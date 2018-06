Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da647a54-7465-4fe6-92ca-a76d0246ef41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kiszivárgott videó mutatja a Galaxy S9+ „Light Luxury” változatát. A készülék nagyméretű phablet lesz, a vékonyabb pénztárcájú felhasználók Galaxy S9+-a.","shortLead":"Egy kiszivárgott videó mutatja a Galaxy S9+ „Light Luxury” változatát. A készülék nagyméretű phablet lesz, a vékonyabb...","id":"20180601_galaxy_a9_star_kiszivargott_video_olcsobb_galaxy_s9_plus","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da647a54-7465-4fe6-92ca-a76d0246ef41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd19fbb7-7294-45bb-b94d-e5d383a6a8d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180601_galaxy_a9_star_kiszivargott_video_olcsobb_galaxy_s9_plus","timestamp":"2018. június. 01. 15:03","title":"Kiszivárgott videó: jön a Galaxy S9+ egy még nagyobb, de olcsóbb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b97e069-76f3-47ea-aed6-c976a37cc03d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem a Facebook akar pénzt kérni a felhasználóktól Ugandában, és nem is szabadon választott \"előfizetésről\" van szó, hanem egy olyan adóféleségről, amellyel a \"pletykálásnak\" akar határt szabni az afrikai ország kormánya. ","shortLead":"Nem a Facebook akar pénzt kérni a felhasználóktól Ugandában, és nem is szabadon választott \"előfizetésről\" van szó...","id":"20180531_megvan_az_elso_orszag_ahol_fizetosse_merik_tenni_a_facebookot_es_a_whatsappot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b97e069-76f3-47ea-aed6-c976a37cc03d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a68bb9c0-1029-4344-a2ea-9240b2b9093e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_megvan_az_elso_orszag_ahol_fizetosse_merik_tenni_a_facebookot_es_a_whatsappot","timestamp":"2018. május. 31. 19:58","title":"Megvan az első ország, ahol \"fizetőssé\" merik tenni a Facebookot és a WhatsAppot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bec1af6-1108-4ab7-9223-8919012085da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már az is szinte aprópénznek tűnik a Mr. Funknál, hogy egy évvel korábban még csak 70 millió forint volt a veszteség.","shortLead":"Már az is szinte aprópénznek tűnik a Mr. Funknál, hogy egy évvel korábban még csak 70 millió forint volt a veszteség.","id":"20180531_Oriasi_veszteseget_termelt_Vajna_Timea_fankozoja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bec1af6-1108-4ab7-9223-8919012085da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db910f5f-d108-4e45-b848-7bf1fc2943a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Oriasi_veszteseget_termelt_Vajna_Timea_fankozoja","timestamp":"2018. május. 31. 14:27","title":"Óriási veszteséget termelt Vajna Tímea fánkozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok szerint Borisz Herman bérelte fel a gyilkosságra egy ismerősét, aki korábban a Donyec-medencében az ukrán fegyveres erőknél szolgált.","shortLead":"A hatóságok szerint Borisz Herman bérelte fel a gyilkosságra egy ismerősét, aki korábban a Donyec-medencében az ukrán...","id":"20180601_Elkaptak_a_ferfit_aki_az_orosz_ujsagiro_meggyilkolasat_szervezhette","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ae764d-db0d-4b05-8ccb-d1fe427d6bef","keywords":null,"link":"/vilag/20180601_Elkaptak_a_ferfit_aki_az_orosz_ujsagiro_meggyilkolasat_szervezhette","timestamp":"2018. június. 01. 07:07","title":"Elkapták a férfit, aki az orosz újságíró meggyilkolását szervezhette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f3ef39-aa3f-4ded-b920-2245bc39f60e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Első ízben fejlesztettek ki \"idegszálat\" robotok számára német és svájci kutatók. A tapintás érzékelését egy különböző anyagokból álló elasztikus \"szuperrost\" segítségével tették lehetővé, melyet a robot ujjára helyeztek. ","shortLead":"Első ízben fejlesztettek ki \"idegszálat\" robotok számára német és svájci kutatók. A tapintás érzékelését egy különböző...","id":"20180601_robotok_idegszal_szuperrost_tapintas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51f3ef39-aa3f-4ded-b920-2245bc39f60e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab96c56-f329-47b3-ada0-ba2463c2309a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180601_robotok_idegszal_szuperrost_tapintas","timestamp":"2018. június. 01. 11:03","title":"Már csak ez hiányzott, szó szerint: megcsinálták a mesterséges \"idegszálat\" robotokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiábavaló volt a fenyegetés és az alkudozás.","shortLead":"Hiábavaló volt a fenyegetés és az alkudozás.","id":"20180531_Nem_uszta_meg_az_EU_sem_Trump_kereskedelmi_haborujat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4f26f3-5811-415c-9e3c-8fbdbcd5b2a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Nem_uszta_meg_az_EU_sem_Trump_kereskedelmi_haborujat","timestamp":"2018. május. 31. 16:47","title":"Trump élesítette az EU elleni kereskedelmi háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1afb80c-74fb-4e88-a8a9-6266eaa6fdc7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tulajdonos megunta, kiment, és \"megbütykölte\" egy kicsit a szerkezetet.","shortLead":"A tulajdonos megunta, kiment, és \"megbütykölte\" egy kicsit a szerkezetet.","id":"20180601_Higannyal_mergezte_meg_a_csaladot_mert_sokat_panaszkodtak_a_legkondira","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1afb80c-74fb-4e88-a8a9-6266eaa6fdc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb562bdd-8e0c-41fb-8e49-07ca3dc7e03c","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Higannyal_mergezte_meg_a_csaladot_mert_sokat_panaszkodtak_a_legkondira","timestamp":"2018. június. 01. 19:47","title":"Higannyal mérgezte meg a családot, mert sokat panaszkodtak a légkondira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6cd3059-1051-4f75-a7b1-e8c6b02e9f9f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyáron viszont még pihenni fog. ","shortLead":"Nyáron viszont még pihenni fog. ","id":"20180601_Torocsik_Mari_Velem_Budapest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6cd3059-1051-4f75-a7b1-e8c6b02e9f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac84a67-e676-4ed4-8e8d-9ffd2cdd95c6","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_Torocsik_Mari_Velem_Budapest","timestamp":"2018. június. 01. 10:13","title":"Törőcsik Mari tervezi, hogy visszatér Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]