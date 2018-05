Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8ff878a-3f96-47e1-b3d7-7fb38cda2a9b","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"A kraftoké egy külön sörgalaxis, ahova ha egyszer elkerült a sörszomjas utazó, mindig visszavágyik. A bolygóállás május utolsó teljes hetében Budapestnek kedvezett.\r

\r

","shortLead":"A kraftoké egy külön sörgalaxis, ahova ha egyszer elkerült a sörszomjas utazó, mindig visszavágyik. A bolygóállás május...","id":"20180529_Sorkockak_hete__jegyzet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8ff878a-3f96-47e1-b3d7-7fb38cda2a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d26957-421f-4c4d-90a6-b29b60a27527","keywords":null,"link":"/elet/20180529_Sorkockak_hete__jegyzet","timestamp":"2018. május. 29. 17:05","title":"Kraftok hete – jegyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Soha nem volt még olyan közeli a macedón-görög névvita megoldása, mint most – jelentette ki a macedón miniszterelnök. Zoran Zaev közölte: amint megszületik a megegyezés, népszavazást tartanak, hogy kiderüljön, mit gondol a macedón lakosság az ország új nevéről.","shortLead":"Soha nem volt még olyan közeli a macedón-görög névvita megoldása, mint most – jelentette ki a macedón miniszterelnök...","id":"20180531_ugy_tunik_megtalaltak_macedonia_uj_nevet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9009389-eb60-4df3-812b-36ccf9efde38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_ugy_tunik_megtalaltak_macedonia_uj_nevet","timestamp":"2018. május. 31. 05:49","title":"Úgy tűnik, megtalálták Macedónia új nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f3dc78a-f174-431c-b38d-ead83c22a87d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfinak élettársa volt már, amikor viszonyba került a fiatal lánnyal. Saját házában ölte meg.","shortLead":"A férfinak élettársa volt már, amikor viszonyba került a fiatal lánnyal. Saját házában ölte meg.","id":"20180529_Fejbeverte_megfojtotta_a_korabbi_mentos_a_fiatal_lanyt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f3dc78a-f174-431c-b38d-ead83c22a87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c9468c-3a63-49fb-afd9-dc3d05ac0252","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Fejbeverte_megfojtotta_a_korabbi_mentos_a_fiatal_lanyt","timestamp":"2018. május. 29. 21:04","title":"Fejbeverte, megfojtotta a korábbi mentős a fiatal lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f07e16-2f2a-4d22-bde0-41168c351fac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem érzi úgy a fideszes önkormányzat alá tartozó Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője, Vincze Balázs, hogy magyarázkodnia kellene, amiért az intézményt nem engedi át egy politikai aktivistának.","shortLead":"Nem érzi úgy a fideszes önkormányzat alá tartozó Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője, Vincze Balázs...","id":"20180530_alfoldi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11f07e16-2f2a-4d22-bde0-41168c351fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21dac180-21f4-454b-8bb9-99ed05149a0a","keywords":null,"link":"/kultura/20180530_alfoldi","timestamp":"2018. május. 30. 13:05","title":"\"Cenzúra? Milyen cenzúra?\" – megszólalt, aki letiltotta Alföldi darabját Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851b26aa-76c1-4278-860c-8d616bd282d0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Roseanne Barr tudja, milyen szitokszó üt igazán.","shortLead":"Roseanne Barr tudja, milyen szitokszó üt igazán.","id":"20180530_Kiados_sorosozassal_tarolta_le_a_Twittert_Trump_kedvenc_szinesznoje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=851b26aa-76c1-4278-860c-8d616bd282d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b47f9c04-3c8c-4e54-b862-9b342527930c","keywords":null,"link":"/kultura/20180530_Kiados_sorosozassal_tarolta_le_a_Twittert_Trump_kedvenc_szinesznoje","timestamp":"2018. május. 30. 09:21","title":"Kiadós sorosozással tarolta le a Twittert Trump kedvenc színésznője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b5bd7c-7597-49e5-b048-ef12e739e007","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kiküldetési irányelvet csak a lengyel és a magyar kormány ellenezte.","shortLead":"A kiküldetési irányelvet csak a lengyel és a magyar kormány ellenezte.","id":"20180529_Tobb_tizezer_kulfoldon_dolgozot_erinto_szigoritasrol_dontott_az_EP","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39b5bd7c-7597-49e5-b048-ef12e739e007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de24d56f-ef80-4303-abd4-8064ea83bdd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Tobb_tizezer_kulfoldon_dolgozot_erinto_szigoritasrol_dontott_az_EP","timestamp":"2018. május. 29. 15:23","title":"Több tízezer külföldön dolgozót érintő szigorításról döntött az EP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187275d6-a897-460c-a10a-c1b4e127f3b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kínai Tieling egyik térfigyelő kamerája rögzítette azt a felvételt, amin jól látni, hogy több autós is elhajt a földön fekvő motoros mellett.","shortLead":"A kínai Tieling egyik térfigyelő kamerája rögzítette azt a felvételt, amin jól látni, hogy több autós is elhajt...","id":"20180531_motoros_baleset_cserbenhagyas_kina_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=187275d6-a897-460c-a10a-c1b4e127f3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fcc8c78-b708-43c6-86ca-bfed76068782","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_motoros_baleset_cserbenhagyas_kina_video","timestamp":"2018. május. 31. 04:01","title":"Elszomorító videó: a kereszteződés közepén feküdt az elsodort motoros, és alig akart neki segíteni valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f80469-306e-461a-ba9f-9ffb4f4e4afb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Serena Williamsnek hívják.","shortLead":"Serena Williamsnek hívják.","id":"20180531_Latott_mar_szuperhost_eloben_Itt_van","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74f80469-306e-461a-ba9f-9ffb4f4e4afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4abc8a91-1b31-4e55-8280-37c1031448fe","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Latott_mar_szuperhost_eloben_Itt_van","timestamp":"2018. május. 31. 14:15","title":"Látott már szuperhőst élőben? Itt van!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]