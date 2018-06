Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Meghátrált vagy szigorított a kormány a Stop Soros törvénytervezeten? Mit akarhat Orbán az Alaptörvény hetedik módosításával? G. Szabó Dániel jogász egyszerre lát politikai bullshitet, kommunista tempót és sötét jövőt. A távolban Oroszország is felsejlik.","shortLead":"Meghátrált vagy szigorított a kormány a Stop Soros törvénytervezeten? Mit akarhat Orbán az Alaptörvény hetedik...","id":"20180530_Stop_Soros_es_alkotmanymodositas_egyertelmu_cel_a_szabadsag_szukitese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aa9d5fe-92aa-498d-a36f-14a70e26d4b7","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Stop_Soros_es_alkotmanymodositas_egyertelmu_cel_a_szabadsag_szukitese","timestamp":"2018. május. 30. 17:00","title":"Stop Soros és alkotmánymódosítás: egyértelmű cél a szabadság szűkítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben Tényi István tett bejelentést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.","shortLead":"Az ügyben Tényi István tett bejelentést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.","id":"20180530_vizsgaljak_a_figyelo_listazasat_peterfalviek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7629a142-94f4-493e-848d-31844c7bf9ff","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_vizsgaljak_a_figyelo_listazasat_peterfalviek","timestamp":"2018. május. 30. 15:11","title":"Vizsgálják a Figyelő listázását Péterfalviék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a8023f-3614-4161-aa6e-a247747bfc7f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És nem tériszonyos.","shortLead":"És nem tériszonyos.","id":"20180530_Will_Smith_az_Operahaz_tetejerol_vigyorgott_a_magyarokra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24a8023f-3614-4161-aa6e-a247747bfc7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c0f053-c117-4945-88ee-db808e16afc8","keywords":null,"link":"/kultura/20180530_Will_Smith_az_Operahaz_tetejerol_vigyorgott_a_magyarokra","timestamp":"2018. május. 30. 17:32","title":"Will Smith az Operaház tetejéről vigyorgott a magyarokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3f597d6-1d4f-4eb3-ab3a-5c174e7c1a2e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Életének 69. évében, hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt Mosonyi György.","shortLead":"Életének 69. évében, hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt Mosonyi György.","id":"20180530_Meghalt_a_Mol_felugyelobizottsaganak_elnoke","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3f597d6-1d4f-4eb3-ab3a-5c174e7c1a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da52d52-06dc-48bb-a6cb-09877e60b7a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Meghalt_a_Mol_felugyelobizottsaganak_elnoke","timestamp":"2018. május. 30. 18:04","title":"Meghalt a Mol felügyelőbizottságának elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ff8a7b-9796-4d85-8701-cb4834088d2b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Június közepétől Magyarországon is elérhető lesz a bútorgyártó kifejezetten házi kedvenceknek tervezett kollekciója.","shortLead":"Június közepétől Magyarországon is elérhető lesz a bútorgyártó kifejezetten házi kedvenceknek tervezett kollekciója.","id":"20180601_Hamarosan_a_kutyaknak_is_lehet_butort_venni_az_IKEAban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4ff8a7b-9796-4d85-8701-cb4834088d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427cdd8c-bf81-4d20-b07b-88cc56747368","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_Hamarosan_a_kutyaknak_is_lehet_butort_venni_az_IKEAban","timestamp":"2018. június. 01. 08:44","title":"Hamarosan a kutyáknak is lehet bútort venni az IKEA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f71e76-5655-4a88-bd22-206b45f7e11d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Danny Boyle híres filmjében, A partban a Maya-öböl egy érintetlen, világvégi hely. A valóságban viszont hemzseg a turistáktól, akik részben éppen a film miatt keresik fel a gyönyörű, fehér homokos partszakaszt. ","shortLead":"Danny Boyle híres filmjében, A partban a Maya-öböl egy érintetlen, világvégi hely. A valóságban viszont hemzseg...","id":"20180601_Bezarjak_az_oblot_Leonardo_DiCaprio_foldi_paradicsomat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0f71e76-5655-4a88-bd22-206b45f7e11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57578d5e-f728-4b2a-b190-6f5450fe8ede","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Bezarjak_az_oblot_Leonardo_DiCaprio_foldi_paradicsomat","timestamp":"2018. június. 01. 10:30","title":"Bezárják az öblöt, Leonardo DiCaprio földi paradicsomát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83796cd5-45ce-46fe-a735-e86e7033fe1e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy tétel magyarázza, miért lett hirtelen veszteséges a Bors, a Délmagyarország és a Kisalföld kiadója.","shortLead":"Egy tétel magyarázza, miért lett hirtelen veszteséges a Bors, a Délmagyarország és a Kisalföld kiadója.","id":"20180531_Egy_kolcsonugylet_miatt_lettek_vesztesegesek_Vajna_lapjai","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83796cd5-45ce-46fe-a735-e86e7033fe1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f230c3f0-0ac5-4f95-9a25-cbca93d5a92e","keywords":null,"link":"/kkv/20180531_Egy_kolcsonugylet_miatt_lettek_vesztesegesek_Vajna_lapjai","timestamp":"2018. május. 31. 16:52","title":"Egy kölcsönügylet miatt lettek veszteségesek Vajna lapjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407ffa78-3d0a-4702-b122-89be05f7e1b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Százmilliókat toltak tavaly a strandba a 2017-es beszámoló szerint.","shortLead":"Százmilliókat toltak tavaly a strandba a 2017-es beszámoló szerint.","id":"20180601_Felporgette_a_Lupatavi_luxusplazst_Gerendai","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=407ffa78-3d0a-4702-b122-89be05f7e1b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6abc30-9e91-489a-a238-495c7da9326f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_Felporgette_a_Lupatavi_luxusplazst_Gerendai","timestamp":"2018. június. 01. 10:10","title":"Felpörgette a Lupa-tavi luxusplázst Gerendai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]