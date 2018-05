Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"123b61bb-dc36-4acb-b918-72a7c27ef1d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már az egy évvel korábbi 770 milliós veszteség is nagy volt a Hír TV-nél, de ezt sikerült majdnem megduplázni.","shortLead":"Már az egy évvel korábbi 770 milliós veszteség is nagy volt a Hír TV-nél, de ezt sikerült majdnem megduplázni.","id":"20180531_A_tavalyi_eredmenyen_is_rontott_sulyos_minuszban_a_Hir_TV","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=123b61bb-dc36-4acb-b918-72a7c27ef1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b109f2ac-53ca-42e4-8f79-e1ace7ecf5e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_A_tavalyi_eredmenyen_is_rontott_sulyos_minuszban_a_Hir_TV","timestamp":"2018. május. 31. 11:01","title":"Az egy évvel korábbi eredményén is rontott, súlyos mínuszban a Hír TV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711b02df-4cd8-43ce-b8ad-f38c6a45a31d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Reneszánszukat élik a Balaton-parti kertmozik, amelyek a digitális kópiák terjedése óta az amerikai premierrel egy időben mutathatják be a sikerfilmeket. Még attól sem félnek, hogy a focivébé elrontja az idei bizniszt.","shortLead":"Reneszánszukat élik a Balaton-parti kertmozik, amelyek a digitális kópiák terjedése óta az amerikai premierrel...","id":"20180531_Visszasirja_a_szunyogcsapkodos_balatoni_kertmozikat_Van_egy_jo_hirunk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=711b02df-4cd8-43ce-b8ad-f38c6a45a31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b0b61d-d526-4484-9db0-248f15145633","keywords":null,"link":"/kkv/20180531_Visszasirja_a_szunyogcsapkodos_balatoni_kertmozikat_Van_egy_jo_hirunk","timestamp":"2018. május. 31. 12:17","title":"Visszasírja a szúnyogcsapkodós balatoni kertmozikat? Van egy jó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiábavaló volt a fenyegetés és az alkudozás.","shortLead":"Hiábavaló volt a fenyegetés és az alkudozás.","id":"20180531_Nem_uszta_meg_az_EU_sem_Trump_kereskedelmi_haborujat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4f26f3-5811-415c-9e3c-8fbdbcd5b2a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Nem_uszta_meg_az_EU_sem_Trump_kereskedelmi_haborujat","timestamp":"2018. május. 31. 16:47","title":"Trump élesítette az EU elleni kereskedelmi háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sólyi kislányt egy 16 éves fiú gyilkolta meg, testét a patakparton találták meg.","shortLead":"A sólyi kislányt egy 16 éves fiú gyilkolta meg, testét a patakparton találták meg.","id":"20180530_Kamerakat_szereltek_fel_a_brutalisan_meggyilkolt_nyolceves_lany_falujaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a6751e-8b5b-421e-8ac8-5794340369b5","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Kamerakat_szereltek_fel_a_brutalisan_meggyilkolt_nyolceves_lany_falujaban","timestamp":"2018. május. 30. 20:24","title":"Kamerákat szereltek fel a brutálisan meggyilkolt nyolcéves lány falujában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4e71bc-1bb3-40f0-bceb-0c1ceb86a3f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Napokon belül kampányba kezd Soros György, hogy írjanak ki új népszavazást a Brexitről. Az előző referendum vége az lett, hogy megkezdődtek az EU-ból való kilépési tárgyalások. A milliárdos szerint ha a britek távoznának, azzal óriási károk történnének.","shortLead":"Napokon belül kampányba kezd Soros György, hogy írjanak ki új népszavazást a Brexitről. Az előző referendum vége...","id":"20180530_Soros_kampanyolni_kezd_egy_uj_Brexitnepszavazas_mellett","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d4e71bc-1bb3-40f0-bceb-0c1ceb86a3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95625702-a8af-4f0e-96c2-f7a4d86f9da7","keywords":null,"link":"/vilag/20180530_Soros_kampanyolni_kezd_egy_uj_Brexitnepszavazas_mellett","timestamp":"2018. május. 30. 10:04","title":"Soros kampányolni kezd egy új Brexit-népszavazás mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b528e3-3a7e-4efe-b8f5-a27a8a669573","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező szerint Kádár János azért még tudta, hogy ki Esterházy Péter vagy Jancsó Miklós, de ma a politikusok már nem is beszélnek a kultúráról. ","shortLead":"A rendező szerint Kádár János azért még tudta, hogy ki Esterházy Péter vagy Jancsó Miklós, de ma a politikusok már nem...","id":"20180531_Buszken_vallaljak_hogy_nem_jarnak_szinhazba_A_foci_az_letezik__Meszaros_Marta_kiosztotta_a_magyar_kulturpolitikat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87b528e3-3a7e-4efe-b8f5-a27a8a669573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62855306-24b8-4e5a-8a37-e99fa425f259","keywords":null,"link":"/kultura/20180531_Buszken_vallaljak_hogy_nem_jarnak_szinhazba_A_foci_az_letezik__Meszaros_Marta_kiosztotta_a_magyar_kulturpolitikat","timestamp":"2018. május. 31. 15:30","title":"\"Büszkén vállalják, hogy nem járnak színházba. A foci, az létezik\" – Mészáros Márta kiosztotta a magyar kultúrpolitikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbabe9c1-15a1-43e0-94e1-20c110419770","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A HVG e heti számában végigvettük, hány államtitkárral állnak fel az új minisztériumok. A listát végignézve nem világos, egyes szakterületeknek miért van saját államtitkáruk, míg másoknak nincs.","shortLead":"A HVG e heti számában végigvettük, hány államtitkárral állnak fel az új minisztériumok. A listát végignézve nem...","id":"20180531_allamtitkarok_kormany_orban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbabe9c1-15a1-43e0-94e1-20c110419770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6dcb4a3-7804-4d6d-b519-876ff673c3a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_allamtitkarok_kormany_orban","timestamp":"2018. május. 31. 12:08","title":"Szijjártónál az űrkutatás, Gulyás és Kásler holtversenyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6a4c93-4839-4582-9fe5-c4b42e4c571e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ismét forgalomba kerülnek a hazánkban a rendszerváltás előtt népszerű Kamaz tehergépkocsik, melyek 2018-ban már modern motorokkal és váltókkal támadnak.","shortLead":"Ismét forgalomba kerülnek a hazánkban a rendszerváltás előtt népszerű Kamaz tehergépkocsik, melyek 2018-ban már modern...","id":"20180531_kamaz_orosz_teherauto_terepjaro_magyarorszag_4x4_6x6_cummins_motor_zf_valto_litvania_vlagyimir_putyin","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b6a4c93-4839-4582-9fe5-c4b42e4c571e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fbbfccf-8382-4305-90b3-c9ddc57a13b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_kamaz_orosz_teherauto_terepjaro_magyarorszag_4x4_6x6_cummins_motor_zf_valto_litvania_vlagyimir_putyin","timestamp":"2018. május. 31. 14:21","title":"Emlékszik a Kamaz teherautókra? Most visszatérnek Magyarországra, akár 6x6 kivitelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]