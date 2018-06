Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31b7e6f3-2a90-47de-9116-47da9be51849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétvégére megint elromlik az idő.","shortLead":"Hétvégére megint elromlik az idő.","id":"20180601_Az_orszag_nagyobbik_resze_megussza_a_felhoszakadast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31b7e6f3-2a90-47de-9116-47da9be51849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74608f94-88d7-44a6-ac53-ef68838aa63d","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Az_orszag_nagyobbik_resze_megussza_a_felhoszakadast","timestamp":"2018. június. 01. 05:56","title":"Az ország nagyobbik része megússza a felhőszakadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170b88ef-209e-43fb-ad54-aacfc36e699e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész először csak elköltözött máshova, de most eladta házát.","shortLead":"A színész először csak elköltözött máshova, de most eladta házát.","id":"20180601_Kulka_Janos_eladta_hazat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=170b88ef-209e-43fb-ad54-aacfc36e699e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e7dbcd4-a4bb-45dc-ab54-0ad533c8ae82","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_Kulka_Janos_eladta_hazat","timestamp":"2018. június. 01. 08:34","title":"Kulka János eladta házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e459e800-0dee-4f62-b2ac-ec36d365a624","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma és holnap is inkább a Tiszántúlon van nagyobb esélye egy-egy vihar kialakulásának. A csúcshőmérséklet egész hétvégén 30 fok körül alakul.","shortLead":"Ma és holnap is inkább a Tiszántúlon van nagyobb esélye egy-egy vihar kialakulásának. A csúcshőmérséklet egész hétvégén...","id":"20180602_riasztas_az_orszag_egyik_felen_barmikor_johet_felhoszakadas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e459e800-0dee-4f62-b2ac-ec36d365a624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf7e629-85f6-4713-ba19-1b490ab48b90","keywords":null,"link":"/itthon/20180602_riasztas_az_orszag_egyik_felen_barmikor_johet_felhoszakadas","timestamp":"2018. június. 02. 15:26","title":"Riasztás: az ország egyik felén bármikor jöhet felhőszakadás – térkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8255ce8d-8144-4cc1-9644-990be64afc9b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180602_Tobb_penzert_konyorognek_a_rendorok_hogy_vedeni_tudjak_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_otthonat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8255ce8d-8144-4cc1-9644-990be64afc9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9783477-3587-40f8-8322-a0259709d1b6","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Tobb_penzert_konyorognek_a_rendorok_hogy_vedeni_tudjak_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_otthonat","timestamp":"2018. június. 02. 12:08","title":"Több pénzért könyörögnek a rendőrök, hogy védeni tudják Harry herceg és Meghan Markle otthonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4ce088-bf2d-4f88-bb44-88006ae2a1fd","c_author":"DekoRatio","category":"brandchannel","description":"„Most még nem tudok fizetni, de a következő már pénzes meló lesz!” „Össze tudsz dobni nekem egy logót gyorsan?” „Összeteszel egy prezit nekem holnapra? Ez egy nagy pályázathoz kell, ha összejön, Te is jól jársz majd.” Ismerősek ezek a mondatok?","shortLead":"„Most még nem tudok fizetni, de a következő már pénzes meló lesz!” „Össze tudsz dobni nekem egy logót gyorsan?”...","id":"dekoratio_20180529_Zsenik_a_kispadon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a4ce088-bf2d-4f88-bb44-88006ae2a1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0e11e4-5388-4b5a-bdce-4c8238ef8c71","keywords":null,"link":"/brandchannel/dekoratio_20180529_Zsenik_a_kispadon","timestamp":"2018. június. 01. 11:30","title":"Zsenik a kispadon – Önnek is megérné, hogy profi designert alkalmazzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"DekoRatio Branding & Design Studio","c_partnerlogo":"27167ff9-7185-4e75-b386-a714f0125e3f","c_partnertag":"dekoratio"},{"available":true,"c_guid":"a3732092-a427-485b-b874-4886f2cf6dfe","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Ilyen az, amikor három Oscar-díjas és egy Oscar-jelölt színésznő elolvassa a Szürke ötven árnyalatát. Hogy pontosan milyen? Filmnek megúszós, mert elbújik főszereplői ránctalan bűbája mögé – de a Könyvklubot még így is 104 perc mosolygássá változtatják az évek, meg a rutin. Kritika. ","shortLead":"Ilyen az, amikor három Oscar-díjas és egy Oscar-jelölt színésznő elolvassa a Szürke ötven árnyalatát. Hogy pontosan...","id":"20180601_Ha_Isten_azt_szerette_volna_hogy_most_is_szexeljenek_nem_csinalta_volna_ezt_a_testukkel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3732092-a427-485b-b874-4886f2cf6dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9511ec-42cd-4e33-971e-fe06270ad762","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_Ha_Isten_azt_szerette_volna_hogy_most_is_szexeljenek_nem_csinalta_volna_ezt_a_testukkel","timestamp":"2018. június. 01. 20:30","title":"Mindenki cuki és mindenki szexelne, mi pedig szurkolunk, hogy jó legyen nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e37311-625e-45bb-8cfa-7f7db824ef52","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Hidegháborús filmre számíthatunk, ezt eddig is tudhattuk, de az évszám, úgy tűnik, igen csak emblematikus. ","shortLead":"Hidegháborús filmre számíthatunk, ezt eddig is tudhattuk, de az évszám, úgy tűnik, igen csak emblematikus. ","id":"20180602_Kiderult_melyik_evben_jatszodik_majd_a_jovore_erkezo_Wonder_Woman_2","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99e37311-625e-45bb-8cfa-7f7db824ef52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00cc35df-4cf4-4b89-8d12-02380decd8c9","keywords":null,"link":"/kultura/20180602_Kiderult_melyik_evben_jatszodik_majd_a_jovore_erkezo_Wonder_Woman_2","timestamp":"2018. június. 02. 13:42","title":"Kiderült, melyik évben játszódik majd a jövőre érkező Wonder Woman 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434ff18f-92c1-41e4-afa6-c284df276206","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Nemcsak a valós, hanem a mentális falainkat is le kell bontanunk ahhoz, hogy képesek legyünk a békés egymás mellett élésre. A régi, kihalt épületek nem pusztulásra vannak ítélve, hanem új élettel kell és lehet azokat megtölteni. A közkönyvtárak pedig egy város legszuperebb helyei lehetnek, ha vibráló közösségi térként tekintünk rájuk. Így látják az építészek a jelent és a jövőt: bemutatjuk a 16. Velencei Építészeti Biennále legizgalmasabb kiállításait.","shortLead":"Nemcsak a valós, hanem a mentális falainkat is le kell bontanunk ahhoz, hogy képesek legyünk a békés egymás mellett...","id":"20180602_Egy_szebb_jovoben_senki_sem_el_falak_arnyekaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=434ff18f-92c1-41e4-afa6-c284df276206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79183887-6e97-4e8c-a0ee-4cc35a1dc771","keywords":null,"link":"/kultura/20180602_Egy_szebb_jovoben_senki_sem_el_falak_arnyekaban","timestamp":"2018. június. 02. 17:00","title":"Egy boldogabb jövőben senki sem él falak és kerítések árnyékában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]