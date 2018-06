Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b5b725a-f924-47ba-8478-851f9b5383cf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Joachim Löw, az oroszországi labdarúgó-világbajnokságra címvédőként készülő német válogatott szövetségi kapitánya kizárta, hogy ő legyen Zinedine Zidane utódja a Bajnokok Ligája-győztes Real Madridnál.","shortLead":"Joachim Löw, az oroszországi labdarúgó-világbajnokságra címvédőként készülő német válogatott szövetségi kapitánya...","id":"20180601_joachim_low_nem_lesz_zidane_utodja_a_real_madridnal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b5b725a-f924-47ba-8478-851f9b5383cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb5bc5e-7ef5-4fa7-ad4c-4dba145becd1","keywords":null,"link":"/sport/20180601_joachim_low_nem_lesz_zidane_utodja_a_real_madridnal","timestamp":"2018. június. 01. 13:23","title":"Van, aki már ki is kosarazta a Real Madridot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c66e077-a75d-4e4b-adcd-efb8b609f30b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lelki nyugalomról, apaságról, bulizásról és politikáról is beszélgetett a Quimby két frontemberével D. Tóth Kriszta az Elviszlek magammal legújabb részében.\r

\r

","shortLead":"Lelki nyugalomról, apaságról, bulizásról és politikáról is beszélgetett a Quimby két frontemberével D. Tóth Kriszta...","id":"20180531_Kiss_Tibi_Nem_normalis_hogy_a_politika_egymasnak_ugrasztja_az_embereket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c66e077-a75d-4e4b-adcd-efb8b609f30b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2bccf4-1bc4-4634-8ade-fe2acbeaea95","keywords":null,"link":"/kultura/20180531_Kiss_Tibi_Nem_normalis_hogy_a_politika_egymasnak_ugrasztja_az_embereket","timestamp":"2018. május. 31. 12:10","title":"Kiss Tibi: Nem normális, hogy a politika egymásnak ugrasztja az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9511b1cd-9c5f-4568-85a1-e8d562124a06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 4 milliárd forintos nyereséget könyvelt el Tiborcz luxusingatlan-vállalkozása, a BDPST, melynek 2016-os adózott eredménye még „csak” 600 millió forint volt.","shortLead":"Több mint 4 milliárd forintos nyereséget könyvelt el Tiborcz luxusingatlan-vállalkozása, a BDPST, melynek 2016-os...","id":"20180531_Tiborcz_uzleti_zsenijet_dicserheti_a_BDPST_beszamoloja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9511b1cd-9c5f-4568-85a1-e8d562124a06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d6fd33c-50a3-4255-8a18-bb1dd9e0fc13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Tiborcz_uzleti_zsenijet_dicserheti_a_BDPST_beszamoloja","timestamp":"2018. május. 31. 13:21","title":"Tiborcz üzleti zsenijét dicsérheti a BDPST 4 milliárd forintos nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7f416b-3b3c-4ac1-8ac5-6c9b56fab8f6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Augusztus elsejétől akár ezer dán koronás bírsággal is sújthatják Dániában azt, aki az egész arcát eltakaró ruhát hord. A tilalom nem vonatkozik a fejkendőre és a turbánra.","shortLead":"Augusztus elsejétől akár ezer dán koronás bírsággal is sújthatják Dániában azt, aki az egész arcát eltakaró ruhát hord...","id":"20180531_megszavaztak_daniaban_a_nikab_es_burkatilalmat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb7f416b-3b3c-4ac1-8ac5-6c9b56fab8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b9a5eb2-1ad0-4171-8aa2-51fd8a894691","keywords":null,"link":"/elet/20180531_megszavaztak_daniaban_a_nikab_es_burkatilalmat","timestamp":"2018. május. 31. 16:11","title":"Megszavazták Dániában a nikáb- és burkatilalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07f4972-68b6-48f3-8181-f22fece5c954","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előző évi, egálra kihozott gazdálkodásával szemben 2017-ben lényegesen rosszabbul ment a Jobbiknak: a párt még úgy is 200 millióval többet költött bevételeinél, hogy a 636 milliós ÁSZ-bírságot még csak ezután kell befizetnie. A párt gazdálkodásáról frissen közzétett beszámolóban azért most is vannak kérdőjelek. ","shortLead":"Az előző évi, egálra kihozott gazdálkodásával szemben 2017-ben lényegesen rosszabbul ment a Jobbiknak: a párt még...","id":"20180601_Az_ASZbirsag_nelkul_is_200_millios_minusszal_zarta_az_evet_a_Jobbik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a07f4972-68b6-48f3-8181-f22fece5c954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a11c6a11-c96a-463e-a84c-e4f489e24415","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Az_ASZbirsag_nelkul_is_200_millios_minusszal_zarta_az_evet_a_Jobbik","timestamp":"2018. június. 01. 11:57","title":"Az ÁSZ-bírság nélkül is 200 milliós mínusszal zárta az évet a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95c03e0-7052-4099-9906-eda98be1d9a2","c_author":"T. R.","category":"sport","description":"A sikeredző, aki három BL-t nyert a Real kispadján, elhagyja a Real Madridot.","shortLead":"A sikeredző, aki három BL-t nyert a Real kispadján, elhagyja a Real Madridot.","id":"20180531_Lemondott_Zidane","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c95c03e0-7052-4099-9906-eda98be1d9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35480201-3909-4110-b9fd-a7b384a4cff2","keywords":null,"link":"/sport/20180531_Lemondott_Zidane","timestamp":"2018. május. 31. 12:59","title":"Lemondott Zidane, a Real Madrid edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf17f9b-67ae-47c7-ad7e-d59a96507dd3","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Hiába hirdette meg nagy csinnadrattával a kormány az adózóbarát NAV-ot, az egyszerűsítés elmaradt. Revizorból sem lett több, pedig – szakértők szerint – inkább rájuk lenne szükség a látszatintézkedések helyett. Vállalkozókat kérdeztünk arról, jobb lett-e nekik Tállai András idején, és mi lesz, ha egy rendőrből lett helyettes államtitkár irányítja majd a NAV-ot.","shortLead":"Hiába hirdette meg nagy csinnadrattával a kormány az adózóbarát NAV-ot, az egyszerűsítés elmaradt. Revizorból sem lett...","id":"20180531_Van_aki_kopkodi_van_aki_fenyezi_abrand_maradt_az_ugyfelbarat_adohivatal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecf17f9b-67ae-47c7-ad7e-d59a96507dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13735715-c9bf-451f-8ca4-3d0c298ba91d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Van_aki_kopkodi_van_aki_fenyezi_abrand_maradt_az_ugyfelbarat_adohivatal","timestamp":"2018. május. 31. 17:00","title":"Van, aki köpködi, van, aki fényezi: blöff vagy valóság az ügyfélbarát adóhivatal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd0636e1-01c4-4d95-8283-b97f02e05e96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon kevesen értik, mit is jelent valójában a fenntarthatóság, melyet magyar fiatalok által indított kezdeményezés tenne központi témává a Visegrádi országokban.","shortLead":"Nagyon kevesen értik, mit is jelent valójában a fenntarthatóság, melyet magyar fiatalok által indított kezdeményezés...","id":"20180531_Ezert_fognak_a_most_felnovok_nehezebb_eletet_elni_mint_mi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd0636e1-01c4-4d95-8283-b97f02e05e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae85c33-f70a-4638-9be1-f27e457d8348","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Ezert_fognak_a_most_felnovok_nehezebb_eletet_elni_mint_mi","timestamp":"2018. május. 31. 10:55","title":"Ezért fognak a most felnövők nehezebb életet élni, mint mi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]