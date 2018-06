Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kósa Lajost választotta elnökének tisztújító közgyűlésén az Országos Szövetkezeti Tanács – közölte a szervezet. ","shortLead":"Kósa Lajost választotta elnökének tisztújító közgyűlésén az Országos Szövetkezeti Tanács – közölte a szervezet. ","id":"20180601_Kosanak_bejott_a_diakszovetkezeti_mult_az_Orszagos_Szovetkezeti_Tanacs_elnoke_lett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38034aa8-ab6f-456d-be3b-13435a868f7d","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Kosanak_bejott_a_diakszovetkezeti_mult_az_Orszagos_Szovetkezeti_Tanacs_elnoke_lett","timestamp":"2018. június. 01. 10:08","title":"Kósának bejött a diákszövetkezeti múlt: az Országos Szövetkezeti Tanács elnöke lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bffce03-e51a-4260-952e-e027fc3e86c6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A portugál szupersztár úgy tűnik, nem fog egykönnyen kimászni az adóelkerülés miatti slamasztikából.","shortLead":"A portugál szupersztár úgy tűnik, nem fog egykönnyen kimászni az adóelkerülés miatti slamasztikából.","id":"20180531_Borton_lesz_a_vege_Az_adohatosag_hallani_sem_akar_Ronaldo_alkujarol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bffce03-e51a-4260-952e-e027fc3e86c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66428175-7a90-42d3-a711-00f6b8b94aef","keywords":null,"link":"/sport/20180531_Borton_lesz_a_vege_Az_adohatosag_hallani_sem_akar_Ronaldo_alkujarol","timestamp":"2018. május. 31. 09:06","title":"Börtön lesz a vége? Az adóhatóság hallani sem akar Ronaldo alkujáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól nem kell külön csoportos beszélgetést nyitni, ha szeretnénk Messengeren szavazásra buzdítani az ismerőseinket: egy új funkcióval is meg tudjuk ezt tenni.","shortLead":"Mostantól nem kell külön csoportos beszélgetést nyitni, ha szeretnénk Messengeren szavazásra buzdítani...","id":"20180531_facebook_messenger_napom_szavazas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06b619b-ad6c-453d-89cc-891b8b07db99","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_facebook_messenger_napom_szavazas","timestamp":"2018. május. 31. 11:03","title":"Nyissa meg a Messengert – lehet, hogy már önnek is megérkezett az új, szavazós funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e834f379-44ea-4697-9ecb-3b676ce584ba","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Keresztes László Lóránt váltja Szél Bernadett mellett Hadházy Ákost, a pécsi politikus lett az LMP férfi társelnöke. Nem fél attól, hogy kitakarná Szél a rivaldafényből, mert nem is akar sütkérezni benne. Portré a HVG-ben.","shortLead":"Keresztes László Lóránt váltja Szél Bernadett mellett Hadházy Ákost, a pécsi politikus lett az LMP férfi társelnöke...","id":"20180530_Rajong_a_metalert_es_otthon_van_a_kuzdosportokban_az_LMP_uj_tarselnoke","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e834f379-44ea-4697-9ecb-3b676ce584ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ffaa11-fa12-4903-8192-f1bf9cb75549","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Rajong_a_metalert_es_otthon_van_a_kuzdosportokban_az_LMP_uj_tarselnoke","timestamp":"2018. május. 30. 14:50","title":"Rajong a metálért, és otthon van a küzdősportokban az LMP új társelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc6cc4e5-ae09-47a7-8139-d1f576f8d823","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós miniszter szerint a Nemzeti Alaptanterv kiváló, a gond a kivitelezéssel van. A Magyar Hírlapnak adott interjúban beszélt arról is, hogy Magyarországon a gyerekvállalási kedv igen magas, csak most épp hullámvölgyben vagyunk. A gyerekeknek már az óvodától kezdve abban kell segíteni, hogy szép párkapcsolatra törekedjenek, amiből házasság lehet.","shortLead":"Kásler Miklós miniszter szerint a Nemzeti Alaptanterv kiváló, a gond a kivitelezéssel van. A Magyar Hírlapnak adott...","id":"20180601_Gyorsabban_daraltatna_le_Kasler_a_tananyagot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc6cc4e5-ae09-47a7-8139-d1f576f8d823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a59e1f-5621-4629-87b9-da620c5307c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Gyorsabban_daraltatna_le_Kasler_a_tananyagot","timestamp":"2018. június. 01. 09:45","title":"Gyorsabban daráltatná le Kásler a tananyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ccde77-fe74-41c6-9206-50dba6a44d7e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tévés a Blikk szerint felszámolja az eddigi életét. Könyvet azért még ír.

","shortLead":"A tévés a Blikk szerint felszámolja az eddigi életét. Könyvet azért még ír.

","id":"20180531_Havas_Henrik_visszavonul_a_nyilvanossag_elol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13ccde77-fe74-41c6-9206-50dba6a44d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9336d93a-dcd9-40dd-bf14-ceb40351d942","keywords":null,"link":"/kultura/20180531_Havas_Henrik_visszavonul_a_nyilvanossag_elol","timestamp":"2018. május. 31. 07:50","title":"Havas Henrik visszavonul a nyilvánosság elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"453b177d-353c-4c9b-8020-dd936ea85b9b","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Könnyen dobálózunk az internetfüggőség kifejezésével, ami nem csoda, figyelembe véve, hogy a digitális világ hány ponton próbál beférkőzni a mindennapjainkba. Cikkünkben olyan jeleket mutatunk be, amelyek arra utalnak, hogy a felhasználó az egészségesnél több időt tölt online tevékenységekkel.","shortLead":"Könnyen dobálózunk az internetfüggőség kifejezésével, ami nem csoda, figyelembe véve, hogy a digitális világ hány...","id":"20180531_9_jel_arra_hogy_ideje_lekapcsolodnia_a_netrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=453b177d-353c-4c9b-8020-dd936ea85b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c047200a-f855-4196-8585-5eb2a4f5e44f","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180531_9_jel_arra_hogy_ideje_lekapcsolodnia_a_netrol","timestamp":"2018. május. 31. 19:15","title":"9 intő jel arra, hogy ideje lekapcsolódnia a netről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Arkagyij Babcsenkón kívül 30 orosz ellenzéki politikus neve szerepelt egy listán, akiket likvidáltatni akartak. A listát az újságíró meggyilkolásának megrendezésével sikerült megszerezni. ","shortLead":"Arkagyij Babcsenkón kívül 30 orosz ellenzéki politikus neve szerepelt egy listán, akiket likvidáltatni akartak...","id":"20180531_30_orosz_ellenzeki_eletet_mentette_meg_az_ujsagiro_aki_eljatszotta_a_sajat_halalat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907dab75-6e23-41ca-8f21-df79fa1bfecb","keywords":null,"link":"/vilag/20180531_30_orosz_ellenzeki_eletet_mentette_meg_az_ujsagiro_aki_eljatszotta_a_sajat_halalat","timestamp":"2018. május. 31. 13:28","title":"30 orosz ellenzéki életét mentette meg az újságíró, aki eljátszotta a saját halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]