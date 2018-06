Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c1a523c-0661-44ea-941d-7080a682ebfa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis-Cake Olivio és Hohn Krisztina lesznek a parlament új tagjai. ","shortLead":"Kocsis-Cake Olivio és Hohn Krisztina lesznek a parlament új tagjai. ","id":"20180531_Rabolintott_az_NVB_Karacsony_es_Gemesi_utodjara_a_parlamentben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c1a523c-0661-44ea-941d-7080a682ebfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970eb12d-a016-4efc-830c-4ae15d3a01cb","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Rabolintott_az_NVB_Karacsony_es_Gemesi_utodjara_a_parlamentben","timestamp":"2018. május. 31. 14:42","title":"Rábólintott az NVB Karácsony és Gémesi utódjára a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e834f379-44ea-4697-9ecb-3b676ce584ba","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201822_az_ordog_pradat_visel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e834f379-44ea-4697-9ecb-3b676ce584ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e02985-6d14-469a-8293-4328db7a6dd0","keywords":null,"link":"/itthon/201822_az_ordog_pradat_visel","timestamp":"2018. május. 31. 11:10","title":"Jakus Ibolya: Az ördög Pradát visel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673f61cb-855d-46c7-97cc-484f0ae200c6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Milyen tévhitek vannak még mindig a nemekkel kapcsolatban? Mi kell ahhoz, hogy nők és férfiak is boldogok legyenek? Szemán Dénes férfikutató pszichológust kérdeztük közelgő szalonestje kapcsán. Öt kérdés – öt válasz.","shortLead":"Milyen tévhitek vannak még mindig a nemekkel kapcsolatban? Mi kell ahhoz, hogy nők és férfiak is boldogok legyenek...","id":"20180531_A_ferfiak_megitelese_ma_ambivalens","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=673f61cb-855d-46c7-97cc-484f0ae200c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ff53a8-139c-494d-9342-d7c4e66d4ee8","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180531_A_ferfiak_megitelese_ma_ambivalens","timestamp":"2018. május. 31. 12:15","title":"„A férfiak megítélése ma ambivalens”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a6d99d-d92f-4661-8e0a-0bdf2805e020","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűz két másik parkoló autóra is átterjedt Dél-Budán, a tűzoltók megfékezték a lángokat.","shortLead":"A tűz két másik parkoló autóra is átterjedt Dél-Budán, a tűzoltók megfékezték a lángokat.","id":"20180530_Egett_egy_auto_a_XI_keruletben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9a6d99d-d92f-4661-8e0a-0bdf2805e020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b79752-a9af-49df-a8bd-a90f49ac5506","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_Egett_egy_auto_a_XI_keruletben","timestamp":"2018. május. 30. 16:36","title":"Égett egy autó a XI. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac6ac9e-83be-451f-ac2e-c1ee20ba142b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegszállítók hibázhattak, a mozgássérült asszonynak eltört a szeméremcsontja, súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. A betegszállítók ellen vádat emeltek.","shortLead":"A betegszállítók hibázhattak, a mozgássérült asszonynak eltört a szeméremcsontja, súlyos, nyolc napon túl gyógyuló...","id":"20180531_Nem_csatoltak_be_a_biztonsagi_ovet_a_toloszekbol_a_padlora_zuhant_egy_87_eves_no","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eac6ac9e-83be-451f-ac2e-c1ee20ba142b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f59d4145-304c-4bae-a16d-dc1e44590eb1","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Nem_csatoltak_be_a_biztonsagi_ovet_a_toloszekbol_a_padlora_zuhant_egy_87_eves_no","timestamp":"2018. május. 31. 11:04","title":"Nem csatolták be a biztonsági övet, a tolószékből a padlóra zuhant egy 87 éves nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f89276ad-d7f6-4983-bacf-3cd8c264e3ae","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Állami tulajdonban van és Varga Mihály személyes közbenjárására 1,15 milliárd forint közpénzt költöttek a budai Klebelsberg Kastély újjáépítésére azzal, hogy „oktatási és kulturális” központként fog működni. A pazar kastélyban végül jól menő szállodát üzemeltet egy magáncég, Klebelsberg emlékháza pedig akkor látogatható, ha éppen nincs esküvő. De egész nyáron egymást érik majd a lagzik, amelyek idejére még a kultuszminiszter bútorait is kipakolják – mindez akkor derült ki, mikor inkognitóban bejutottunk a helyre, ahol alig két hete megalakult a 4. Orbán-kormány.","shortLead":"Állami tulajdonban van és Varga Mihály személyes közbenjárására 1,15 milliárd forint közpénzt költöttek a budai...","id":"20180531_Rendezzen_luxuseskuvot_Klebelsberg_emlekhazaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f89276ad-d7f6-4983-bacf-3cd8c264e3ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b1446b-0103-4b1e-9051-59dced7b5638","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Rendezzen_luxuseskuvot_Klebelsberg_emlekhazaban","timestamp":"2018. május. 31. 06:30","title":"Luxusesküvők az emlékházban: Schmitt Pál lánya vezeti a kastélyt, amit mi fizettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60c54bf-12be-4c5e-a6e1-7edfe557923a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új, kisméretű szabadidő-autót, amely nagyjából a VW Polo méretében fog megjelenni, lefotózták tesztelés közben. ","shortLead":"Az új, kisméretű szabadidő-autót, amely nagyjából a VW Polo méretében fog megjelenni, lefotózták tesztelés közben. ","id":"20180531_volkswagen_TCross","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c60c54bf-12be-4c5e-a6e1-7edfe557923a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77eb7301-be10-48f0-9ea6-b8b31a29ba15","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_volkswagen_TCross","timestamp":"2018. május. 31. 12:24","title":"Majdnem kész a Polóra húzott szabadidő-autó, a Volkswagen T-Cross","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818facc8-734c-416e-ab8c-ebc34a0af678","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Csak legalizálja az eddig is létező, kiürült menekültpolitikáját a kormány, tartja a Stop Soros-törvénytervezetről a Magyar Helsinki Bizottság. A Balkán az ENSZ szerint sem biztonságos menekültszempontból: volt olyan év, hogy Szerbiában egy ember sem kapott menekültstátuszt. A szigorúnak kikiáltott Stop Soros pedig gyáva meghunyászkodás. Nyugatról már nem is küldenek vissza hozzánk menedékkérőket, csak a V4-es barátaink nem álltak még le. ","shortLead":"Csak legalizálja az eddig is létező, kiürült menekültpolitikáját a kormány, tartja a Stop Soros-törvénytervezetről...","id":"20180530_Stop_Soros_gyakorlatilag_nincs_mar_menekultjog","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=818facc8-734c-416e-ab8c-ebc34a0af678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ee3338-c658-42c2-8eab-d2a05e00113a","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Stop_Soros_gyakorlatilag_nincs_mar_menekultjog","timestamp":"2018. május. 30. 17:34","title":"Stop Soros: gyakorlatilag nincs már menekültjog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]