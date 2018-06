Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0d90e13-2286-47a5-b368-b1dcba72e16f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tayyip Erdogan török elnök egyetlen igazi ellenzéke a líra – viccelődnek a közgazdászok Törökországban. Mint minden viccben, ebben is ott lapul az igazság. ","shortLead":"Tayyip Erdogan török elnök egyetlen igazi ellenzéke a líra – viccelődnek a közgazdászok Törökországban. Mint minden...","id":"20180531_Varatlanul_kemeny_ellenfelet_kapott_Orban_nagyratoro_torok_baratja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0d90e13-2286-47a5-b368-b1dcba72e16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a24e253-6963-461a-895c-8dd85f0e7a0b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Varatlanul_kemeny_ellenfelet_kapott_Orban_nagyratoro_torok_baratja","timestamp":"2018. május. 31. 11:30","title":"Váratlanul kemény ellenfelet kapott Orbán nagyratörő török barátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b4739f-1da6-4201-b0c9-bb275a20adec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hatodik, befejező évad nyolcrészes lett. ","shortLead":"A hatodik, befejező évad nyolcrészes lett. ","id":"20180601_Befejeztek_a_Kevin_Spaceymentes_Kartyavar_forgatasat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2b4739f-1da6-4201-b0c9-bb275a20adec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2314cdb7-7441-423c-adc6-57635e366d26","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_Befejeztek_a_Kevin_Spaceymentes_Kartyavar_forgatasat","timestamp":"2018. június. 01. 10:50","title":"Befejezték a Kevin Spacey-mentes Kártyavár forgatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee2d226-2431-48ac-bde0-00bc891e3f0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mai legjobb csúcstelefonokét messze meghaladó kapacitású tárhellyel érkezhet a Lenovo új telefonja.","shortLead":"A mai legjobb csúcstelefonokét messze meghaladó kapacitású tárhellyel érkezhet a Lenovo új telefonja.","id":"20180531_lenovo_z5_4_tb_negy_terabajt_nativ_belso_tarhely","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dee2d226-2431-48ac-bde0-00bc891e3f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c436e21-0134-4ae2-a6d7-b6ee4432d549","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_lenovo_z5_4_tb_negy_terabajt_nativ_belso_tarhely","timestamp":"2018. május. 31. 09:03","title":"Ettől majd elámul a világ: hatalmas nagy tárhellyel érkezhet az új Lenovo telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c45fa5-3801-4122-8d0b-25fefa7b6742","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Zinédine Zidane váratlanul bejelentette visszavonulását, a Real Madrid játékosai sorra búcsúznak tőle. Egyikük azt mondta, \"minden edzést úgy élveztem, mint egy kölyök\".","shortLead":"Zinédine Zidane váratlanul bejelentette visszavonulását, a Real Madrid játékosai sorra búcsúznak tőle. Egyikük azt...","id":"20180601_Ronaldo_bucsuzik_Zidanetol_Buszke_vagyok_ra_hogy_a_jatekosod_lehettem","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44c45fa5-3801-4122-8d0b-25fefa7b6742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"982be207-13c6-40c6-aec0-95ec1549f171","keywords":null,"link":"/sport/20180601_Ronaldo_bucsuzik_Zidanetol_Buszke_vagyok_ra_hogy_a_jatekosod_lehettem","timestamp":"2018. június. 01. 06:15","title":"Ronaldo búcsúzik Zidane-tól: \"Büszke vagyok rá, hogy a játékosod lehettem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem volt jó ötlet az altatóra fogni a rasszista tweetet.","shortLead":"Nem volt jó ötlet az altatóra fogni a rasszista tweetet.","id":"20180530_Az_altatojat_okolja_a_szineszno_a_rasszizmusert_a_gyogyszergyar_nem_is_adhatott_volna_jobb_valaszt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69de6c7e-ac6a-4ad4-b5e1-3007a1a9e36f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Az_altatojat_okolja_a_szineszno_a_rasszizmusert_a_gyogyszergyar_nem_is_adhatott_volna_jobb_valaszt","timestamp":"2018. május. 30. 17:59","title":"Az altatóját okolja a színésznő a rasszizmusért, a gyógyszergyár nem is adhatott volna jobb választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b5b725a-f924-47ba-8478-851f9b5383cf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Joachim Löw, az oroszországi labdarúgó-világbajnokságra címvédőként készülő német válogatott szövetségi kapitánya kizárta, hogy ő legyen Zinedine Zidane utódja a Bajnokok Ligája-győztes Real Madridnál.","shortLead":"Joachim Löw, az oroszországi labdarúgó-világbajnokságra címvédőként készülő német válogatott szövetségi kapitánya...","id":"20180601_joachim_low_nem_lesz_zidane_utodja_a_real_madridnal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b5b725a-f924-47ba-8478-851f9b5383cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb5bc5e-7ef5-4fa7-ad4c-4dba145becd1","keywords":null,"link":"/sport/20180601_joachim_low_nem_lesz_zidane_utodja_a_real_madridnal","timestamp":"2018. június. 01. 13:23","title":"Van, aki már ki is kosarazta a Real Madridot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok szerint Borisz Herman bérelte fel a gyilkosságra egy ismerősét, aki korábban a Donyec-medencében az ukrán fegyveres erőknél szolgált.","shortLead":"A hatóságok szerint Borisz Herman bérelte fel a gyilkosságra egy ismerősét, aki korábban a Donyec-medencében az ukrán...","id":"20180601_Elkaptak_a_ferfit_aki_az_orosz_ujsagiro_meggyilkolasat_szervezhette","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ae764d-db0d-4b05-8ccb-d1fe427d6bef","keywords":null,"link":"/vilag/20180601_Elkaptak_a_ferfit_aki_az_orosz_ujsagiro_meggyilkolasat_szervezhette","timestamp":"2018. június. 01. 07:07","title":"Elkapták a férfit, aki az orosz újságíró meggyilkolását szervezhette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a9bc2c8-0210-454e-8973-e4c403e37911","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűzoltóknak több sérültet is az emeletes busz tetejéről kellett lehozniuk, hogy a mentő kórházba tudja vinni őket.","shortLead":"A tűzoltóknak több sérültet is az emeletes busz tetejéről kellett lehozniuk, hogy a mentő kórházba tudja vinni őket.","id":"20180531_ferihegy_emeletes_busz_baleset_magassagkorlatozo_kapu_tuzoltok_langlovagok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a9bc2c8-0210-454e-8973-e4c403e37911&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8059b7bd-6574-4dec-809e-e4b6751c901d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_ferihegy_emeletes_busz_baleset_magassagkorlatozo_kapu_tuzoltok_langlovagok","timestamp":"2018. május. 31. 09:16","title":"Fotók: Így mentették a tűzoltók a Ferihegynél összeroncsolódott emeletes busz sérültjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]