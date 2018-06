Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78d97fc7-741d-47b6-89a1-8c156ac8bf08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénteken közzétett bejelentésből, valamint az úszó és válófélben lévő férje cége válaszából azonban továbbra sem derül ki, hogy mennyiért. Az viszont igen, hogy az Iron Aquatics hosszú távra rendezkedne be a komplexumban. ","shortLead":"A pénteken közzétett bejelentésből, valamint az úszó és válófélben lévő férje cége válaszából azonban továbbra sem...","id":"20180601_hosszu_katinkaek_tovabb_hasznalhatjak_a_duna_arenat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78d97fc7-741d-47b6-89a1-8c156ac8bf08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39affe81-cf5c-4e40-9ce4-a173a22254ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_hosszu_katinkaek_tovabb_hasznalhatjak_a_duna_arenat","timestamp":"2018. június. 01. 11:10","title":"Mindenki nyugodjon meg: Hosszú Katinkáék tovább használhatják a Duna Arénát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyházfő levelet írt a chilei papoknak a pedofil botrányokkal kapcsolatban. Ebben elismerősen szólt az áldozatokról, akik vállalták az igazság feltárását, és szégyenkezett amiatt, hogy az egyház nem reagált időben a botrányokra.","shortLead":"Az egyházfő levelet írt a chilei papoknak a pedofil botrányokkal kapcsolatban. Ebben elismerősen szólt az áldozatokról...","id":"20180531_ferenc_papa_nem_lesz_tobbe_papi_pedofilia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327829ad-eec7-4392-bd9f-73d2b8b5b5b1","keywords":null,"link":"/vilag/20180531_ferenc_papa_nem_lesz_tobbe_papi_pedofilia","timestamp":"2018. május. 31. 21:41","title":"Ferenc pápa: Nem lesz többé papi pedofília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d229a33-2677-45cb-9d03-ee6802d54063","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Baljós bejelentkezésnek indult, lánykérés lett belőle.","shortLead":"Baljós bejelentkezésnek indult, lánykérés lett belőle.","id":"20180602_Eloszor_ugy_tunt_bajban_van_a_Gripen_de_a_pilota_csak_nosulni_akart","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d229a33-2677-45cb-9d03-ee6802d54063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab91340f-fc3d-4fd5-80b6-c4bca0912880","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Eloszor_ugy_tunt_bajban_van_a_Gripen_de_a_pilota_csak_nosulni_akart","timestamp":"2018. június. 02. 11:05","title":"Először úgy tűnt, bajban van a Gripen, de a pilóta csak nősülni akart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e5b973-5477-40e8-852f-cf81aab3af53","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180602_35_eve_ezeket_a_dalokat_hallgattuk_juniusban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91e5b973-5477-40e8-852f-cf81aab3af53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8c682a-8683-4346-a9fd-6062d503befc","keywords":null,"link":"/kultura/20180602_35_eve_ezeket_a_dalokat_hallgattuk_juniusban","timestamp":"2018. június. 02. 11:47","title":"35 éve ezeket a dalokat hallgattuk júniusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80c7317-6bff-4f8e-bbae-6f8b7e695cf9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több tucat új ábrát, geoglifát fedeztek fel perui régészek a híres Nazca-vonalak közelében, az ország déli részén – jelentette be a perui kulturális minisztérium. ","shortLead":"Több tucat új ábrát, geoglifát fedeztek fel perui régészek a híres Nazca-vonalak közelében, az ország déli részén –...","id":"20180601_nazca_vonalak_peru_uj_abrak_geoglifa_regeszet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b80c7317-6bff-4f8e-bbae-6f8b7e695cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e0c2fb-dbc3-48d3-83f2-c0e1daed04be","keywords":null,"link":"/tudomany/20180601_nazca_vonalak_peru_uj_abrak_geoglifa_regeszet","timestamp":"2018. június. 01. 07:02","title":"Újabb rejtélyes ábrákat fedeztek fel a titokzatos Nazca-vonalak közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7178a3a6-ab66-49b9-a0f4-6681b2f6b8ae","c_author":"Balogh Csaba","category":"gazdasag","description":"Úgy érzi, hogy Magyarországon szinte hónapról hónapra drágább minden? De azt azért ugye sejti, hogy Törökorszában rosszabb a helyzet? Dél-Szudánról meg hát... na, tudjuk. Egy friss grafikonból kiderül, hogy még az utóbbi, afrikai ország is egy 25 millió lábon járó gazdasági csodának számít a jelenlegi csúcstartóhoz képest.","shortLead":"Úgy érzi, hogy Magyarországon szinte hónapról hónapra drágább minden? De azt azért ugye sejti, hogy Törökorszában...","id":"20180601_inflacio_a_vilagban_grafikon_imf_venezuela_minimalber","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7178a3a6-ab66-49b9-a0f4-6681b2f6b8ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f048e1e-dfca-466e-b34b-2a243a4a1c68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_inflacio_a_vilagban_grafikon_imf_venezuela_minimalber","timestamp":"2018. június. 01. 08:33","title":"Jött egy egészen durva grafikon az inflációról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ed0dcb7-ea1e-41bc-b5df-7132fea1f824","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Két új dalt máris kipakoltak Damon Albarnék, egy teljes új lemez is érkezik hamarosan.","shortLead":"Két új dalt máris kipakoltak Damon Albarnék, egy teljes új lemez is érkezik hamarosan.","id":"20180601_Gorillaz_uj_lemez_Sziget_uj_szamok_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ed0dcb7-ea1e-41bc-b5df-7132fea1f824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb020ad9-63d8-4ba4-adfd-0db1fdf348d5","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_Gorillaz_uj_lemez_Sziget_uj_szamok_video","timestamp":"2018. június. 01. 17:40","title":"Új Gorillaz-számokra bólogathatunk majd a Szigeten - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1a523c-0661-44ea-941d-7080a682ebfa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis-Cake Olivio és Hohn Krisztina lesznek a parlament új tagjai. ","shortLead":"Kocsis-Cake Olivio és Hohn Krisztina lesznek a parlament új tagjai. ","id":"20180531_Rabolintott_az_NVB_Karacsony_es_Gemesi_utodjara_a_parlamentben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c1a523c-0661-44ea-941d-7080a682ebfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970eb12d-a016-4efc-830c-4ae15d3a01cb","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Rabolintott_az_NVB_Karacsony_es_Gemesi_utodjara_a_parlamentben","timestamp":"2018. május. 31. 14:42","title":"Rábólintott az NVB Karácsony és Gémesi utódjára a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]