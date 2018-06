Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be2b8a6d-1f4a-4abc-a23c-0e66d573ba8b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Chipset reklámoz az argentin labdarúgó, többek között egy magyar férfival együtt.","shortLead":"Chipset reklámoz az argentin labdarúgó, többek között egy magyar férfival együtt.","id":"20180531_Messivel_forgatott_egy_magyar_modell","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be2b8a6d-1f4a-4abc-a23c-0e66d573ba8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8cffdb-60b0-42ba-a5ed-9586f94e6a37","keywords":null,"link":"/sport/20180531_Messivel_forgatott_egy_magyar_modell","timestamp":"2018. május. 31. 09:53","title":"Messivel forgatott egy magyar modell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60c54bf-12be-4c5e-a6e1-7edfe557923a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új, kisméretű szabadidő-autót, amely nagyjából a VW Polo méretében fog megjelenni, lefotózták tesztelés közben. ","shortLead":"Az új, kisméretű szabadidő-autót, amely nagyjából a VW Polo méretében fog megjelenni, lefotózták tesztelés közben. ","id":"20180531_volkswagen_TCross","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c60c54bf-12be-4c5e-a6e1-7edfe557923a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77eb7301-be10-48f0-9ea6-b8b31a29ba15","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_volkswagen_TCross","timestamp":"2018. május. 31. 12:24","title":"Majdnem kész a Polóra húzott szabadidő-autó, a Volkswagen T-Cross","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a588fb-c51a-4b67-8347-218b78526621","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Az édesapja temetésére kapott támogatást nem tudta visszafizetni Bóta György, így az örökölt ingatlan is gyorsan elúszott, másfél évvel ezelőtt ki is lakoltatták a kétgyermekes családot. Bótáék a „szerencsés” kilakoltatottak közé tartoznak, az árverezésből nekik legalább egy kalyibára futotta. ","shortLead":"Az édesapja temetésére kapott támogatást nem tudta visszafizetni Bóta György, így az örökölt ingatlan is gyorsan...","id":"20180530_kilakoltatas_arveres_vegrehajtas_nyomor_adossag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59a588fb-c51a-4b67-8347-218b78526621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92732852-6ec9-4188-8f46-682a02971fdc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_kilakoltatas_arveres_vegrehajtas_nyomor_adossag","timestamp":"2018. május. 30. 19:55","title":"Hiába örökölt egy egész házrészt, egy 70 ezres adósság lett a veszte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7178a3a6-ab66-49b9-a0f4-6681b2f6b8ae","c_author":"Balogh Csaba","category":"gazdasag","description":"Úgy érzi, hogy Magyarországon szinte hónapról hónapra drágább minden? De azt azért ugye sejti, hogy Törökorszában rosszabb a helyzet? Dél-Szudánról meg hát... na, tudjuk. Egy friss grafikonból kiderül, hogy még az utóbbi, afrikai ország is egy 25 millió lábon járó gazdasági csodának számít a jelenlegi csúcstartóhoz képest.","shortLead":"Úgy érzi, hogy Magyarországon szinte hónapról hónapra drágább minden? De azt azért ugye sejti, hogy Törökorszában...","id":"20180601_inflacio_a_vilagban_grafikon_imf_venezuela_minimalber","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7178a3a6-ab66-49b9-a0f4-6681b2f6b8ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f048e1e-dfca-466e-b34b-2a243a4a1c68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_inflacio_a_vilagban_grafikon_imf_venezuela_minimalber","timestamp":"2018. június. 01. 08:33","title":"Jött egy egészen durva grafikon az inflációról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9511b1cd-9c5f-4568-85a1-e8d562124a06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 4 milliárd forintos nyereséget könyvelt el Tiborcz luxusingatlan-vállalkozása, a BDPST, melynek 2016-os adózott eredménye még „csak” 600 millió forint volt.","shortLead":"Több mint 4 milliárd forintos nyereséget könyvelt el Tiborcz luxusingatlan-vállalkozása, a BDPST, melynek 2016-os...","id":"20180531_Tiborcz_uzleti_zsenijet_dicserheti_a_BDPST_beszamoloja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9511b1cd-9c5f-4568-85a1-e8d562124a06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d6fd33c-50a3-4255-8a18-bb1dd9e0fc13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Tiborcz_uzleti_zsenijet_dicserheti_a_BDPST_beszamoloja","timestamp":"2018. május. 31. 13:21","title":"Tiborcz üzleti zsenijét dicsérheti a BDPST 4 milliárd forintos nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c83e4a2f-89f0-4d29-bcd5-864689fdd2fd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az osztrák politikus szerint a \"Stop Soros\" Putyinnak a civil szféra elleni törvényének mintáját követi, és szembemegy az európai értékekkel.","shortLead":"Az osztrák politikus szerint a \"Stop Soros\" Putyinnak a civil szféra elleni törvényének mintáját követi, és szembemegy...","id":"20180530_Weidenholzer_Ki_kell_dobni_Orbant_es_a_Fideszt_az_Europai_Neppartbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c83e4a2f-89f0-4d29-bcd5-864689fdd2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e09b8d1-d035-4d9d-b25c-b6997beced5d","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Weidenholzer_Ki_kell_dobni_Orbant_es_a_Fideszt_az_Europai_Neppartbol","timestamp":"2018. május. 30. 15:11","title":"Weidenholzer: Ki kell dobni Orbánt és a Fideszt az Európai Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170b88ef-209e-43fb-ad54-aacfc36e699e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész először csak elköltözött egy másik lakásba, de most eladta házát.","shortLead":"A színész először csak elköltözött egy másik lakásba, de most eladta házát.","id":"20180601_Kulka_Janos_eladta_hazat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=170b88ef-209e-43fb-ad54-aacfc36e699e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e7dbcd4-a4bb-45dc-ab54-0ad533c8ae82","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_Kulka_Janos_eladta_hazat","timestamp":"2018. június. 01. 08:34","title":"Kulka János eladta házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb69bc63-e8ee-484b-ace5-6043066c9894","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Lehet, hogy már hiába kér sűrűn bocsánatot, a botrány nem csillapodik.","shortLead":"Lehet, hogy már hiába kér sűrűn bocsánatot, a botrány nem csillapodik.","id":"20180601_Ujabb_botrany_Amerikaban_utszeli_stilusban_szolt_be_a_teves_Ivanka_Trumpnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb69bc63-e8ee-484b-ace5-6043066c9894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6836d8a5-c7db-4b72-8a8e-a0e7732ab0ab","keywords":null,"link":"/vilag/20180601_Ujabb_botrany_Amerikaban_utszeli_stilusban_szolt_be_a_teves_Ivanka_Trumpnak","timestamp":"2018. június. 01. 09:00","title":"Újabb botrány Amerikában: útszéli stílusban szólt be a tévés Ivanka Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]