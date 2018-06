Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae9ad2dd-4897-4712-bc7f-ca23433dc14b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megugró olajárak, gyengülő forint, két számjegyű bérnövekedés – a közgazdasági álmoskönyvek szerint több sem kell az inflációnak. Ennek ellenére erőteljes gyorsulásra nem számítanak az elemzők.","shortLead":"Megugró olajárak, gyengülő forint, két számjegyű bérnövekedés – a közgazdasági álmoskönyvek szerint több sem kell...","id":"20180530_Tenyleg_nem_tragedia_a_320_forintos_euro","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae9ad2dd-4897-4712-bc7f-ca23433dc14b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c26a278-3c0e-42e1-9ad5-777b65e52626","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Tenyleg_nem_tragedia_a_320_forintos_euro","timestamp":"2018. május. 30. 15:48","title":"Tényleg nem tragédia a 320 forintos euró?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95c03e0-7052-4099-9906-eda98be1d9a2","c_author":"T. R.","category":"sport","description":"A sikeredző, aki három BL-t nyert a Real kispadján, elhagyja a Real Madridot.","shortLead":"A sikeredző, aki három BL-t nyert a Real kispadján, elhagyja a Real Madridot.","id":"20180531_Lemondott_Zidane","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c95c03e0-7052-4099-9906-eda98be1d9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35480201-3909-4110-b9fd-a7b384a4cff2","keywords":null,"link":"/sport/20180531_Lemondott_Zidane","timestamp":"2018. május. 31. 12:59","title":"Lemondott Zidane, a Real Madrid edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre több pénz kerül a magyar teniszbe, de ez alig 1 százalékát jelenti annak, amennyiből a focistáknak stadionokat építenek. Mit kell tenni ahhoz, hogy egyszer lássunk egy magyar világsztárt is?","shortLead":"Egyre több pénz kerül a magyar teniszbe, de ez alig 1 százalékát jelenti annak, amennyiből a focistáknak stadionokat...","id":"20180530_Magyar_Djokovicsot_akarunk_vagy_sok_hobbiteniszezo_gyereket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d25af26-0c9d-4ba9-9315-d314ebfef378","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Magyar_Djokovicsot_akarunk_vagy_sok_hobbiteniszezo_gyereket","timestamp":"2018. május. 30. 11:45","title":"Magyar Djokovicot akarunk, vagy sok hobbiteniszező gyereket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fcb8b76-f620-455a-a4a1-1b846e19f89b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Párisi Nagy Áruházban nyitó élményközpontban többek között életre keltik a látogatók által rajzolt lényeket egy 3D-s alkotásban. Kipróbáltuk. ","shortLead":"A Párisi Nagy Áruházban nyitó élményközpontban többek között életre keltik a látogatók által rajzolt lényeket egy 3D-s...","id":"20180531_Video_3Dben_kelt_eletre_kelt_a_hvg_rajzolt_vizilova","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fcb8b76-f620-455a-a4a1-1b846e19f89b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841fcf07-9b73-4d5d-9d92-5ded86bf29f9","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Video_3Dben_kelt_eletre_kelt_a_hvg_rajzolt_vizilova","timestamp":"2018. május. 31. 16:18","title":"Videó: 3D-ben kelt életre a hvg rajzolt vízilova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e95b2bd-c8b4-43f5-8c83-1a2368f291ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A 2015 júniusában bevezetett tőkekorlátozásokon most ismét enyhítettek, és szeptemberben lehet, hogy az összeset eltörlik, ha a görög gazdaság helyzete megengedi ezt.","shortLead":"A 2015 júniusában bevezetett tőkekorlátozásokon most ismét enyhítettek, és szeptemberben lehet, hogy az összeset...","id":"20180531_akar_havi_otezer_eurot_is_kivehetnek_a_szamlajukrol_ezentul_a_gorogok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e95b2bd-c8b4-43f5-8c83-1a2368f291ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d178df1e-f058-433c-8642-957555ac2f70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_akar_havi_otezer_eurot_is_kivehetnek_a_szamlajukrol_ezentul_a_gorogok","timestamp":"2018. május. 31. 18:16","title":"Akár havi ötezer eurót is kivehetnek a számlájukról ezentúl a görögök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64032783-a810-4b77-9755-fd94c61d6c38","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jeff Goldblum hamarosan megjelenteti debütáló lemezét, amelyen megismerhetjük a Jurassic Park színészének zongoravirtuóz-oldalát. ","shortLead":"Jeff Goldblum hamarosan megjelenteti debütáló lemezét, amelyen megismerhetjük a Jurassic Park színészének...","id":"20180530_jeff_goldblum_jurassic_park_zene_zongora","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64032783-a810-4b77-9755-fd94c61d6c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa10559-42cf-44da-866c-ef3482e25447","keywords":null,"link":"/kultura/20180530_jeff_goldblum_jurassic_park_zene_zongora","timestamp":"2018. május. 30. 13:55","title":"Kit érdekelnek a dínók, ha Jeff Goldblum zongorázni is tud?!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f73b954-c257-40da-8408-a287c851a845","c_author":"Ny. M.","category":"tudomany","description":"Hova jutna a világ, ha még a flúgos milliárdosok is beletörődnének az emberiség kipusztulásába?","shortLead":"Hova jutna a világ, ha még a flúgos milliárdosok is beletörődnének az emberiség kipusztulásába?","id":"20180530_holdra_szallas_urutazas_blue_origin_new_glenn_jeff_bezos_isdc2018","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f73b954-c257-40da-8408-a287c851a845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dda0a9b-5931-48d4-aef6-c269d5b393af","keywords":null,"link":"/tudomany/20180530_holdra_szallas_urutazas_blue_origin_new_glenn_jeff_bezos_isdc2018","timestamp":"2018. május. 30. 20:03","title":"Jeff Bezos szerint ideje kiköltöznünk a Holdra, és már azt is tudja, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6325be-0afc-469f-b36f-a1e3dbd2b003","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezúttal a kaliforniai Laguna Beach-en történt baleset, ahol egy parkoló rendőrautót kapott oldalba a Tesla.","shortLead":"Ezúttal a kaliforniai Laguna Beach-en történt baleset, ahol egy parkoló rendőrautót kapott oldalba a Tesla.","id":"20180530_tesla_model_s_onvezeto_auto_rendorauto_baleset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd6325be-0afc-469f-b36f-a1e3dbd2b003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a78dd11-ca30-4cbc-931d-ce4007abfa46","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_tesla_model_s_onvezeto_auto_rendorauto_baleset","timestamp":"2018. május. 30. 10:26","title":"Rendőrautónak vezette a kocsit az önvezető módba kapcsolt Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]