[{"available":true,"c_guid":"547e1b52-d9f5-401d-a42c-edda0798b055","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több ezer apró műanyag alkatrész ritkán okoz akkora élményt mint jelen esetben, hiszen ezúttal egy 800 millió forintos sportkocsi élethű kicsinyített mását lehet megépíteni belőlük.","shortLead":"Több ezer apró műanyag alkatrész ritkán okoz akkora élményt mint jelen esetben, hiszen ezúttal egy 800 millió forintos...","id":"20180601_lego_bugatti_chiron_hipersportkocsi_jatekauto_epitokocka_kicsinyitett_modell_replika_w16_motor_dugattyu","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=547e1b52-d9f5-401d-a42c-edda0798b055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9effa9-0897-4d4e-9ac5-3b42719a1611","keywords":null,"link":"/cegauto/20180601_lego_bugatti_chiron_hipersportkocsi_jatekauto_epitokocka_kicsinyitett_modell_replika_w16_motor_dugattyu","timestamp":"2018. június. 01. 11:40","title":"Ritkán mutatnak be ennyire menő Legót: itt a 127 ezer forintos hatalmas Bugatti Chiron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Királyságban és Európa más pontjain is akadozott a fizetés a Visa bankkártyáival. Van olyan bank, amelyik azt ajánlotta az ügyfeleinek, hogy vegyenek fel készpénzt, és azzal fizessenek, amíg nem rendeződik a helyzet.\r

","shortLead":"Az Egyesült Királyságban és Európa más pontjain is akadozott a fizetés a Visa bankkártyáival. Van olyan bank, amelyik...","id":"20180601_baj_van_a_visa_kartyakkal_nem_lehet_mindenhol_fizetni_azokkal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a0999b-f9af-4860-865d-ddcd221471cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_baj_van_a_visa_kartyakkal_nem_lehet_mindenhol_fizetni_azokkal","timestamp":"2018. június. 01. 19:34","title":"Baj volt a Visa-kártyákkal, nem lehetett mindenhol fizetni azokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e153689-1a7f-449c-bf5b-db8268a79e22","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Brian De Palma már írja a Weinsten-ügyről szóló film forgatókönyvét, amelynek a részleteit egy francia producerrel egyezteti. ","shortLead":"Brian De Palma már írja a Weinsten-ügyről szóló film forgatókönyvét, amelynek a részleteit egy francia producerrel...","id":"20180602_weinstein_film_rendezo_depalma","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e153689-1a7f-449c-bf5b-db8268a79e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcde7452-cd3f-42a6-9639-02417882bbcd","keywords":null,"link":"/kultura/20180602_weinstein_film_rendezo_depalma","timestamp":"2018. június. 02. 14:51","title":"Weinstein-film: „Ez egy horrorfilm lesz, egy szexuális ragadozóról”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef81b0c-300a-4173-822e-3fe5a54b3e57","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ugyanis a rendezővel együtt kiszállt A holló remake-jéből.","shortLead":"Ugyanis a rendezővel együtt kiszállt A holló remake-jéből.","id":"20180601_Jason_Momoa_megsem_jon_Budapestre_a_hollo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ef81b0c-300a-4173-822e-3fe5a54b3e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65275230-2f3b-4643-9d55-e55dbc44d3d7","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_Jason_Momoa_megsem_jon_Budapestre_a_hollo","timestamp":"2018. június. 01. 11:24","title":"Jason Momoa mégsem jön Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f38dc54-5fdd-46f7-b958-28e5c9c6ad13","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A gyermeke tavalyi születése után most visszatérő, ötszörös olimpiai bajnok versenyző ott folytatta, ahol Rióban abbahagyta: győzött a női kajak egyesek 500 méteres döntőjében az idei első válogatóversenyén.","shortLead":"A gyermeke tavalyi születése után most visszatérő, ötszörös olimpiai bajnok versenyző ott folytatta, ahol Rióban...","id":"20180601_nagyot_nyert_kislanyaval_a_karjan_unnepelt_kozak_danuta","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f38dc54-5fdd-46f7-b958-28e5c9c6ad13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4323efda-ba99-4596-94c9-cd49e4941ee7","keywords":null,"link":"/elet/20180601_nagyot_nyert_kislanyaval_a_karjan_unnepelt_kozak_danuta","timestamp":"2018. június. 01. 17:40","title":"Nagyot nyert, kislányával a karján ünnepelt Kozák Danuta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a055e072-6e29-48d1-b2b8-162f4dea138d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Néhány hétig feküdnie kell.","shortLead":"Néhány hétig feküdnie kell.","id":"20180601_Leserult_Vecsei_H_Miklos_a_Vigszinhaz_muvesze","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a055e072-6e29-48d1-b2b8-162f4dea138d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9c54cf-b0a3-43a4-8045-3574d74224f6","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_Leserult_Vecsei_H_Miklos_a_Vigszinhaz_muvesze","timestamp":"2018. június. 01. 12:34","title":"Lesérült Vecsei H. Miklós, a Vígszínház művésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73fe3eed-4f62-4eb0-b682-063d29f57cc0","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Éppen a kecskeméti kisrepülőgépeket gyártó cég pécsi üzemének bokrétaünnepe után következett be a tragédia. Nem először zuhant le a cég kisrepülőgépe, igaz, a gyártó cég folyamatosan átalakult, ahogy a tulajdonosok is cserélődtek.","shortLead":"Éppen a kecskeméti kisrepülőgépeket gyártó cég pécsi üzemének bokrétaünnepe után következett be a tragédia. Nem először...","id":"20180531_Furcsa_kanyarok_a_Pecsett_balesetet_szenvedett_kisrepulogep_gyartojanak_torteneteben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73fe3eed-4f62-4eb0-b682-063d29f57cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a68f132c-100b-4d30-99e7-ad04c0562c01","keywords":null,"link":"/kkv/20180531_Furcsa_kanyarok_a_Pecsett_balesetet_szenvedett_kisrepulogep_gyartojanak_torteneteben","timestamp":"2018. május. 31. 17:58","title":"Furcsa kanyarok a Pécsett balesetet szenvedett kisrepülőgép gyártójának történetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c6cbc8-00a3-4b37-8625-960f36a58264","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tavalyi szakgimnáziumi érettségit nagyon sokan bírálták, az alapvető jogok biztosa most végzett a vizsgálattal. Székely László a jövőre nézve azt mondta, adjanak elég időt a diákoknak a felkészülésre, és tartsák tiszteletben a tanulók alapvető jogait.","shortLead":"A tavalyi szakgimnáziumi érettségit nagyon sokan bírálták, az alapvető jogok biztosa most végzett a vizsgálattal...","id":"20180601_Jogserto_volt_a_tavalyi_szakgimnaziumi_erettsegi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48c6cbc8-00a3-4b37-8625-960f36a58264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d17e1856-f91f-40f4-8b61-63b5e737f8ba","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Jogserto_volt_a_tavalyi_szakgimnaziumi_erettsegi","timestamp":"2018. június. 01. 13:52","title":"Jogsértő volt a tavalyi szakgimnáziumi érettségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]