c2-4da1-ae5b-b8487eaebc31","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lejárt a türelmi idő, így péntektől már bírságolni is fogja az új mérőrendszer azokat a teherautósokat, akik nem a megfelelő méretű rakománnyal indulnak útnak.","shortLead":"Lejárt a türelmi idő, így péntektől már bírságolni is fogja az új mérőrendszer azokat a teherautósokat, akik nem...","id":"20180531_tengelysulymero_rendszer_tsm_meropontok_tulsuly_buntetes_kozuti_csodafegyver","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9948dae-01c2-4da1-ae5b-b8487eaebc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e758aa5-af4d-468b-8ac8-cd1fbead63ab","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_tengelysulymero_rendszer_tsm_meropontok_tulsuly_buntetes_kozuti_csodafegyver","timestamp":"2018. május. 31. 13:16","title":"Figyelem: péntektől élesben működik a hatóság új közúti csodafegyvere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c00d567a-83b0-46a8-8522-b4185a08465f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Éden egy fizikailag és érzelmileg is teljes izolációban élő nőről fog szólni. A film forgatását most fejezték be, Kocsis Ágnes harmadik mozifilmje várhatóan 2019 második felében érkezik a mozikba. ","shortLead":"Az Éden egy fizikailag és érzelmileg is teljes izolációban élő nőről fog szólni. A film forgatását most fejezték be...","id":"20180530_kocsis_agnes_uj_filmje_den_szeretet_allergia_pal_adrienn","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c00d567a-83b0-46a8-8522-b4185a08465f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8724eef8-c48a-4d0b-b95c-7d16443e6aa7","keywords":null,"link":"/kultura/20180530_kocsis_agnes_uj_filmje_den_szeretet_allergia_pal_adrienn","timestamp":"2018. május. 30. 12:32","title":"Mit tesz velünk a szeretet teljes hiánya? Készül Kocsis Ágnes új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]