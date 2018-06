Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e27b3fc5-7b4c-44a4-b1a5-86ae5952eeff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes sofőrje meg akarta előzni a Porschét, de a vizes aszfalttal nem számolt.","shortLead":"A Mercedes sofőrje meg akarta előzni a Porschét, de a vizes aszfalttal nem számolt.","id":"20180601_mercedes_porsche_autopalya","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e27b3fc5-7b4c-44a4-b1a5-86ae5952eeff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"198a022d-ec00-4d15-b9da-739057c5df94","keywords":null,"link":"/cegauto/20180601_mercedes_porsche_autopalya","timestamp":"2018. június. 01. 04:01","title":"Vizes aszfalton akart emberkedni a Mercedes sofőrje, rossz vége lett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0a5b85-7e91-4da1-80ca-25e6e6b9022b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden rekordot megdönthet a licit, a győztesnek egy feltételt kell csak teljesítenie.","shortLead":"Minden rekordot megdönthet a licit, a győztesnek egy feltételt kell csak teljesítenie.","id":"20180601_Harommillio_dollarert_kinaljak_a_vilag_legdragabb_vacsorajat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df0a5b85-7e91-4da1-80ca-25e6e6b9022b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b202886-9f2c-416a-9fd0-2ab63be664a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_Harommillio_dollarert_kinaljak_a_vilag_legdragabb_vacsorajat","timestamp":"2018. június. 01. 16:50","title":"Hárommillió dollárért kínálják a világ legdrágább ebédjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"987d093b-23f1-4bd2-9d21-10a19b879ea9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz tesztpilóta, Michele Pirro a pénteki edzésen bukott óriásit.","shortLead":"Az olasz tesztpilóta, Michele Pirro a pénteki edzésen bukott óriásit.","id":"20180601_ducati_motogp_olaszorszag_szabadedzes_michele_pirro","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=987d093b-23f1-4bd2-9d21-10a19b879ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c85d0e85-ce16-4f74-8168-31511f051320","keywords":null,"link":"/cegauto/20180601_ducati_motogp_olaszorszag_szabadedzes_michele_pirro","timestamp":"2018. június. 01. 21:51","title":"Durva esést élt túl a Ducati olasz motorosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434ff18f-92c1-41e4-afa6-c284df276206","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Nemcsak a valós, hanem a mentális falainkat is le kell bontanunk ahhoz, hogy képesek legyünk a békés egymás mellett élésre. A régi, kihalt épületek nem pusztulásra vannak ítélve, hanem új élettel kell és lehet azokat megtölteni. A közkönyvtárak pedig egy város legszuperebb helyei lehetnek, ha vibráló közösségi térként tekintünk rájuk. Így látják az építészek a jelent és a jövőt: bemutatjuk a 16. Velencei Építészeti Biennále legizgalmasabb kiállításait.","shortLead":"Nemcsak a valós, hanem a mentális falainkat is le kell bontanunk ahhoz, hogy képesek legyünk a békés egymás mellett...","id":"20180602_Egy_szebb_jovoben_senki_sem_el_falak_arnyekaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=434ff18f-92c1-41e4-afa6-c284df276206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79183887-6e97-4e8c-a0ee-4cc35a1dc771","keywords":null,"link":"/kultura/20180602_Egy_szebb_jovoben_senki_sem_el_falak_arnyekaban","timestamp":"2018. június. 02. 17:00","title":"Egy boldogabb jövőben senki sem él falak és kerítések árnyékában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e4de618-4e01-45ce-8899-4dd370e2b532","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy konténerhajóról esett rengeteg áru a tengerbe, amely az élővilágra jelent veszélyt, a konténerek pedig a hajókra.\r

\r

","shortLead":"Egy konténerhajóról esett rengeteg áru a tengerbe, amely az élővilágra jelent veszélyt, a konténerek pedig...","id":"20180602_Kendoket_es_sebeszeti_maszkokat_mos_a_partra_a_tenger_Ausztraliaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e4de618-4e01-45ce-8899-4dd370e2b532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f98272a-3f8c-49cd-aeb9-2a7fd4ba314c","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Kendoket_es_sebeszeti_maszkokat_mos_a_partra_a_tenger_Ausztraliaban","timestamp":"2018. június. 02. 18:09","title":"Kendőket és sebészeti maszkokat mos a partra a tenger Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e5b973-5477-40e8-852f-cf81aab3af53","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180602_35_eve_ezeket_a_dalokat_hallgattuk_juniusban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91e5b973-5477-40e8-852f-cf81aab3af53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8c682a-8683-4346-a9fd-6062d503befc","keywords":null,"link":"/kultura/20180602_35_eve_ezeket_a_dalokat_hallgattuk_juniusban","timestamp":"2018. június. 02. 11:47","title":"35 éve ezeket a dalokat hallgattuk júniusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok szerint Borisz Herman bérelte fel a gyilkosságra egy ismerősét, aki korábban a Donyec-medencében az ukrán fegyveres erőknél szolgált.","shortLead":"A hatóságok szerint Borisz Herman bérelte fel a gyilkosságra egy ismerősét, aki korábban a Donyec-medencében az ukrán...","id":"20180601_Elkaptak_a_ferfit_aki_az_orosz_ujsagiro_meggyilkolasat_szervezhette","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ae764d-db0d-4b05-8ccb-d1fe427d6bef","keywords":null,"link":"/vilag/20180601_Elkaptak_a_ferfit_aki_az_orosz_ujsagiro_meggyilkolasat_szervezhette","timestamp":"2018. június. 01. 07:07","title":"Elkapták a férfit, aki az orosz újságíró meggyilkolását szervezhette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9150d450-cc4c-491b-8dad-d7a33e2b9199","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hétszeres F1-világbajnok fiatalabb gyermeke a Hungaroringen mutatja meg vezetési tudását, mégpedig az F3-ban.","shortLead":"A hétszeres F1-világbajnok fiatalabb gyermeke a Hungaroringen mutatja meg vezetési tudását, mégpedig az F3-ban.","id":"20180601_michael_schumacher_fia_mick_magyarorszagon_formula_1_formula_3_dtm_hungaroring_mogyorod","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9150d450-cc4c-491b-8dad-d7a33e2b9199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900ba592-95c6-4e02-b79d-aa3eb856af5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180601_michael_schumacher_fia_mick_magyarorszagon_formula_1_formula_3_dtm_hungaroring_mogyorod","timestamp":"2018. június. 01. 08:21","title":"Schumacher fia ismét Magyarországon – most hétvégén találkozhatunk vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]