[{"available":true,"c_guid":"c95c03e0-7052-4099-9906-eda98be1d9a2","c_author":"T. R.","category":"sport","description":"A sikeredző, aki három BL-t nyert a Real kispadján, elhagyja a Real Madridot.","shortLead":"A sikeredző, aki három BL-t nyert a Real kispadján, elhagyja a Real Madridot.","id":"20180531_Lemondott_Zidane","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c95c03e0-7052-4099-9906-eda98be1d9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35480201-3909-4110-b9fd-a7b384a4cff2","keywords":null,"link":"/sport/20180531_Lemondott_Zidane","timestamp":"2018. május. 31. 12:59","title":"Lemondott Zidane, a Real Madrid edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arkagyij Babcsenkóval tíz évvel ezelőtt egy közös hónapot töltött Berlinben. Azt írja, az orosz irodalom egy nagy íróval lett szegényebb. Frissítve!","shortLead":"Arkagyij Babcsenkóval tíz évvel ezelőtt egy közös hónapot töltött Berlinben. Azt írja, az orosz irodalom egy nagy...","id":"20180530_Dragoman_Gyorgy_szemelyes_poszttal_bucsuzik_a_lelott_orosz_ujsagirotol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a53deb-d8a3-4970-b05d-af7377c973fd","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Dragoman_Gyorgy_szemelyes_poszttal_bucsuzik_a_lelott_orosz_ujsagirotol","timestamp":"2018. május. 30. 15:02","title":"Dragomán György személyes poszttal búcsúzik a lelőtt orosz újságírótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf17f9b-67ae-47c7-ad7e-d59a96507dd3","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Hiába hirdette meg nagy csinnadrattával a kormány az adózóbarát NAV-ot, az egyszerűsítés elmaradt. Revizorból sem lett több, pedig – szakértők szerint – inkább rájuk lenne szükség a látszatintézkedések helyett. Vállalkozókat kérdeztünk arról, jobb lett-e nekik Tállai András idején, és mi lesz, ha egy rendőrből lett helyettes államtitkár irányítja majd a NAV-ot.","shortLead":"Hiába hirdette meg nagy csinnadrattával a kormány az adózóbarát NAV-ot, az egyszerűsítés elmaradt. Revizorból sem lett...","id":"20180531_Van_aki_kopkodi_van_aki_fenyezi_abrand_maradt_az_ugyfelbarat_adohivatal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecf17f9b-67ae-47c7-ad7e-d59a96507dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13735715-c9bf-451f-8ca4-3d0c298ba91d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Van_aki_kopkodi_van_aki_fenyezi_abrand_maradt_az_ugyfelbarat_adohivatal","timestamp":"2018. május. 31. 17:00","title":"Van, aki köpködi, van, aki fényezi: blöff vagy valóság az ügyfélbarát adóhivatal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Külföldi lapok korábban azt írták róla, hátba lőtték. Aztán szerdán váratlanul felbukkant egy sajtótájékoztatón. Mint kiderült, a gyilkosságot csak színlelték, az egész egy titkosszolgálati akció volt egy ellene tervezett merénylet miatt.","shortLead":"Külföldi lapok korábban azt írták róla, hátba lőtték. Aztán szerdán váratlanul felbukkant egy sajtótájékoztatón. Mint...","id":"20180530_Megrendeztek_a_halalat_megis_el_az_orosz_ujsagiro_akirol_azt_mondtak_lelottek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0115bc-c41d-450b-9272-3e8e7399581d","keywords":null,"link":"/vilag/20180530_Megrendeztek_a_halalat_megis_el_az_orosz_ujsagiro_akirol_azt_mondtak_lelottek","timestamp":"2018. május. 30. 16:53","title":"Megrendezték a halálát: mégis él az orosz újságíró, akiről azt mondták, lelőtték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30aeff4a-b1b8-46d1-9a25-7238447a6afc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igazi erőgéppel rukkolt ki május közepén a OnePlus. Azonban máris felfedeztek egy gyenge pontot a csúcskészüléken, a OnePlus 6-on.","shortLead":"Igazi erőgéppel rukkolt ki május közepén a OnePlus. Azonban máris felfedeztek egy gyenge pontot a csúcskészüléken...","id":"20180530_oneplus6_arcfelismeres_becsapasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30aeff4a-b1b8-46d1-9a25-7238447a6afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bbd9dec-5b2c-4c11-871d-3437fe77e089","keywords":null,"link":"/tudomany/20180530_oneplus6_arcfelismeres_becsapasa","timestamp":"2018. május. 30. 19:03","title":"Ennyire egyszerű kijátszani a OnePlus 6 arcfelismerését?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16829dfb-02bf-4004-bff9-f4e9b936b426","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Aldi Magyarország az Aldi nemzetközi hálózatán belül, és a hazai élelmiszer-kiskereskedelmi szektorban is elsőként indította el chatbot-szolgáltatását a Facebook Messengeren. Az üzenetküldő szolgáltatásba beépített chatrobot a nap 24 órájában próbál válaszolni a beérkező kérdésekre, hiszen az információkhoz gyorsan hozzáfér, és meg is jeleníti azokat.","shortLead":"Az Aldi Magyarország az Aldi nemzetközi hálózatán belül, és a hazai élelmiszer-kiskereskedelmi szektorban is elsőként...","id":"20180531_aldi_facebook_messenger_chatbot_aldi_ugyfelszolgalat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16829dfb-02bf-4004-bff9-f4e9b936b426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a270e609-d7de-4c48-97ff-6d905ea690a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_aldi_facebook_messenger_chatbot_aldi_ugyfelszolgalat","timestamp":"2018. május. 31. 07:02","title":"Már megint újít az Aldi, a magyar vásárlók már ki is próbálhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be43cc7d-ed25-4a19-9822-616f27d57c61","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nemcsak az állatkertek előtti korból nézve, hanem a jövőbe tekintve is a ma ismert intézményeknél barátibb lehetőségek mutatkoznak arra, hogy közelebb hozzuk egymáshoz az állatot és az embert.","shortLead":"Nemcsak az állatkertek előtti korból nézve, hanem a jövőbe tekintve is a ma ismert intézményeknél barátibb lehetőségek...","id":"20180531_virtualis_allatkertek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be43cc7d-ed25-4a19-9822-616f27d57c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d040eb2e-d49d-4738-ad06-1462a8430ab7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_virtualis_allatkertek","timestamp":"2018. május. 31. 10:42","title":"Az állatkertek ideje végleg lejárt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"766f350a-efc3-4ec1-9076-629bfc96e291","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tizenkét millió forinttal többet ittak tavaly Tibi atya kocsmáiban, így egy év alatt majdnem 20 millió forint profitot termelt a cég.","shortLead":"Tizenkét millió forinttal többet ittak tavaly Tibi atya kocsmáiban, így egy év alatt majdnem 20 millió forint profitot...","id":"20180531_A_nyereseget_es_az_adossagat_is_megduplazta_Tibi_atya","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=766f350a-efc3-4ec1-9076-629bfc96e291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4758425-ec65-418b-a226-524978fc2c5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_A_nyereseget_es_az_adossagat_is_megduplazta_Tibi_atya","timestamp":"2018. május. 31. 09:15","title":"A nyereségét és az adósságát is megduplázta Tibi atya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]