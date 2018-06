Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b4dbf52-f139-4a0f-b4a3-96ecf90767f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cégek sok fiatalt keresnek nyári munkára, a minimális órabér is közelíti az 1000 forintot, jellemzően a könnyű fizikai munkáknál, de hiányszalmákban ennek a dupláját is megadhatják a vállalkozások.","shortLead":"A cégek sok fiatalt keresnek nyári munkára, a minimális órabér is közelíti az 1000 forintot, jellemzően a könnyű...","id":"20180602_Beszel_japanul_es_programozonak_keszul_Verhetetlen_fizetest_kap_nyari_diakmunkaskent","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b4dbf52-f139-4a0f-b4a3-96ecf90767f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86cf135b-9c6e-467d-a452-f958f6b548a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_Beszel_japanul_es_programozonak_keszul_Verhetetlen_fizetest_kap_nyari_diakmunkaskent","timestamp":"2018. június. 02. 17:59","title":"Beszél japánul és programozónak készül? Verhetetlen fizetést kap nyári diákmunkásként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2268bb9-f3ba-49a0-871a-87d803840871","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ma délután megkezdődött a DTM versenyhétvégéje a mogyoródi aszfaltcsíkon.","shortLead":"Ma délután megkezdődött a DTM versenyhétvégéje a mogyoródi aszfaltcsíkon.","id":"20180601_dtm_audi_bmw_mercedes_autoverseny_hungaroring_mogyorod_v8_fotok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2268bb9-f3ba-49a0-871a-87d803840871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0919afb4-3732-4622-b2b6-81b136edac3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180601_dtm_audi_bmw_mercedes_autoverseny_hungaroring_mogyorod_v8_fotok","timestamp":"2018. június. 01. 17:11","title":"Újra V8-as dübörgéstől hangos a Hungaroring, fotóink a pályáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a8023f-3614-4161-aa6e-a247747bfc7f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy napra ugyan, de Ronaldinho is beugrott, hogy közös klipet forgasson a szintén nálunk tartózkodó Smith-szel.","shortLead":"Egy napra ugyan, de Ronaldinho is beugrott, hogy közös klipet forgasson a szintén nálunk tartózkodó Smith-szel.","id":"20180601_A_Will_Smith_mellett_egy_masik_vilagsztar_is_Budapestre_erkezett","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24a8023f-3614-4161-aa6e-a247747bfc7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85008bdc-782b-4d0c-8f37-8c2717ed0782","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_A_Will_Smith_mellett_egy_masik_vilagsztar_is_Budapestre_erkezett","timestamp":"2018. június. 01. 09:47","title":"Will Smith mellett egy másik világsztár is Budapestre érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc4906b-af49-441b-bb16-b2dcd06dc129","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valamikor a 2000-es évek elején új fogalommal ismerkedtek kozmopolita-hedonista utazók és gasztronauták. Pontosabban egy új trenddel. Glamping. Pár esztendeje Eger környékére is megérkezett, stílusosan.","shortLead":"Valamikor a 2000-es évek elején új fogalommal ismerkedtek kozmopolita-hedonista utazók és gasztronauták. Pontosabban...","id":"20180531_Glamping__vasarnapi_nyugi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fc4906b-af49-441b-bb16-b2dcd06dc129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6044d094-6fe6-4f02-bb13-ba62f52531cc","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Glamping__vasarnapi_nyugi","timestamp":"2018. június. 01. 09:04","title":"Glamping - stílusos vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f72a8d6d-b489-4979-b4d7-0e6da5e851b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mélységesen bánja a történteket, és bármilyen büntetést elfogad. A kisfiú állapota javul.","shortLead":"Mélységesen bánja a történteket, és bármilyen büntetést elfogad. A kisfiú állapota javul.","id":"20180602_Uzent_az_apa_aki_hanggranatot_adott_a_fia_kezebe_a_Fradimeccsen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f72a8d6d-b489-4979-b4d7-0e6da5e851b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09d4a74-a998-4213-964c-3e6a6d3fe083","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Uzent_az_apa_aki_hanggranatot_adott_a_fia_kezebe_a_Fradimeccsen","timestamp":"2018. június. 02. 11:25","title":"Üzent az apa, aki hanggránátot adott a fia kezébe a Fradi-meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e199b5da-6be0-46a4-88a2-306f9575968b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyetlen nap leforgása alatt több mint 7 millióan látták a motoros videóját.","shortLead":"Egyetlen nap leforgása alatt több mint 7 millióan látták a motoros videóját.","id":"20180601_anglia_london_dugo_kozlekedes_motoros_gyalogos_buszsofor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e199b5da-6be0-46a4-88a2-306f9575968b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a434598-4e38-42fb-823d-832831f9dc1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180601_anglia_london_dugo_kozlekedes_motoros_gyalogos_buszsofor","timestamp":"2018. június. 01. 13:16","title":"Ennél britebb dolgot nem lehet látni a londoni dugóban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e6db7b-e527-4527-a588-cfd31e5a9672","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ahogy elkezdődött a meleg időszak, elindult az is, aminek nem kellene: a Közlekedő Tömeg egyesület 33 fokos meleget mért egy budapesti buszon.","shortLead":"Ahogy elkezdődött a meleg időszak, elindult az is, aminek nem kellene: a Közlekedő Tömeg egyesület 33 fokos meleget...","id":"20180601_Itt_a_nyar_33_fok_van_a_BKV_buszain","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3e6db7b-e527-4527-a588-cfd31e5a9672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688c40eb-b529-4891-8744-3e6424de7304","keywords":null,"link":"/cegauto/20180601_Itt_a_nyar_33_fok_van_a_BKV_buszain","timestamp":"2018. június. 01. 14:21","title":"Itt a nyár, 33 fok van a BKV buszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22eff4ea-ea62-4ee8-98e7-f0bbc4f29175","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak az amerikai mogyoróvaj drágulhat, a vámháború kiszélesedése a kecskeméti Mercedes gyárat is elérheti.","shortLead":"Nem csak az amerikai mogyoróvaj drágulhat, a vámháború kiszélesedése a kecskeméti Mercedes gyárat is elérheti.","id":"20180602_Mi_magyarok_is_rafizetunk_az_amerikaieuropai_vamhaborura_itt_vannak_a_reszletek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22eff4ea-ea62-4ee8-98e7-f0bbc4f29175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbeb641-f2ca-497b-b2e0-acbe9439e315","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_Mi_magyarok_is_rafizetunk_az_amerikaieuropai_vamhaborura_itt_vannak_a_reszletek","timestamp":"2018. június. 02. 17:33","title":"Mi, magyarok is ráfizetünk az amerikai-európai vámháborúra, itt vannak a részletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]