New York állam ügyésze szerint a klímaberendezést gyártó cég tulajdonosa mérgezte meg azt a családot, akik rengeteget panaszkodtak az általa eladott termékre. Az AP news azt írja, az A+HVAC and Kitchen Corporation cég tulajdonosa felszerelte a légkondit a családnál, a pórul járt családfő szerint azonban többször is panaszkodott a klímaberendezés miatt a gyártónál. A tulajdonos így végül 2015-ben kijött, és lecserélte a légkondicionáló berendezést.

A sértett felesége viszont azt mondta a hatóságoknak, hogy a munka után a lakásban feltételezhetően higanycseppeket találtak több helyen is. A házaspár és gyerekük mind higanymérgezést kaptak.