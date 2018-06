Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20e1d5ca-a812-4e0d-81c0-5bd8c5aff7e6","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Google kibővítette Magyarországon a nemzetközi ingyenes képzési programját, amelyet szélesebb körben, bárki számára elérhetővé tesz.","shortLead":"A Google kibővítette Magyarországon a nemzetközi ingyenes képzési programját, amelyet szélesebb körben, bárki számára...","id":"20180601_google_magyarorszag_ingyenes_kepzes_grow_with_google_google_kepzesek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20e1d5ca-a812-4e0d-81c0-5bd8c5aff7e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70e94c8-0b9a-4bc7-a1df-a1fefc1b71e6","keywords":null,"link":"/kkv/20180601_google_magyarorszag_ingyenes_kepzes_grow_with_google_google_kepzesek","timestamp":"2018. június. 01. 12:34","title":"Rákapcsolnak a Google-nél: még több embert fognak ingyen tanítani Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edfecc1c-6d85-4090-907c-cbb4cf4fdd1e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A közvetlen postaforgalmat 1968-ban állították le, miután egy New Yorkban feladott levélbomba felrobbant Kubában.","shortLead":"A közvetlen postaforgalmat 1968-ban állították le, miután egy New Yorkban feladott levélbomba felrobbant Kubában.","id":"20180601_otven_ev_utan_ujra_lesz_kozvetlen_posta_kuba_es_az_egyesult_allamok_kozott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edfecc1c-6d85-4090-907c-cbb4cf4fdd1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b84787c-2cf3-4004-b181-ab97f47421e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_otven_ev_utan_ujra_lesz_kozvetlen_posta_kuba_es_az_egyesult_allamok_kozott","timestamp":"2018. június. 01. 20:50","title":"Ötven év után újra lesz közvetlen posta Kuba és az Egyesült Államok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"152f27e3-7aa5-43f0-8212-1499261e1542","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Canon 2010-ben már leállította az utolsó filmes fényképezőgép, az EOS-1v gyártását, de az elmúlt 8 évben továbbra is árusították őket. Mostantól viszont végleg visszavonul a 18 éve bemutatott gép.","shortLead":"A Canon 2010-ben már leállította az utolsó filmes fényképezőgép, az EOS-1v gyártását, de az elmúlt 8 évben továbbra is...","id":"20180601_canon_eos_1v_slr_fenykepezogep_eladas_vege","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=152f27e3-7aa5-43f0-8212-1499261e1542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"362c1c74-1280-4951-94dd-1a8f75065560","keywords":null,"link":"/tudomany/20180601_canon_eos_1v_slr_fenykepezogep_eladas_vege","timestamp":"2018. június. 01. 20:03","title":"Vége: 80 év után nem árul több filmes fényképezőgépet a Canon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"030a4c7d-b815-45eb-a066-49eb8a58cc69","c_author":"T. R.","category":"vilag","description":"Mariano Rajoyt, Spanyolország kormányfőjét a Néppárt egykori pénztárnoka rántotta a mélybe, aki korrupciós botrányba keveredett és súlyos börtönbüntetést kapott. A jobbközép kormányt egy baloldali váltotta, de Pedro Sánchez széke nem biztos, pártjának pedig alacsony a támogatottsága.","shortLead":"Mariano Rajoyt, Spanyolország kormányfőjét a Néppárt egykori pénztárnoka rántotta a mélybe, aki korrupciós botrányba...","id":"20180601_Miniszterelnokot_buktatott_a_korrupcio_de_a_beke_nem_jott_el","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=030a4c7d-b815-45eb-a066-49eb8a58cc69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00da407e-6793-480b-b8f9-500c9f67249c","keywords":null,"link":"/vilag/20180601_Miniszterelnokot_buktatott_a_korrupcio_de_a_beke_nem_jott_el","timestamp":"2018. június. 01. 17:00","title":"Miniszterelnököt buktatott a korrupció, mégsem jött el a béke Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a44618-7fb6-4679-b9a7-7efd513f227f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába a sok szép kormányzati program, a szegregált romák sora nem változott, sőt inkább rosszabbodott az elmúlt 10 évben, erre jutott a témával az MTA-n foglalkozó konferencia. Orbán Viktor pálinkaforradalma is növekvő alkoholizmusként csapódott le a szegény romák körében. Az összkép tragikus.\r

\r

","shortLead":"Hiába a sok szép kormányzati program, a szegregált romák sora nem változott, sőt inkább rosszabbodott az elmúlt 10...","id":"20180601_Orban_palinkaforradalma_csak_novelte_az_alkoholizmust_a_romak_koreben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80a44618-7fb6-4679-b9a7-7efd513f227f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b296723-ecd2-492f-b2f9-bca5fdcf2e37","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Orban_palinkaforradalma_csak_novelte_az_alkoholizmust_a_romak_koreben","timestamp":"2018. június. 01. 10:17","title":"Orbán pálinkaforradalma csak növelte az alkoholizmust a romák körében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6889b8d-75f6-42fb-9b97-27ddf3f2159a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Amnesty International hétfőn szeretné emlékeztetni a parlamenti képviselőket: a magyar civil szervezetek azért dolgoznak, hogy Magyarország mindenki számára jobb és élhetőbb hely legyen. ","shortLead":"Az Amnesty International hétfőn szeretné emlékeztetni a parlamenti képviselőket: a magyar civil szervezetek azért...","id":"20180601_stop_soros_oriasi_piros_szivet_allit_fel_az_amnesty_a_kossuth_teren","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6889b8d-75f6-42fb-9b97-27ddf3f2159a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea5791b9-8b25-4e3f-9008-9d37f1b34834","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_stop_soros_oriasi_piros_szivet_allit_fel_az_amnesty_a_kossuth_teren","timestamp":"2018. június. 01. 16:37","title":"Stop Soros: óriási piros szívet állít fel az Amnesty a Kossuth téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b4739f-1da6-4201-b0c9-bb275a20adec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hatodik, befejező évad nyolcrészes lett. ","shortLead":"A hatodik, befejező évad nyolcrészes lett. ","id":"20180601_Befejeztek_a_Kevin_Spaceymentes_Kartyavar_forgatasat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2b4739f-1da6-4201-b0c9-bb275a20adec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2314cdb7-7441-423c-adc6-57635e366d26","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_Befejeztek_a_Kevin_Spaceymentes_Kartyavar_forgatasat","timestamp":"2018. június. 01. 10:50","title":"Befejezték a Kevin Spacey-mentes Kártyavár forgatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197adee9-cd60-466e-8bd9-07e0ec71231b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén is a Borháló lesz a vendéglátó egységek kizárólagos borbeszállítója a Sziget Kft. nyári rendezvényein. Például a VOLT-on, a Soundon és a Szigeten a mátrai Dubicz Borászat és Szőlőbirtok borait ihatjuk majd.","shortLead":"Idén is a Borháló lesz a vendéglátó egységek kizárólagos borbeszállítója a Sziget Kft. nyári rendezvényein. Például...","id":"20180601_Ezekkel_a_borokkal_lazithatunk_az_idei_fesztivalokon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=197adee9-cd60-466e-8bd9-07e0ec71231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a234b411-d920-4501-ae1d-4c8163379c9e","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Ezekkel_a_borokkal_lazithatunk_az_idei_fesztivalokon","timestamp":"2018. június. 01. 11:15","title":"Ezekkel a borokkal lazíthatunk az idei fesztiválokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]