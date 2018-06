Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87b528e3-3a7e-4efe-b8f5-a27a8a669573","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező szerint Kádár János azért még tudta, hogy ki Esterházy Péter vagy Jancsó Miklós, de ma a politikusok már nem is beszélnek a kultúráról. ","shortLead":"A rendező szerint Kádár János azért még tudta, hogy ki Esterházy Péter vagy Jancsó Miklós, de ma a politikusok már nem...","id":"20180531_Buszken_vallaljak_hogy_nem_jarnak_szinhazba_A_foci_az_letezik__Meszaros_Marta_kiosztotta_a_magyar_kulturpolitikat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87b528e3-3a7e-4efe-b8f5-a27a8a669573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62855306-24b8-4e5a-8a37-e99fa425f259","keywords":null,"link":"/kultura/20180531_Buszken_vallaljak_hogy_nem_jarnak_szinhazba_A_foci_az_letezik__Meszaros_Marta_kiosztotta_a_magyar_kulturpolitikat","timestamp":"2018. május. 31. 15:30","title":"\"Büszkén vállalják, hogy nem járnak színházba. A foci, az létezik\" – Mészáros Márta kiosztotta a magyar kultúrpolitikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d9dc1c-9849-4f6b-9167-6ae2350287b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vagy akinek megéri, hogy ő itathatja a NER-lovagokat. L. Simon, Tiffán, Kékessy és Demeter borászatainak beszámolói következnek. \r

","shortLead":"Vagy akinek megéri, hogy ő itathatja a NER-lovagokat. L. Simon, Tiffán, Kékessy és Demeter borászatainak beszámolói...","id":"20180601_Az_nyisson_boraszatot_aki_a_nagy_vagyonbol_kisebbet_szeretne_csinalni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66d9dc1c-9849-4f6b-9167-6ae2350287b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"118f2851-2079-4088-9fe4-f71e438f534e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_Az_nyisson_boraszatot_aki_a_nagy_vagyonbol_kisebbet_szeretne_csinalni","timestamp":"2018. június. 01. 13:40","title":"Az nyisson borászatot, aki a nagy vagyonból kisebbet szeretne csinálni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fab7c81-b578-4912-8559-bf3f0d8ae07c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Frank Lampard hároméves szerződést kötött a Derby County labdarúgócsapatával.","shortLead":"Frank Lampard hároméves szerződést kötött a Derby County labdarúgócsapatával.","id":"20180531_az_angol_masodosztalyban_lesz_edzo_a_chelsea_legendaja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fab7c81-b578-4912-8559-bf3f0d8ae07c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3aaf90b-209a-4090-86c9-f308e5bd3692","keywords":null,"link":"/sport/20180531_az_angol_masodosztalyban_lesz_edzo_a_chelsea_legendaja","timestamp":"2018. május. 31. 11:10","title":"Az angol másodosztályban lesz edző a Chelsea legendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"766f350a-efc3-4ec1-9076-629bfc96e291","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tizenkét millió forinttal többet ittak tavaly Tibi atya kocsmáiban, így egy év alatt majdnem 20 millió forint profitot termelt a cég.","shortLead":"Tizenkét millió forinttal többet ittak tavaly Tibi atya kocsmáiban, így egy év alatt majdnem 20 millió forint profitot...","id":"20180531_A_nyereseget_es_az_adossagat_is_megduplazta_Tibi_atya","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=766f350a-efc3-4ec1-9076-629bfc96e291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4758425-ec65-418b-a226-524978fc2c5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_A_nyereseget_es_az_adossagat_is_megduplazta_Tibi_atya","timestamp":"2018. május. 31. 09:15","title":"A nyereségét és az adósságát is megduplázta Tibi atya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbabe9c1-15a1-43e0-94e1-20c110419770","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A HVG e heti számában végigvettük, hány államtitkárral állnak fel az új minisztériumok. A listát végignézve nem világos, egyes szakterületeknek miért van saját államtitkáruk, míg másoknak nincs.","shortLead":"A HVG e heti számában végigvettük, hány államtitkárral állnak fel az új minisztériumok. A listát végignézve nem...","id":"20180531_allamtitkarok_kormany_orban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbabe9c1-15a1-43e0-94e1-20c110419770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6dcb4a3-7804-4d6d-b519-876ff673c3a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_allamtitkarok_kormany_orban","timestamp":"2018. május. 31. 12:08","title":"Szijjártónál az űrkutatás, Gulyás és Kásler holtversenyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a751ba-5012-4a67-8999-9a615bc94021","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zámbó Krisztián előadóművész, akit sokan csak Jimmy fia, Krisztiánként ismernek, mostantól Zámbó K. Jimmbó, de azt mondja, ennek semmi köze apjához és a Jimmy névhez.","shortLead":"Zámbó Krisztián előadóművész, akit sokan csak Jimmy fia, Krisztiánként ismernek, mostantól Zámbó K. Jimmbó, de azt...","id":"20180601_Nevet_valtott_Zambo_Jimmy_fia_Jimmbo_lett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86a751ba-5012-4a67-8999-9a615bc94021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d0f0ba3-c6f7-48fa-8ecb-f22fdca4425b","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Nevet_valtott_Zambo_Jimmy_fia_Jimmbo_lett","timestamp":"2018. június. 01. 09:33","title":"Nevet váltott Zámbó Jimmy fia, Jimmbó lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f24292-0276-4683-b9f0-66be9a28fdd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az M5-ös mellett találtak három szürke kiscicát. Három rendőr azonnal örökbe is fogadta őket. ","shortLead":"Az M5-ös mellett találtak három szürke kiscicát. Három rendőr azonnal örökbe is fogadta őket. ","id":"20180531_Az_autopalya_melle_kitett_kiscicakat_mentettek_a_rendorok__fotok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96f24292-0276-4683-b9f0-66be9a28fdd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1087ad50-648e-437c-9551-1a1f292512e7","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Az_autopalya_melle_kitett_kiscicakat_mentettek_a_rendorok__fotok","timestamp":"2018. május. 31. 15:54","title":"Az autópálya mellé kitett kiscicákat mentettek a rendőrök – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81aabf9-a13c-4bec-a6e8-11ac0c8afac6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A körülbelül 26 kilométeres sztrádaszakasz alapkövét tavaly júliusban tették le. Ha elkészül az M4-es sztráda ezen szakasza, kevesebb mint 2 óra 40 perc alatt lehet majd eljutni Budapesttől a román határig autópályán.","shortLead":"A körülbelül 26 kilométeres sztrádaszakasz alapkövét tavaly júliusban tették le. Ha elkészül az M4-es sztráda ezen...","id":"20180531_penzt_ad_az_eu_a_roman_hatarig_tarto_autopalyara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c81aabf9-a13c-4bec-a6e8-11ac0c8afac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4a24c1-e047-4ae5-9994-0cd8053aab5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_penzt_ad_az_eu_a_roman_hatarig_tarto_autopalyara","timestamp":"2018. május. 31. 17:40","title":"Pénzt ad az EU a román határig tartó autópályára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]