[{"available":true,"c_guid":"b0345745-a9a5-43f2-bf05-f86063ee8f0f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Másfél órát tanácskozott egymással szerdán este New Yorkban Mike Pompeo és Kim Jong Csol, az észak-koreai állampárt Központi Bizottságának alelnöke, a hírszerzés volt vezetője.","shortLead":"Másfél órát tanácskozott egymással szerdán este New Yorkban Mike Pompeo és Kim Jong Csol, az észak-koreai állampárt...","id":"20180531_kim_dzsong_un_jobbkezevel_targyalt_az_amerikai_kulugyminiszter","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0345745-a9a5-43f2-bf05-f86063ee8f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bcaabf-8699-4e15-9a14-1eee248345a2","keywords":null,"link":"/vilag/20180531_kim_dzsong_un_jobbkezevel_targyalt_az_amerikai_kulugyminiszter","timestamp":"2018. május. 31. 06:55","title":"Kim Dzsong Un jobbkezével tárgyalt az amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72e8ab0-0031-4f7e-82d0-0ebaedc2742e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Fordulatos meccsen kapott ki angol ellenfelétől Fucsovics Márton a Roland Garroson. ","shortLead":"Fordulatos meccsen kapott ki angol ellenfelétől Fucsovics Márton a Roland Garroson. ","id":"20180531_Kiesett_Fucsovics_Parizsban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d72e8ab0-0031-4f7e-82d0-0ebaedc2742e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876ddd6b-c366-4a0e-9191-343d9611ed9e","keywords":null,"link":"/sport/20180531_Kiesett_Fucsovics_Parizsban","timestamp":"2018. május. 31. 15:20","title":"Kiesett Fucsovics Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b53acd-6482-469e-87cb-75817e2b9cb4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szépen hoztak a konyhára a megbízások tavaly is a cégnél.","shortLead":"Szépen hoztak a konyhára a megbízások tavaly is a cégnél.","id":"20180531_Ugy_osztja_szet_a_profitot_az_Elios_mintha_nem_lenne_holnap","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78b53acd-6482-469e-87cb-75817e2b9cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c4361fa-14dc-4f76-8c3b-653e3d6bf1b1","keywords":null,"link":"/kkv/20180531_Ugy_osztja_szet_a_profitot_az_Elios_mintha_nem_lenne_holnap","timestamp":"2018. május. 31. 15:54","title":"Úgy osztja szét a profitot az Elios, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6cd3059-1051-4f75-a7b1-e8c6b02e9f9f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyáron viszont még pihenni fog. ","shortLead":"Nyáron viszont még pihenni fog. ","id":"20180601_Torocsik_Mari_Velem_Budapest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6cd3059-1051-4f75-a7b1-e8c6b02e9f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac84a67-e676-4ed4-8e8d-9ffd2cdd95c6","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_Torocsik_Mari_Velem_Budapest","timestamp":"2018. június. 01. 10:13","title":"Törőcsik Mari tervezi, hogy visszatér Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd0636e1-01c4-4d95-8283-b97f02e05e96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon kevesen értik, mit is jelent valójában a fenntarthatóság, melyet magyar fiatalok által indított kezdeményezés tenne központi témává a Visegrádi országokban.","shortLead":"Nagyon kevesen értik, mit is jelent valójában a fenntarthatóság, melyet magyar fiatalok által indított kezdeményezés...","id":"20180531_Ezert_fognak_a_most_felnovok_nehezebb_eletet_elni_mint_mi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd0636e1-01c4-4d95-8283-b97f02e05e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae85c33-f70a-4638-9be1-f27e457d8348","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Ezert_fognak_a_most_felnovok_nehezebb_eletet_elni_mint_mi","timestamp":"2018. május. 31. 10:55","title":"Ezért fognak a most felnövők nehezebb életet élni, mint mi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0966d85-ef93-4f61-adab-6085c3c9acc5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor márka továbbra sem hagy fel a dízelmotorok fejlesztésével és forgalmazásával, íme az újabb bizonyíték.","shortLead":"A bajor márka továbbra sem hagy fel a dízelmotorok fejlesztésével és forgalmazásával, íme az újabb bizonyíték.","id":"20180530_dizel_nem_halott_bmw_x3_x4_dizelmotor_divatterepjaro_suv_gazolaj_hibrid_villanyauto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0966d85-ef93-4f61-adab-6085c3c9acc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d0a480-3278-47ad-ac36-bc510b2b025b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_dizel_nem_halott_bmw_x3_x4_dizelmotor_divatterepjaro_suv_gazolaj_hibrid_villanyauto","timestamp":"2018. május. 30. 15:23","title":"A dízel nem halott, legalábbis a BMW szerint biztosan nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a9a75f-2c62-4cb1-9403-03b9fa6a9b37","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Ráskó Eszter tudatosan, önismerettel felvértezve foglalta el a helyét a standup-térben: ő a szókimondó kövér lány, aki eddig nem nagyon volt, éppen ezért nem lehet nem észrevenni. A kommentelők az elején még vissza akarták küldeni a konyhába – igaz, civilben valójában HR-es –, de ennek ellenére imádja, amit csinál. Azt vallja, hogy minél kevesebb a titka az embernek, annál szabadabb. Interjú.","shortLead":"Ráskó Eszter tudatosan, önismerettel felvértezve foglalta el a helyét a standup-térben: ő a szókimondó kövér lány, aki...","id":"20180531_Az_a_legrosszabb_amikor_az_ember_nem_vetkozik_le_Rasko_Eszter_interju","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1a9a75f-2c62-4cb1-9403-03b9fa6a9b37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d67e3f5-c129-4032-b687-b0f97b1e34f6","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Az_a_legrosszabb_amikor_az_ember_nem_vetkozik_le_Rasko_Eszter_interju","timestamp":"2018. május. 31. 20:00","title":"\"Az a legrosszabb, amikor az ember nem vetkőzik le\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618695e2-2903-4094-9c4d-5588f41bc92e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hétmilliárd forinttal több bért fizettek ki tavaly a MÁV-csoportnál, mint egy évvel korábban, a cég új megoldásokat is keres, hogy megtartsa a dolgozóit.","shortLead":"Hétmilliárd forinttal több bért fizettek ki tavaly a MÁV-csoportnál, mint egy évvel korábban, a cég új megoldásokat is...","id":"20180530_Milliardokat_kolt_a_MAV_arra_hogy_ne_menekuljenek_el_a_vasutasok_jobban_fizeto_allasba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=618695e2-2903-4094-9c4d-5588f41bc92e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15dcb5d2-ae3e-48b0-b57e-a03bd9b50b66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Milliardokat_kolt_a_MAV_arra_hogy_ne_menekuljenek_el_a_vasutasok_jobban_fizeto_allasba","timestamp":"2018. május. 30. 15:04","title":"Milliárdokat költ a MÁV arra, hogy ne meneküljenek el a vasutasok jobban fizető állásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]